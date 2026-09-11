República Dominicana

Los tribunales dominicanos dictan dos condenas de 20 años y una prisión preventiva por agresiones sexuales a menores

Las sentencias fueron dictadas en Santo Domingo Oeste y Pedro Brand tras valorar testimonios, peritajes y declaraciones en Cámara Gesell en casos que involucraron a una niña de ocho años y a una adolescente

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
En Azua, un tribunal dictó tres meses de prisión preventiva contra Manuel Antonio Montilla Encarnación por violación y agresión sexual contra una niña de 10 años, con respaldo de estudios del Inacif./ (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Tres decisiones judiciales dictadas en las últimas horas en República Dominicana establecieron dos condenas de 20 años de prisión y una medida de prisión preventiva por tres meses contra hombres acusados o hallados culpables de violaciones y agresiones sexuales contra niñas y una adolescente. Los procesos se desarrollaron en Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Azua.

El Ministerio Público informó que las resoluciones respondieron a investigaciones de fiscalías especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. En los tres expedientes, las víctimas son menores de edad, por lo que las autoridades omitieron sus identidades.

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Una de las sentencias alcanzó a André Morel de los Santos, condenado a 20 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años en el Distrito Municipal de La Guáyiga, municipio de Pedro Brand.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste emitió el fallo tras valorar las pruebas presentadas por la acusación.

Según la investigación dirigida por el fiscal Joel Pinales, Morel de los Santos aprovechaba las ausencias de la madre de la víctima para cometer los abusos. El expediente establece que los hechos comenzaron cuando la niña tenía cinco años y que el acusado la amenazaba para impedir que relatara lo ocurrido.

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El Ministerio Público informó que los casos fueron investigados por fiscalías especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Azua./ (Ministerio Público)
El Ministerio Público informó que los casos fueron investigados por fiscalías especializadas en violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en Santo Domingo Oeste, Pedro Brand y Azua./ (Ministerio Público)

En otra decisión, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste impuso 20 años de cárcel a Keidel Valdez por la violación sexual de una adolescente de 13 años en el sector El Café de Herrera. El hecho ocurrió el 9 de enero de 2025, de acuerdo con la acusación.

La Fiscalía señaló que la adolescente acompañó a una amiga a buscar dinero a una vivienda cercana a sus casas. Mientras esperaba, Valdez la obligó a entrar a una habitación, donde cometió la agresión, según consta en el expediente judicial.

La fiscal Rosa Terrero estuvo a cargo de la investigación. Durante el juicio, las fiscales Brenda Reyes y Francheska Alcántara incorporaron un certificado médico forense, una evaluación psicológica y el testimonio de la víctima, que también fue recibido mediante Cámara Gesell.

El Ministerio Público sostuvo que las pruebas demostraron la responsabilidad del condenado y la vulneración de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

El tribunal, presidido por María Cordero del Socorro e integrado por las juezas Clara Joselyn Rivera Franco y Sandra Josefina Cruz, dispuso que Valdez cumpla la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.

Un acusado en Azua recibió tres meses de prisión preventiva

La tercera resolución fue dictada por un tribunal de Azua, que ordenó tres meses de prisión preventiva contra Manuel Antonio Montilla Encarnación, imputado por violación y agresión sexual contra una niña de 10 años.

Un mazo de madera sobre un libro abierto en una mesa oscura con una balanza de bronce al fondo.
Keidel Valdez recibió una condena de 20 años de cárcel por la violación sexual de una adolescente de 13 años en el sector El Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida fue solicitada por la fiscal Nélia Melo Mejía, responsable de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de la Fiscalía de Azua. La jueza Dania Abreu, del Juzgado de Atención Permanente, aceptó el pedido de la acusación al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de que el imputado intentara eludir el proceso.

La investigación comenzó después de que el hermano de la víctima presentara una denuncia ante la fiscalía. Según las autoridades, la niña relató a su cuñada que el acusado, quien mantenía una relación de confianza con su madre, había cometido tocamientos indebidos.

Los estudios practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) respaldaron las afirmaciones de la menor, informó la fiscalía. Montilla Encarnación deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública del Kilómetro 15 de Azua

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