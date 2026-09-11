El agente de IA de Meta, Muse, alcanza el segundo puesto entre las aplicaciones más populares de EE. UU.

Muse, el agente de IA de Meta, se posiciona como la segunda app más popular de Estados Unidos. (Meta)

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Muse, el nuevo agente de inteligencia artificial de Meta, alcanzó el segundo puesto entre las aplicaciones más populares de la App Store de Estados Unidos después de superar las 83.000 descargas en iOS, según datos de la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

La aplicación, que por ahora solo está disponible en Estados Unidos, continúa ganando posiciones desde su lanzamiento, aunque sus primeras cifras están por debajo de las obtenidas por otras aplicaciones de la compañía y por grandes servicios de IA.

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Los datos muestran que Muse pasó del cuarto puesto de popularidad en la App Store estadounidense el miércoles al segundo puesto actualmente. Esto indica que la aplicación mantiene un ritmo creciente de adopción entre los consumidores, aunque todavía se encuentra lejos de los grandes lanzamientos que han marcado la expansión de Meta en los últimos años.

Muse ya se encuentra disponible en el mercado estadounidense y está teniendo una regular adopción. (Meta)

Las más de 83.000 descargas registradas en iOS representan un comienzo relevante para Muse, pero la cifra es considerablemente inferior a la de otros productos de Meta.

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Threads, la red social que la compañía lanzó en 2023 como alternativa a Twitter, registró más de 4,3 millones de descargas en Estados Unidos durante su primer día. Por su parte, la aplicación independiente de Meta AI alcanzó unas 108.000 descargas en ese mismo mercado durante su debut.

Muse tampoco se acerca todavía al ritmo inicial de ChatGPT. Cuando el chatbot de OpenAI fue lanzado, Estados Unidos era su único mercado y consiguió más de medio millón de instalaciones en menos de una semana. Al distribuir esa cifra de manera uniforme, equivaldría a unas 83.300 descargas diarias, una cantidad similar a la que Muse necesitó aproximadamente el doble de tiempo para alcanzar.

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Muse se encuentra creciendo en descargas, pero queda por muy detrás de otros lanzamientos de Meta.

Esto no significa necesariamente que Muse esté teniendo un mal lanzamiento. La aplicación continúa escalando posiciones y todavía se encuentra en una etapa inicial de disponibilidad.

Android todavía no muestra el mismo interés

El comportamiento de Muse es diferente en Android. En Google Play, la aplicación solo ha llegado al puesto 338 dentro de la categoría de Productividad. Por el momento, no se han publicado cifras de descargas para esta plataforma.

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Las estadísticas de Sensor Tower tampoco incluyen el uso de Muse desde otros canales. El agente puede utilizarse a través de la web y WhatsApp, por lo que las cifras de iOS no representan necesariamente el número total de personas que están utilizando el servicio.

Por ello, los datos disponibles ofrecen únicamente una primera fotografía de la recepción de Muse entre los consumidores estadounidenses.

La adopción de Muse se viene desarrollando en la App Store de Apple, mientras que en Android no causa mucho interés. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Meta apuesta por los agentes de inteligencia artificial

Más allá de las cifras iniciales, Muse representa una apuesta importante para Meta. La compañía considera que los agentes de IA capaces de realizar tareas en nombre de los usuarios tendrán un papel relevante en el futuro de la inteligencia artificial orientada al consumidor.

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A diferencia de un chatbot tradicional, este tipo de sistemas busca pasar de responder preguntas a ejecutar acciones y completar determinadas tareas con una intervención humana más limitada.

Meta no es la única empresa que explora este modelo. Google y Anthropic también trabajan en agentes destinados a consumidores, mientras otras compañías desarrollan sistemas especializados en productividad, trabajo o gestión de actividades personales.

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Meta se encuentra apostando por los agentes de IA. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

La privacidad puede ser un factor para los usuarios

La adopción de Muse también ocurre en un contexto delicado para Meta en materia de privacidad y confianza. El funcionamiento de un agente de IA puede requerir que los usuarios proporcionen información personal adicional para que el sistema pueda comprender sus necesidades y realizar determinadas tareas.

El lanzamiento se produjo pocos días después de que Meta aceptara un acuerdo multiestatal por 18.000 millones de dólares relacionado con una demanda sobre los daños atribuidos a sus redes sociales. La compañía también ha enfrentado anteriormente investigaciones y sanciones relacionadas con la privacidad y el manejo de datos.

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Estos antecedentes podrían influir en la disposición de algunos usuarios a entregar información a un agente de Meta.

Por ahora, Muse muestra señales de interés entre los usuarios de iPhone en Estados Unidos. Su llegada al segundo puesto de la App Store demuestra que existe demanda por este tipo de herramientas, aunque será necesario observar sus descargas y uso durante las próximas semanas para determinar si consigue convertir ese impulso inicial en una adopción sostenida.

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