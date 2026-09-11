Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 11 de septiembre

Últimas noticias

A cuánto habría llegado la inflación de agosto con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó Según estimaciones privadas, de haberse aplicado la canasta actualizada, la inflación habría sido mayor que el 1,7% informado ayer por el Indec

Préstamos personales de hasta $50 millones para jubilados: quiénes pueden acceder y qué tasas cobran en septiembre 2026 Las líneas bancarias disponibles detallan requisitos de cobro de haberes, topes de cuota, modalidades de solicitud y períodos de devolución para cada perfil.

Argentina ya no adopta stablecoins por necesidad: las está integrando a su vida financiera Estos activos digitales atados al dólar ya se usan para cobrar desde el exterior, enviar fondos, pagar servicios y operar en fintech, con disponibilidad 24 horas y menos costos que el circuito bancario

La electrificación que no llega: estiman que en cinco años el 95% de los autos de Argentina seguirán siendo de combustión Según la asociación de concesionarios, los enchufables se multiplicarán 12 veces hasta 2031, pero el consumo de combustibles líquidos igual crecerá 14,5 por ciento