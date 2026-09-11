Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 11 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es operado sin variantes este viernes a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,98 para la venta y $1.482,56 para la compra. El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3%, a 1.545 pesos.
El dólar mayorista tuvo este jueves una baja marginal de 50 centavos, a $1.513, en una sesión con USD 548,3 millones en el segmento de contado.
La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están depositados físicamente en Londres, aunque vinculados a una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.
Escasas compras del BCRA
El Banco Central compró el jueves solo USD 6 millones, el 1,1% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron USD 111 millones, a USD 50.506 millones, con el efecto de la caída de 2,1% en la cotización del oro, a USD 4.365.20 la onza.
La estabilidad cambiaria y el control monetario están rindiendo sus frutos con la nueva baja de la inflación, que en agosto arrojó 1,7%, el menor valor del año. A pesar de la buena noticia, hubo datos que no resultaron tan positivos en el IPC divulgado por el Indec: el rubro alimentos aumentó 1,8% (levemente por encima del nivel general), mientras que la Canasta Básica Total (que es la que se toma en cuenta para el umbral de pobreza) subió 2,6 por ciento.
La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por “dólar futuro” al desestimar el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner, y cerró así el último intento por reabrir una investigación sobre presuntas maniobras con contratos de compra de dólares a futuro al inicio del gobierno de Mauricio Macri.