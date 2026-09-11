Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 11 de septiembre

El billete al público es negociado a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue continúa ofrecido a $1.545. El BCRA compró ayer solo USD 6 millones en el mercado

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13:06 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es operado sin variantes este viernes a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,98 para la venta y $1.482,56 para la compra. El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3%, a 1.545 pesos.

13:06 hsHoy

El dólar operó estable en la rueda previa a la licitación de deuda del Tesoro

El dólar mayorista cerró a $1.513 y una brecha de 25,1% con el techo de las bandas. Al público siguió a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal

El dólar mayorista sube 4% en lo que va de 2026.
El dólar mayorista sube 4% en lo que va de 2026.

El dólar mayorista tuvo este jueves una baja marginal de 50 centavos, a $1.513, en una sesión con USD 548,3 millones en el segmento de contado.

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13:06 hsHoy

Juliana Di Tullio: “Bausili le mintió al Senado, el oro del Banco Central está en Londres”

La senadora ampliará una denuncia contra el titular del BCRA y pedirá que vuelva al recinto a dar explicaciones. Es porque el funcionario había dicho ayer en la Cámara alta que el oro estaba en Suiza. La AGN confirmó que aún no concluyó la auditoría sobre la trazabilidad de las tenencias del BCRA en metal

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vice del BCRA; Vladimir Werning
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vice del BCRA; Vladimir Werning

La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de haberle mentido al Senado sobre el destino de las reservas de oro enviadas al exterior. Aseguró que los lingotes están depositados físicamente en Londres, aunque vinculados a una cuenta del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea, Suiza.

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13:06 hsHoy

Escasas compras del BCRA

El Banco Central compró el jueves solo USD 6 millones, el 1,1% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron USD 111 millones, a USD 50.506 millones, con el efecto de la caída de 2,1% en la cotización del oro, a USD 4.365.20 la onza.

13:06 hsHoy

Petróleo, alimentos, tarifas y dólar: los escollos para mantener la inflación debajo de 2% hasta fin de año

En un momento de flojos resultados en materia de actividad, para el Gobierno es clave sostener el proceso de desinflación para mostrar resultados más palpables de su política económica. ¿Se podrá perforar el 1,5% de mayo del año pasado?

Las tarifas volvieron a ser el rubro que más subió en agosto: 2,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las tarifas volvieron a ser el rubro que más subió en agosto: 2,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad cambiaria y el control monetario están rindiendo sus frutos con la nueva baja de la inflación, que en agosto arrojó 1,7%, el menor valor del año. A pesar de la buena noticia, hubo datos que no resultaron tan positivos en el IPC divulgado por el Indec: el rubro alimentos aumentó 1,8% (levemente por encima del nivel general), mientras que la Canasta Básica Total (que es la que se toma en cuenta para el umbral de pobreza) subió 2,6 por ciento.

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13:06 hsHoy

La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por dólar futuro

El máximo tribunal desestimó la queja presentada por Cristina Fernández de Kirchner y cerró el último intento de reabrir la investigación por presuntas maniobras con contratos de compra de divisas a plazo

El economista argentino y ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegge/REUTERS/Matias Baglietto
El economista argentino y ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegge/REUTERS/Matias Baglietto

La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por “dólar futuro” al desestimar el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner, y cerró así el último intento por reabrir una investigación sobre presuntas maniobras con contratos de compra de dólares a futuro al inicio del gobierno de Mauricio Macri.

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En paralelo, crecieron más de 8% los monotributistas. El trabajo formal volvió a mostrar un declive en junio, aunque hubo señales de estabilización durante el séptimo mes del año

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