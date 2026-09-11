Préstamos personales de hasta $50 millones para jubilados: quiénes pueden acceder y qué tasas cobran en septiembre 2026

Jubilados y pensionados pueden consultar montos, tasas y plazos antes de enviar una solicitud de crédito personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante septiembre de 2026, los préstamos personales para jubilados y pensionados incluyen alternativas de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA. Las entidades ofrecen créditos para gastos personales, compras y proyectos, con diferencias en los montos disponibles, los plazos, las tasas y los requisitos de acceso. Dos de las propuestas contemplan un límite de $50.000.000, mientras que BBVA informa un máximo de $60.000.000.

El acceso a cada opción depende, entre otros factores, de que la persona cobre sus haberes previsionales en el banco que otorga el financiamiento. También existen límites sobre la relación entre la cuota mensual y el ingreso neto, además de condiciones específicas vinculadas con la edad, el nivel de ingresos o la modalidad de cobro.

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Banco Nación presta hasta $50.000.000 a quienes cobran sus haberes en la entidad

El Banco Nación dispone de una línea de crédito personal dirigida a jubilados y pensionados que perciben sus haberes previsionales a través de esa entidad. El préstamo tiene destino libre, por lo que el dinero puede utilizarse para diferentes necesidades personales, sin un destino determinado dentro de las condiciones informadas.

La línea fija un monto mínimo de $10.000 y un límite máximo de $50.000.000. Para acceder, la cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto de la persona solicitante. Esa relación entre cuota e ingresos funciona como una de las condiciones centrales para determinar el monto que cada jubilado o pensionado puede solicitar.

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Las cuotas mensuales están sujetas a límites vinculados con los ingresos netos de cada solicitante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del banco contempla dos alternativas de devolución. Por un lado, ofrece un plazo de hasta 36 meses mediante e@descuento. Por otro, permite extender el pago hasta 72 meses cuando las cuotas se debitan de forma automática de una cuenta. La duración elegida modifica la cantidad de cuotas y la organización del pago mensual.

Las tasas vigentes para esta línea incluyen una Tasa Nominal Anual (TNA) de 49% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 61,70%. El Costo Financiero Total (CFT) expresado como TNA alcanza el 59,29%, mientras que el CFT en términos de TEA llega al 78,38%.

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La gestión se realiza de manera digital desde BNA+ o a través del home banking. El procedimiento requiere ingresar al apartado “Tu Banco”, elegir la sección “Préstamos”, definir el monto y el destino del crédito, revisar los datos de la operación y confirmar la solicitud. Las personas que reciben pensiones asistenciales o pensiones no contributivas no pueden acceder a esta línea.

Banco Provincia ofrece hasta 60 cuotas y acredita tras la aprobación

El Banco Provincia cuenta con préstamos personales destinados a jubilados que cobran sus haberes en la entidad. La línea también está disponible para trabajadores del sector público y del sector privado, de acuerdo con las condiciones previstas por el banco para esos grupos.

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El acceso a los créditos para jubilados y pensionados depende del cobro de haberes en el banco otorgante y de límites sobre la relación entre cuota mensual e ingreso neto. (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

El monto máximo informado es de $50.000.000, con una devolución posible en hasta 60 meses. La acreditación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del pedido. De ese modo, el banco vincula el depósito del dinero con la instancia de autorización de la solicitud.

La TNA de esta propuesta se ubica entre 97,40% y 99,10%. La variación responde a las condiciones de la línea ofrecida por la entidad. El plazo de hasta cinco años permite distribuir el pago del crédito en un período de 60 cuotas como máximo.

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Para iniciar el trámite, los solicitantes deben ingresar al home banking o a BIP Móvil. El acceso requiere usuario, clave y Token activo. Luego, deben seleccionar la sección “Préstamos”, indicar el importe que desean solicitar y elegir el plazo de devolución antes de confirmar la operación.

La disponibilidad de esta opción para personas jubiladas está vinculada al cobro de los haberes dentro del banco. La información de la línea también precisa que el proceso digital incluye la selección del monto y de la cantidad de cuotas, dos datos que forman parte de la solicitud enviada por el usuario.

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BBVA fija un máximo de $60.000.000 y una edad límite de 74 años

La propuesta de BBVA está destinada a jubilados y pensionados de hasta 74 años. El banco establece que quienes soliciten el crédito deben cobrar sus haberes en una cuenta de la entidad y cumplir las condiciones fijadas para este tipo de financiamiento.

Los préstamos personales para jubilados y pensionados en septiembre de 2026 incluyen opciones de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA con diferencias en montos, plazos, tasas y requisitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los préstamos personales de BBVA parten de $10.000 y llegan a $60.000.000. El plazo de devolución se ubica entre seis y 60 meses. La línea utiliza una tasa fija y el sistema de amortización francés, una modalidad en la que las cuotas se organizan según ese esquema de pago.

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La cuota mensual no puede exceder el 30% de los ingresos de la persona solicitante. Además, la entidad pide que el cliente tenga entre 18 y 74 años, cuente con un ingreso mínimo de $308.200 y reúna la antigüedad laboral correspondiente a su actividad. El crédito no tiene gastos de otorgamiento.

Las tasas informadas por BBVA son una TNA de 99% y una TEA de 158,9%. Estos valores forman parte de las condiciones de una línea que contempla un monto máximo superior al de Banco Nación y Banco Provincia, aunque con un límite de edad específico para jubilados y pensionados.

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La cancelación anticipada no tiene costo cuando la persona abonó al menos el 25% del préstamo o cuando transcurrieron 180 días desde el otorgamiento. Si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, BBVA aplica un cargo de 4% más IVA por la cancelación antes del vencimiento previsto.

El trámite puede realizarse mediante el simulador en línea o desde la aplicación de la entidad. La persona debe seleccionar el monto, calcular las cuotas, completar la información personal requerida y enviar la solicitud para que el banco la evalúe.