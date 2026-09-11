Economía

Préstamos personales de hasta $50 millones para jubilados: quiénes pueden acceder y qué tasas cobran en septiembre 2026

Las líneas bancarias disponibles detallan requisitos de cobro de haberes, topes de cuota, modalidades de solicitud y períodos de devolución para cada perfil.

Manos con una lapicera sobre un formulario de crédito personal junto a billetes de mil pesos argentinos sobre una mesa de granito.
Jubilados y pensionados pueden consultar montos, tasas y plazos antes de enviar una solicitud de crédito personal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante septiembre de 2026, los préstamos personales para jubilados y pensionados incluyen alternativas de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA. Las entidades ofrecen créditos para gastos personales, compras y proyectos, con diferencias en los montos disponibles, los plazos, las tasas y los requisitos de acceso. Dos de las propuestas contemplan un límite de $50.000.000, mientras que BBVA informa un máximo de $60.000.000.

El acceso a cada opción depende, entre otros factores, de que la persona cobre sus haberes previsionales en el banco que otorga el financiamiento. También existen límites sobre la relación entre la cuota mensual y el ingreso neto, además de condiciones específicas vinculadas con la edad, el nivel de ingresos o la modalidad de cobro.

PUBLICIDAD

Banco Nación presta hasta $50.000.000 a quienes cobran sus haberes en la entidad

El Banco Nación dispone de una línea de crédito personal dirigida a jubilados y pensionados que perciben sus haberes previsionales a través de esa entidad. El préstamo tiene destino libre, por lo que el dinero puede utilizarse para diferentes necesidades personales, sin un destino determinado dentro de las condiciones informadas.

La línea fija un monto mínimo de $10.000 y un límite máximo de $50.000.000. Para acceder, la cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto de la persona solicitante. Esa relación entre cuota e ingresos funciona como una de las condiciones centrales para determinar el monto que cada jubilado o pensionado puede solicitar.

PUBLICIDAD

Primer plano de una persona sujetando un smartphone con ambas manos. La pantalla del teléfono muestra una interfaz con el título "Pedir préstamo".
Las cuotas mensuales están sujetas a límites vinculados con los ingresos netos de cada solicitante (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del banco contempla dos alternativas de devolución. Por un lado, ofrece un plazo de hasta 36 meses mediante e@descuento. Por otro, permite extender el pago hasta 72 meses cuando las cuotas se debitan de forma automática de una cuenta. La duración elegida modifica la cantidad de cuotas y la organización del pago mensual.

Las tasas vigentes para esta línea incluyen una Tasa Nominal Anual (TNA) de 49% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 61,70%. El Costo Financiero Total (CFT) expresado como TNA alcanza el 59,29%, mientras que el CFT en términos de TEA llega al 78,38%.

La gestión se realiza de manera digital desde BNA+ o a través del home banking. El procedimiento requiere ingresar al apartado “Tu Banco”, elegir la sección “Préstamos”, definir el monto y el destino del crédito, revisar los datos de la operación y confirmar la solicitud. Las personas que reciben pensiones asistenciales o pensiones no contributivas no pueden acceder a esta línea.

Banco Provincia ofrece hasta 60 cuotas y acredita tras la aprobación

El Banco Provincia cuenta con préstamos personales destinados a jubilados que cobran sus haberes en la entidad. La línea también está disponible para trabajadores del sector público y del sector privado, de acuerdo con las condiciones previstas por el banco para esos grupos.

billetes pesos
El acceso a los créditos para jubilados y pensionados depende del cobro de haberes en el banco otorgante y de límites sobre la relación entre cuota mensual e ingreso neto. (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

El monto máximo informado es de $50.000.000, con una devolución posible en hasta 60 meses. La acreditación se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del pedido. De ese modo, el banco vincula el depósito del dinero con la instancia de autorización de la solicitud.

La TNA de esta propuesta se ubica entre 97,40% y 99,10%. La variación responde a las condiciones de la línea ofrecida por la entidad. El plazo de hasta cinco años permite distribuir el pago del crédito en un período de 60 cuotas como máximo.

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben ingresar al home banking o a BIP Móvil. El acceso requiere usuario, clave y Token activo. Luego, deben seleccionar la sección “Préstamos”, indicar el importe que desean solicitar y elegir el plazo de devolución antes de confirmar la operación.

La disponibilidad de esta opción para personas jubiladas está vinculada al cobro de los haberes dentro del banco. La información de la línea también precisa que el proceso digital incluye la selección del monto y de la cantidad de cuotas, dos datos que forman parte de la solicitud enviada por el usuario.

BBVA fija un máximo de $60.000.000 y una edad límite de 74 años

La propuesta de BBVA está destinada a jubilados y pensionados de hasta 74 años. El banco establece que quienes soliciten el crédito deben cobrar sus haberes en una cuenta de la entidad y cumplir las condiciones fijadas para este tipo de financiamiento.

Una fila de adultos mayores espera para ser atendida en una oficina de ANSES. Una empleada entrega documentos a un jubilado en una ventanilla.
Los préstamos personales para jubilados y pensionados en septiembre de 2026 incluyen opciones de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA con diferencias en montos, plazos, tasas y requisitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los préstamos personales de BBVA parten de $10.000 y llegan a $60.000.000. El plazo de devolución se ubica entre seis y 60 meses. La línea utiliza una tasa fija y el sistema de amortización francés, una modalidad en la que las cuotas se organizan según ese esquema de pago.

La cuota mensual no puede exceder el 30% de los ingresos de la persona solicitante. Además, la entidad pide que el cliente tenga entre 18 y 74 años, cuente con un ingreso mínimo de $308.200 y reúna la antigüedad laboral correspondiente a su actividad. El crédito no tiene gastos de otorgamiento.

Las tasas informadas por BBVA son una TNA de 99% y una TEA de 158,9%. Estos valores forman parte de las condiciones de una línea que contempla un monto máximo superior al de Banco Nación y Banco Provincia, aunque con un límite de edad específico para jubilados y pensionados.

La cancelación anticipada no tiene costo cuando la persona abonó al menos el 25% del préstamo o cuando transcurrieron 180 días desde el otorgamiento. Si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, BBVA aplica un cargo de 4% más IVA por la cancelación antes del vencimiento previsto.

El trámite puede realizarse mediante el simulador en línea o desde la aplicación de la entidad. La persona debe seleccionar el monto, calcular las cuotas, completar la información personal requerida y enviar la solicitud para que el banco la evalúe.

Temas Relacionados

Banco NaciónBanco ProvinciaBBVAJubiladosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A cuánto habría llegado la inflación de agosto con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

Según estimaciones privadas, de haberse aplicado la canasta actualizada, la inflación habría sido mayor que el 1,7% informado ayer por el Indec

A cuánto habría llegado la inflación de agosto con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 11 de septiembre

El billete al público es negociado a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue continúa ofrecido a $1.545. El BCRA compró ayer solo USD 6 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 11 de septiembre

Argentina ya no adopta stablecoins por necesidad: las está integrando a su vida financiera

Estos activos digitales atados al dólar ya se usan para cobrar desde el exterior, enviar fondos, pagar servicios y operar en fintech, con disponibilidad 24 horas y menos costos que el circuito bancario

Argentina ya no adopta stablecoins por necesidad: las está integrando a su vida financiera

La electrificación que no llega: estiman que en cinco años el 95% de los autos de Argentina seguirán siendo de combustión

Según la asociación de concesionarios, los enchufables se multiplicarán 12 veces hasta 2031, pero el consumo de combustibles líquidos igual crecerá 14,5 por ciento

La electrificación que no llega: estiman que en cinco años el 95% de los autos de Argentina seguirán siendo de combustión

Desde noviembre de 2023, se perdieron más de 354.000 empleos asalariados registrados

En paralelo, crecieron más de 8% los monotributistas. El trabajo formal volvió a mostrar un declive en junio, aunque hubo señales de estabilización durante el séptimo mes del año

Desde noviembre de 2023, se perdieron más de 354.000 empleos asalariados registrados

DEPORTES

Franco Colapinto quedó 13° en la primera práctica libre del GP de España

Franco Colapinto quedó 13° en la primera práctica libre del GP de España

El argentino Nicolás Varrone chocó contra el muro en la qualy de la Fórmula 2 y desató una bandera roja

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

La cima de la Zona A del Torneo Clausura se pondrá en juego con dos compromisos: hora, TV y formaciones

La selección argentina femenina jugará un partido clave ante México en el Mundial Sub 20: qué necesita para clasificar a octavos

TELESHOW

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

A un año del escándalo, Andrés Gil habló de los rumores de romance con Gimena Accardi: “Está todo aclarado”

Virginia Da Cunha enfrentó las críticas por su noviazgo con un DJ 19 años menor: “La edad está en la mente”

La inesperada propuesta laboral de Carmen Barbieri a Evelyn Botto: “No estoy para eso”

Oasis iluminó el cielo de Manchester con un show de drones: cuándo será el anuncio de su nueva gira

Claudia Villafañe se sinceró al hablar de su trabajo en televisión: “Al principio tenía miedo”

INFOBAE AMÉRICA

Rostros del 11-S: Los 27 dominicanos que perdieron la vida en las Torres Gemelas

Rostros del 11-S: Los 27 dominicanos que perdieron la vida en las Torres Gemelas

En Panamá se preparan para habilitar el Registro Oficial de Ofensores Sexuales

Largas filas, entradas agotadas, cerveza y almohadones: así es la “tapizmanía” que desatada en Londres por el Tapiz de Bayeux

Aumento de hasta 9 °C en aguas profundas pudo influir en la muerte masiva de cangrejos en playas de Costa Rica

Nicaragua y el “punto ciego” en Centroamérica que preocupa por narcotráfico, corrupción y operativos coordinados