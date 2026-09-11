A cuánto habría llegado la inflación de agosto con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

En todas las regiones del país, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inflación de agosto fue de 1,7%, según informó el Indec, y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba de 21,3% en los primeros ocho meses del año y de 33,5% en los últimos doce meses. Sin embargo, si se hubiera aplicado el nuevo índice de precios que el Gobierno tenía previsto implementar desde enero y postergó tras la salida de Marco Lavagna del organismo, la variación mensual habría sido algo mayor.

De acuerdo con la medición elaborada bajo la nueva metodología, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18, la inflación de agosto habría alcanzado el 1,8%, según Equilibra. La diferencia también se habría reflejado en el acumulado anual: en lugar del 21,3% informado por el Indec, el aumento de los precios habría llegado al 22,6%.

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Por categorías, la inflación núcleo —que excluye los componentes estacionales y regulados— avanzó 1,8% durante agosto, impulsada principalmente por los aumentos en los alquileres de vivienda y los servicios culturales. Los precios regulados, en tanto, subieron 2,2%, como consecuencia de las actualizaciones aplicadas en electricidad, gas, transporte público y cuotas de medicina prepaga.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los precios estacionales, por el contrario, tuvieron una variación negativa de 0,9%. La baja estuvo explicada principalmente por los menores precios de los paquetes turísticos y de las prendas de vestir, aunque el descenso fue parcialmente compensado por los aumentos en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

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Entre las divisiones que componen el IPC, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento del mes, con una suba de 2,8%. Le siguió Educación, con un avance de 2,5%. En el extremo opuesto, Recreación y cultura no presentó variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado cayó 0,6%.

En todas las regiones del país, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que más incidió sobre el resultado mensual. Dentro de ese rubro, los principales aumentos correspondieron a verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

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Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics, analizó: “Seguimos esperando que la desaceleración inflacionaria sea lenta y sinuosa. Detrás del dato general persiste una dinámica heterogénea: los precios regulados aumentaron 2,2% y continúan agregando presión al índice, mientras que la inflación núcleo se mantuvo relativamente elevada, en 1,8%. Los precios estacionales, en cambio, jugaron a favor, con una caída de 0,9%. La desinflación continúa, pero todavía está lejos de ser un proceso lineal”.

“Que la inflación vuelva a bajar es muy valioso en un contexto de fragilidad de la actividad económica. Si la economía todavía no logra recuperar dinamismo y algunos sectores muestran caídas pronunciadas, al menos los precios continúan desacelerándose. Sería una suerte de “doble Nelson” para el Gobierno y el plan económico que ambas variables se muevan en la dirección equivocada al mismo tiempo. Por ahora, ese escenario no se está dando", añadió.

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Desde Libertad y Progreso, el economista Julián Neufeld dijo: “Lo más relevante es lo que no aparece: no hubo shocks puntuales. A principio de año el IPC tenía protagonistas, como la carne o los combustibles, cambios de precios relativos que se acomodaban y después se diluían. En agosto la suba está repartida: lo que queda es la inflación de fondo, que responde a los precios de los regulados y la interacción entre la oferta y la demanda de pesos”.

La inflación núcleo —que excluye los componentes estacionales y regulados— avanzó 1,8% durante agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es por esto que de cara al futuro monitoreamos de cerca la situación del tipo de cambio, cuyos aumentos de los últimos meses vienen presionando al alza a alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el rubro que más ponderación tiene sobre la canasta general y las canastas de pobreza e indigencia”, sostuvo.

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Por su parte, Eric Ritondale, economista jefe de Puente, sostuvo: “Hacia los próximos meses, el test central pasa por sostener estos registros en un contexto donde las previsiones privadas anticipan cierta persistencia y resistencia para quebrar el piso del 1,5%-2%. No obstante, los indicadores de alta frecuencia muestran que la preservación de este rango resulta crecientemente probable en el corto plazo, sustentada en el ancla fiscal y cambiaria”.

Proyecciones

En lo que respecta a septiembre, en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central, el promedio de las consultoras consideró que se va a ubicar en 1,8 por ciento.

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Equilibra estimó que la inflación de las primeras dos semanas del mes se ubicaría en un nivel similar o apenas superior al de agosto. Uno de los factores que podría ejercer presión sobre el índice es la recuperación de los precios de la ropa, que comenzaron a subir con el inicio de la temporada primavera-verano después de dos meses de deflación.

La consultora Eco Go proyectó una inflación mensual de 1,9%, mientras que Analytica ubicó por el momento su estimación en 1,8%. En tanto, el relevamiento de precios de C&T correspondiente a los primeros días de septiembre mostró una nueva moderación, con una variación de 1,5%.

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