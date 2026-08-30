Tecno

GTA 6 se desarrolló con cero IA generativa, confirma Rockstar

Este enfoque de desarrollo contrasta con la tendencia creciente en la industria del videojuego

La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.
Rob Nelson, co-director de Rockstar North, respondió de forma directa ante los presentadores de Kinda Funny: no habrá IA generativa ni microtransacciones en GTA 6. (Rockstar Games)
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Rockstar Games confirmó que GTA 6 llegará al mercado sin inteligencia artificial generativa y sin microtransacciones en su modalidad de un solo jugador, dos prácticas que en los últimos años han generado controversia en la industria de los videojuegos.

La confirmación surgió durante un evento de presentación previo al GTA 6: Extended Look, cuando los presentadores de Kinda Funny, Andy Cortez y Greg Miller, interrogaron directamente a Rob Nelson, co-director del estudio Rockstar North, sobre ambos temas. Las respuestas fueron un “no” rotundo en los dos casos.

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Sin IA generativa en el desarrollo

La ausencia de IA generativa en GTA 6 adquiere relevancia en un momento en que la industria debate activamente el uso de estas tecnologías. Títulos recientes como Clair Obscur: Expedition 33 y Arc Raiders enfrentaron críticas tras confirmarse el uso de IA en partes de su producción.

GTA 6
La Ultimate Edition de GTA 6 tendrá un precio de 99,99 dólares, frente a los 79,99 dólares de la edición estándar, e incluirá contenido exclusivo integrado a lo largo de la historia. (Rockstar Games)

Mientras Epic Games promueve su integración dentro del ecosistema de desarrollo de su motor Unreal Engine, plataformas como Valve exigen que los juegos desarrollados con asistencia de IA estén etiquetados de forma explícita en Steam y que no infrinjan derechos de autor existentes.

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La IA participa en múltiples etapas del desarrollo de videojuegos modernos: desde la generación procedural de mapas y escenarios hasta el comportamiento adaptativo de los personajes secundarios, pasando por el testing automático que permite detectar errores antes del lanzamiento.

Escena futurista de ciencia ficción con un hombre armado y una figura femenina de malla en una ciudad digital brillante con edificios, naves voladoras y líneas de datos.
Empresas como Sony y Capcom ya emplean IA para generar animaciones faciales automáticas y acelerar sus ciclos de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas como Sony y Capcom ya emplean estas herramientas para generar animaciones faciales automáticas y acelerar sus ciclos de producción, mientras que estudios independientes las usan para reducir costos y tiempos de desarrollo.

Por lo tanto, para los millones de jugadores que esperan desde hace 13 años la nueva entrega de Grand Theft Auto, la confirmación de que GTA 6 no recurrió a estas herramientas representa una garantía sobre la autoría humana del proyecto.

El modelo de ediciones y el debate sobre el contenido exclusivo

Aunque Rockstar descartó las microtransacciones en el sentido tradicional, el juego sí contará con una Ultimate Edition que, a un precio de 99,99 dólares —20 dólares más que la edición estándar de 79,99 dólares—, otorga acceso a contenido exclusivo: paquetes cosméticos, vehículos, armas y establecimientos dentro del juego, como el salón de tatuajes Electric Fang y la tienda de ropa Stock 305.

Tráiler GTA 6
Entre los contenidos exclusivos de la Ultimate Edition figuran paquetes cosméticos, vehículos, armas y establecimientos como el salón de tatuajes Electric Fang y la tienda Stock 305. (Rockstar Games/YouTube)

Según confirmó una página de soporte oficial de la compañía, “los extras de la Ultimate Edition están integrados a lo largo de toda la historia de Jason y Lucia, con nuevos elementos que se descubren en cada capítulo”. Además, los propietarios de la edición estándar podrán adquirir la actualización a Ultimate Edition de forma separada.

La distinción es relevante: no se trata de compras dentro del juego durante la partida, sino de un modelo de ediciones diferenciadas en el momento de la compra. Aun así, la existencia de tiendas y contenidos exclusivos accesibles solo para quienes paguen más ha reavivado el debate sobre dónde trazar la línea entre ediciones premium y monetización encubierta.

El futuro de GTA Online y las microtransacciones

La ausencia de microtransacciones en GTA 6 aplica exclusivamente a su modo de un solo jugador. El lanzamiento no incluirá una versión actualizada de GTA Online, y Rockstar no ha compartido información sobre cuándo ni cómo llegará ese componente multijugador.

GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V.
GTA Online, basado en GTA V, sigue siendo una fuente de ingresos clave para Take-Two Interactive. Su versión para GTA 6 no tiene fecha de anuncio, pero se espera que incluya microtransacciones. (Rockstar)

La versión actual de GTA Online, basada en GTA V, sigue siendo una fuente de ingresos considerable para Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, gracias en buena parte a sus microtransacciones. Es previsible que el componente online de GTA 6 replique ese esquema cuando finalmente se anuncie y lance.

GTA 6 tiene fecha de lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PS5 y Xbox Series X/S.

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