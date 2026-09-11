Guatemala

Las exportaciones de Guatemala crecerían solo 3% en 2026, según AGEXPORT

La asociación prevé un cierre cercano a USD 16.060 millones, pese al avance de 4,9% en el primer semestre, y atribuye la desaceleración a costos logísticos, bloqueos y congestión en puertos

Ilustración con un buque carguero, contenedores, un camión cisterna, gráficos de barras y textos descriptivos sobre un fondo claro.
Las proyecciones de AGEXPORT indican que las exportaciones de Guatemala crecerán un 3% en 2026 debido a los costos logísticos y los bloqueos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las exportaciones de Guatemala podrían crecer apenas 3% en 2026, pese a que en el primer semestre avanzaron 4,9%, porque el alza de los costos logísticos, los bloqueos, la congestión portuaria y las deficiencias de infraestructura están limitando la competitividad del país y frenando a varios sectores.

La proyección supone un cierre anual de alrededor de USD 16.060 millones, unos USD 468 millones más que en 2025, cuando el valor exportado fue de aproximadamente USD 15.593 millones. Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), ese resultado respondería más a la inercia de la actividad exportadora que a mejoras internas que impulsen una expansión más sólida.

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Durante el primer semestre de 2026, las ventas al exterior sumaron USD 8.613,3 millones. Ese monto representó un crecimiento de 4,9% frente al mismo período de 2025, aunque la entidad advirtió que el desempeño no fue homogéneo entre sectores.

Centroamérica y Estados Unidos concentraron casi dos tercios de las exportaciones de Guatemala, con participaciones de 32,5 % y 32,2 %.
Las exportaciones de Guatemala podrían crecer apenas 3% en 2026 por los costos logísticos, los bloqueos, la congestión portuaria y las deficiencias de infraestructura.. (Agexport)

Varios sectores retrocedieron pese al aumento semestral

Dentro del balance de la primera mitad del año, algunos rubros mostraron caídas marcadas. Las exportaciones de vegetales descendieron 26%, las de frutas bajaron 5% y las de acuicultura y pesca, junto con los contact centers, retrocedieron 9%.

Ese contraste explica por qué el aumento agregado no alcanza para describir toda la situación exportadora. AGEXPORT señaló que la competitividad sigue condicionada por factores internos y externos que elevan costos, alteran la planificación y reducen la capacidad de respuesta de las empresas.

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Claudia de Del Águila, directora de incidencia del entorno exportador de AGEXPORT, resumió esa tensión entre esfuerzo empresarial y condiciones operativas. “Los exportadores continúan abriendo mercados, innovando y cumpliendo con sus compradores. Sin embargo, necesitan un entorno nacional que acompañe ese esfuerzo y permita competir en condiciones adecuadas”.

Entre los factores internos que más pesan, la entidad mencionó el deterioro de la red vial, la congestión y los tiempos de operación en los puertos, los bloqueos, el incremento de los costos de energía y la complejidad de los trámites. En el frente internacional, identificó la volatilidad del petróleo y de los fletes, los conflictos geopolíticos, la reconfiguración de las rutas marítimas y la incertidumbre comercial y arancelaria.

El transporte marítimo y el diésel encarecieron la salida de la carga

Durante 2026, los exportadores reportaron aumentos de entre 10% y 40% en el transporte marítimo. A eso se sumaron atrasos, cancelaciones y pérdida de conexiones, condiciones que encarecieron la salida de la carga y redujeron la capacidad de las empresas para planificar sus operaciones.

La presión logística también se intensificó por el aumento del precio del diésel. Solo por ese factor, los costos logísticos pueden subir entre 15% y 20%, de acuerdo con la estimación de la asociación.

El ejemplo citado por la entidad ilustra la magnitud del cambio: un viaje desde la Ciudad de Guatemala hacia Santo Tomás de Castilla pasó de consumir aproximadamente Q1.182 en diésel en febrero a Q1.965 a finales de agosto. La diferencia fue de unos Q784 adicionales por trayecto, equivalente a un alza cercana al 66% en seis meses.

Los bloqueos agravan ese escenario porque afectan de forma directa el movimiento de mercancías hacia los puertos del Atlántico y del Pacífico. Cada día se movilizan alrededor de 1.300 contenedores hacia esas terminales, y cuando la carga queda detenida aumentan los gastos de combustible, refrigeración, almacenaje y recargos.

AGEXPORT advirtió que el impacto no se reduce al costo del transporte. Las interrupciones también ponen en riesgo los contratos, los tiempos de entrega y la confianza de los compradores internacionales, además de elevar la posibilidad de perder conexiones marítimas y de acortar la vida comercial de los productos perecederos.

La estimación de crecimiento de 3% para 2026 es más conservadora que la del Banco de Guatemala, que prevé una expansión de 6,5% para las exportaciones este año. Para la asociación, la diferencia responde a los riesgos que siguen presionando la competitividad del país.

La organización sostuvo que Guatemala tiene capacidad para superar esa previsión moderada. Para lograrlo, consideró necesarias decisiones concretas orientadas a facilitar el comercio, agilizar las operaciones portuarias, recuperar la red vial, simplificar los trámites, garantizar la libre movilidad y fortalecer la certeza jurídica.

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