Bill Gates anuncia solución con inteligencia artificial para combatir las enfermedades de cultivos en África

Bill Gates y la doctora Neema Mduma explican cómo KilimoAI aprovecha la inteligencia artificial para ayudar a los agricultores a cuidar los cultivos. Crédito: Bill Gates/Instagram

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“Las enfermedades de los cultivos pueden amenazar cosechas enteras”. Con esta premisa, Bill Gates subraya una de las problemáticas más graves para la seguridad alimentaria en África. Para los pequeños productores agrícolas, perder una temporada de siembra significa enfrentar una crisis económica severa.

Ante esta situación, cofundador de Microsoft ha comenzado a dar visibilidad a KilimoAI, una solución tecnológica con inteligencia artificial diseñada específicamente para estas comunidades. La iniciativa es liderada por la doctora Neema Mduma.

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El problema de los cultivos en Tanzania

La doctora Mduma es una científica de la computación tanzana que decidió aplicar sus conocimientos técnicos para resolver un obstáculo crítico en su región. “La gestión de enfermedades sigue siendo un problema para la mayoría de los pequeños agricultores”, explica en un video publicado por Gates en sus redes sociales. Ante la falta de recursos, el enfoque de su investigación se volvió práctico: “Me pregunté, ¿cómo puedo ayudar a estos agricultores?”.

La doctora Neema Mduma, científica de la computación tanzana, es la creadora de KilimoAI. (Bill Gates/LinkedIn)

La respuesta la encontró en la inteligencia artificial, utilizándola como un puente para democratizar el acceso al conocimiento agronómico en zonas donde la escasez de especialistas y extensionistas agrícolas es una constante.

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Diagnóstico instantáneo mediante un teléfono celular

El resultado de este desarrollo tecnológico destaca por su accesibilidad. “La respuesta de Neema fue KilimoAI, una aplicación impulsada por inteligencia artificial que ayuda a los agricultores a identificar las enfermedades usando solo una foto de un teléfono inteligente”, señala Gates para detallar el funcionamiento central del proyecto.

El diseño de la plataforma está centrado en el trabajador rural, simplificando un proceso técnico en una acción directa. Basta con capturar una imagen de la planta afectada para que el algoritmo intervenga. Como detalla la propia creadora del software: “La aplicación analiza esa imagen y luego proporciona recomendaciones sobre cómo se supone que deben actuar los agricultores”.

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Pequeños agricultores de Tanzania utilizan KilimoAI para recibir recomendaciones inmediatas sobre el tratamiento de sus plantas. (Referencial/Reuters)

Reemplazando la espera por acción inmediata

El mayor valor operativo de KilimoAI radica en la drástica reducción de los tiempos de respuesta. Tradicionalmente, los trabajadores del campo dependían de la visita física de un ingeniero agrícola para evaluar el estado de sus parcelas, un proceso logístico que podía demorar semanas y permitir el avance irrecuperable de las plagas.

“En lugar de esperar a que un experto salga al campo, pueden obtener apoyo inmediato”, enfatiza Gates al referirse a la principal ventaja del sistema. Esta ventana de tiempo es vital para aplicar los tratamientos correctivos necesarios y evitar que la infección se propague al resto de la plantación.

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Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de escalamiento. Como concluye el empresario estadounidense sobre el futuro de la iniciativa, “Neema está trabajando para expandir KilimoAI de modo que pueda llegar a aún más agricultores en toda Tanzania y más allá”, consolidando a la inteligencia artificial como una herramienta clave para la supervivencia agrícola.

El sistema busca reemplazar la espera de semanas por la visita de un ingeniero agrícola con respuestas instantáneas. (Reuters)

Iniciativas de Bill Gates en África

La inversión impulsada por Bill Gates en el continente africano trasciende el desarrollo de proyectos agrícolas. La estrategia actual de su fundación se centra en cerrar la brecha de innovación tecnológica, priorizando la integración de la inteligencia artificial en la infraestructura de salud pública y el fortalecimiento de los sistemas médicos locales.

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Horizon 1000: inteligencia artificial en atención primaria

Una de las iniciativas recientes de mayor envergadura es el programa Horizon 1000, anunciado a principios de 2026 en colaboración con OpenAI. Este proyecto cuenta con una inversión de 50 millones de dólares y tiene como objetivo integrar herramientas de inteligencia artificial en 1000 clínicas de atención primaria para el año 2028.

El programa piloto comenzó en Ruanda, donde la proporción actual de personal médico es de un trabajador por cada 1000 habitantes, una cifra inferior a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

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Horizon 1000, otro proyecto impulsado por Gates junto a OpenAI, integrará inteligencia artificial en clínicas de atención primaria de Ruanda. (Reuters)

Centros de innovación y los Grand Challenges

Para asegurar que la tecnología se desarrolle y adapte a nivel local, la fundación financia infraestructura tecnológica regional. Destaca la inversión de 7,5 millones de dólares para establecer un centro de escalamiento de inteligencia artificial en Ruanda, diseñado para impulsar innovaciones en los sectores de educación, agricultura y salud.

Esta infraestructura se complementa con el programa Grand Challenges Africa, el cual otorga capital a científicos e investigadores del continente.

Infraestructura digital pública y prevención de enfermedades

Paralelamente a las inversiones en inteligencia artificial, Gates promueve el desarrollo de infraestructura digital pública (DPI) en varios países africanos. Estos sistemas facilitan los pagos digitales y el intercambio seguro de datos gubernamentales, factores que permiten a los ciudadanos acceder a servicios financieros y programas de asistencia social con mayor eficiencia.

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La Fundación Gates también financia infraestructura tecnológica regional a través de iniciativas como Grand Challenges Africa. (Reuters)

En el ámbito de la salud tradicional, la fundación mantiene su financiamiento a instituciones como Gavi (la Alianza para las Vacunas) y el Fondo Mundial. Los fondos se destinan a programas de erradicación y control de enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y el VIH.