Costa Rica

El costarricense Keylor Navas recibe un golpe tras Pumas vs León en Ciudad de México

El incidente posterior al 3-1 en el Olímpico Universitario quedó bajo revisión de la Federación Mexicana de Fútbol, luego de un choque entre el guardameta y un integrante del equipo visitante

La victoria por 3-1 ante León quedó en segundo plano tras la agresión de un auxiliar rival al arquero, mientras la Federación Mexicana analiza posibles castigos por el altercado. EFE/ Miguel Sierra
La victoria por 3-1 ante León quedó en segundo plano tras la agresión de un auxiliar rival al arquero, mientras la Federación Mexicana analiza posibles castigos por el altercado. EFE/ Miguel Sierra
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Keylor Navas recibió un golpe de un integrante del cuerpo técnico de León tras la victoria de Pumas por 3-1 en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México, un hecho que desencadenó la furia del arquero costarricense cuando intentaba separar a los jugadores de ambos equipos.

La escena desplazó el resultado deportivo: Pumas había cortado una racha de seis partidos sin triunfos con la victoria ante el Club León. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol aún debe definir si impondrá sanciones por el incidente posterior al encuentro.

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Keylor Navas no se pronunció públicamente sobre lo sucedido y el club universitario tampoco emitió una postura oficial. El técnico Esteban Solari fue quien explicó la reacción del guardameta después de que la cancha quedó despejada.

Las imágenes difundidas por TUDN, responsable de la transmisión del partido, muestran a Navas entre futbolistas de ambos conjuntos durante el altercado. Un integrante del cuerpo técnico de León se aproxima, empuja primero al portero y luego le propina un golpe, de acuerdo con la secuencia televisiva.

El arquero había intervenido para contener la confrontación, pero perdió el control tras el impacto. Compañeros e integrantes de Pumas intentaron sujetarlo para impedir que la situación escalara.

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La acusación de Esteban Solari contra el cuerpo técnico de León

Solari apuntó directamente contra un miembro del equipo rival durante la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador de Pumas sostuvo que quienes permanecen fuera del campo deben contribuir a calmar a los jugadores, no a aumentar la tensión.

El arquero costarricense recibe un golpe de un integrante del banquillo de León tras el juego en el Estadio Olímpico Universitario y la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol evalúa sanciones. (Cortesía: TUDN)

“Evidentemente, a Keylor lo golpea alguien del cuerpo técnico de León; los que estamos afuera estamos para calmar a los jugadores, no para excitarlos. Si uno llega y un jugador está tratando de separar, hay que tener el respeto necesario para que los jugadores que están en un momento de calentura, tratar de calmarlo y no terminar golpeándolo; es un acto lamentable y la persona que fue, en la integridad, va a salir a pedir disculpas”, afirmó el técnico a La Nación.

El entrenador añadió que el arquero no esperaba recibir el golpe y vinculó su reacción con el impacto en el rostro: “No se lo esperaba Keylor, que lo golpearon, y cuando te golpean la cara, como un martillo, sinceramente uno reacciona. En el momento se estaba nervioso; el fútbol es competitivo, pero la gente de afuera tiene que trabajar para que esas cosas no sucedan”.

Reacciones divididas tras el video del altercado

El clip publicado en Instagram generó mensajes de respaldo, reproches y bromas entre los aficionados. Un usuario escribió: “Para que Keylor se salga de sus casillas es porque en realidad lo agredieron primero, él que yo recuerde nunca ha agredido físicamente a nadie. Pero si me tiran un puñetazo a mí se me sale el barrio también”.

Las imágenes de la transmisión muestran a un miembro del banquillo esmeralda acercarse al costarricense, empujarlo y pegarle, en una secuencia que ahora divide a la afición en redes. REUTERS/Eloisa Sanchez
Las imágenes de la transmisión muestran a un miembro del banquillo esmeralda acercarse al costarricense, empujarlo y pegarle, en una secuencia que ahora divide a la afición en redes. REUTERS/Eloisa Sanchez

Otros cuestionaron la respuesta del exarquero de Real Madrid: “Ya Keylor con la experiencia que tiene y con la edad que tiene ya está muy viejo para que caiga en esas provocaciones”. También aparecieron mensajes de apoyo como “Eso es Keylor no se deje” y comentarios humorísticos: “Keylor mostrando el lado tico jaja qué bien”.

Un aficionado de Pumas defendió al capitán del equipo con un mensaje dirigido al costarricense: “Si se meten con un Puma se meten con todos y más si se trata de nuestro capitán: Keylor Navas, él quien es un caballero dentro y fuera de la cancha. Goya, Goya... Universidad”.

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