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“No me acuerdo los nombres”: la curiosa confesión de Locomotora Castro cuando le preguntaron por sus hijos y nietos

El ex boxeador habló de su vida privada en una entrevista reciente y explicó la particular situación de su numerosa familia

El exboxeador contó entre risas que le cuesta reconocer a todos sus descendientes
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El ex boxeador Jorge Locomotora Castro habló de sus hijos y dejó una de las anécdotas más llamativas de su vida familiar durante una entrevista. El ex campeón mundial de peso medio contó que tiene 15 hijos y 14 nietos, aunque reconoció que la dimensión de su familia le provoca confusiones al momento de identificar a cada uno de ellos. “Sí, tengo quince hijos. Con la misma cosa mía, pero con distinta mujer”, reveló el Roña cuando le preguntaron por su numerosa familia.

La conversación avanzó hacia sus nietos, un grupo que también le resulta difícil de ubicar con precisión. El santacruceño explicó que tiene 14 y relató una situación ocurrida con dos de ellos, que son mellizos. “Vos me preguntás cuál es, no sé cuál es. Tengo nietos mellizos y la vez pasada puse: ‘Mi hijo mellizo’. Y mi hija me dice: ‘Callate, viejo, que son tus nietos’”, entre risas compartió Locomotora Castro en el programa La Noche de TyC Sports.

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El ex boxeador profundizó esa idea y admitió que recordar los nombres de todos sus descendientes no le resulta sencillo. “Si vos me decís, no sé los nombres de mis hijos, imaginate los de mis nietos, menos. No me acuerdo los nombres de todos”, continuó. Castro también compartió que dos de sus hijos nacieron con pocos meses de diferencia. “Tengo dos hijos que se llevan meses nomás, tienen 17 años los dos”, contó. Luego remató la anécdota con otra broma: “Era el momento del Roña, ¿entendés? Le saqué brillo”.

Roña Castro en Mirtha Legrand
Roña Castro reveló cómo sus 15 hijos y 14 nietos le provocan más de una confusión

La situación familiar de Castro aparece con frecuencia en sus entrevistas públicas. Años atrás, había mencionado que tenía un hijo en Italia y una hija que nació en Argentina, pero se fue a vivir a Paraguay junto a su madre. Esos relatos mostraron que una parte importante de sus hijos ya es adulta y vive en distintos lugares. Sus declaraciones recientes volvieron a poner el foco en esa familia numerosa, ahora ampliada con una nueva generación de nietos.

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La carrera de Locomotora Castro tuvo uno de sus puntos centrales el 12 de agosto de 1994, cuando conquistó el título de campeón mundial de peso medio tras vencer por decisión dividida a Reggie Johnson en San Miguel de Tucumán. Aquella consagración abrió una etapa de alta exposición para el boxeador nacido en Caleta Olivia. Meses más tarde, el 10 de diciembre de 1994, protagonizó una de sus peleas más recordadas frente a John David Jackson en el Estadio de Beisbol de Monterrey, México.

Jorge Locomotora Castro - Gimnasio comedor
El exboxeador recordó una escena protagonizada por dos mellizos, mientras mantiene su compromiso en comedores (Gustavo Gavotti)

El ex campeón mundial también volvió a expresar su deseo de enfrentar a Sergio Maravilla Martínez. Castro, que se retiró del boxeo hace aproximadamente dos décadas, afirmó que estaría dispuesto a regresar al ring para medirse con el quilmeño. En ese contexto, cuestionó las declaraciones de Martínez sobre la situación de Argentina. “Este es un bocón porque habló, porque hizo una moneda allá en España y dice que el argentino tiene que cagar en un balde de plástico”, afirmó el ex campeón mundial de peso medio.

Roña también se refirió al pasado de Maravilla y sostuvo: “Yo fui pobre, como este, que salió de una villa. No es que salió de acá de la Capital Federal, de Recoleta. Salió allá de Quilmes”, manifestó. Mientras mantiene esos cruces públicos vinculados al boxeo, el ex boxeador coordina una red solidaria que nació durante la pandemia en su gimnasio. Según contó el mes pasado a Infobae Al Mediodía, la organización administra cuatro comedores propios y abastece a otros 10 en Villa Fiorito, Temperley y otros puntos del distrito, además de recibir pedidos desde Almirante Brown y Ezeiza.

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Jorge Roña CastroDeportes-Argentina

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