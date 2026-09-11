Guatemala

El guatemalteco Léster Martínez apunta a una pelea con Saúl Álvarez

El campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo asegura que su equipo ya negocia sede y fecha para pelear en el país, con un oponente de nivel mundial, tras su triunfo reciente en California

Una victoria de Lester Martínez podría acercarlo a una pelea por el título mundial supermediano ante Saúl Canelo Álvarez o Christian Mbilli.
Léster Martínez busca concretar en los próximos meses una pelea con Saúl Canelo Álvarez tras retener en Los Ángeles el título interino del Consejo Mundial de Boxeo. (Facebook Lester Martínez)
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Léster Martínez busca concretar en los próximos meses una pelea con SaúlCanelo” Álvarez, después de retener en Los Ángeles, California, el título interino del Consejo Mundial de Boxeo y quedar más cerca de las principales carteleras internacionales.

La posibilidad de una velada en Guatemala también avanza en conversaciones con sede, rival y fecha aún por definir. El púgil petenero sostuvo que el combate sería “casi un hecho”, aunque falta acordar dónde se realizaría y contra quién, según Soy 502.

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Martínez viene de imponerse al croata Luka Plantić para conservar el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo. El triunfo elevó las expectativas sobre su próximo paso dentro de la división de las 168 libras.

Una pelea en Guatemala con rival aún pendiente

La afición guatemalteca espera verlo pelear en el país, y el boxeador confirmó que su equipo ya trabaja para trasladar una cartelera de alcance internacional a territorio nacional. “La gente en Guatemala quiere que se haga una pelea aquí”, afirmó.

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)
El equipo de Léster Martínez avanza en conversaciones para organizar una pelea en Guatemala con sede, rival y fecha todavía por definir. (X@Canelo)

El púgil explicó que las conversaciones incluyen más de un evento. “Gracias a Dios la gente en Guatemala quiere que se haga una pelea aquí, ya estamos en pláticas de dónde podríamos pelear, con quién, qué rival y qué fecha. Es casi un hecho, solo esperamos concretar dónde se puede hacer esta y otras peleas aquí en Guatemala”.

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El rival para esa función deberá tener nivel internacional. Martínez descartó la posibilidad de enfrentar a oponentes con numerosas derrotas y anticipó que buscará un desafío similar al que representó Plantić.

“Un rival de talla mundial como Plantić es lo que se puede esperar de mi próximo adversario. No nos podemos dar el lujo de ir contra alguien que tenga muchas peleas perdidas”, expresó el guatemalteco ante los medios, de acuerdo con Diario de Centroamérica.

La ruta hacia Álvarez o Christian M’billi

La pelea con Canelo Álvarez es el objetivo que Martínez plantea como siguiente gran desafío, aunque Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, informó que el guatemalteco deberá disputar antes otra pelea obligatoria para aspirar al título absoluto de la categoría.

El boxeador contempla dos caminos: enfrentar a un adversario de jerarquía o esperar al ganador de un eventual combate entre Álvarez y Christian M’billi. “Es eso o esperar al ganador de Canelo y Christian M’billi”, señaló.

Tras defender el cinturón interino del CMB, Lester Martínez quedó a la espera de la definición entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli en la división supermediano.
Lester Martínez retuvo el título interino supermediano del CMB al vencer por nocaut técnico a Luka Plantić en el décimo asalto en Los Ángeles. (Captura de pantalla)

Martínez consideró que un duelo con el mexicano permitiría proyectar su carrera fuera de Guatemala. “Hay más expectativas todavía de mí gracias a la pelea que tuve y ahora existe la posibilidad de una posible pelea con el Canelo Álvarez. Esperamos que se dé para que el mundo sepa quién es Léster Martínez, de dónde viene y a dónde va”.

Durante la conferencia de prensa, el guatemalteco recibió la visita del estadounidense Timothy Bradley, excampeón en dos categorías e integrante desde 2023 del Salón de la Fama del Boxeo Internacional.

Martínez Tut recibió la Orden Presidencial en Guatemala el 16 de abril de 2026, tras convertirse en campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en California el 21 de marzo del mismo año.

Martínez nació en Melchor de Mencos el 17 de octubre de 1995. Como amateur, obtuvo una medalla de plata en peso welter ligero en el Campeonato Mundial Juvenil de 2012 y una de oro en peso mediano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

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