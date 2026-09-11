Luis Barrionuevo presentará un documental que recorre su carrera sindical y política en una avant premiere con 200 invitados

El trailer de la película sobre Luis Barrionuevo

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Luis Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, es el gran protagonista del documental “La mano que mueve los hilos”, dirigido por Brian Maya, cuya avant premiere, a la que concurrirán unos 200 invitados, tendrá lugar el lunes 21 de septiembre, a las 17.30, en una sala cinematográfica del barrio de Palermo.

Previamente, el líder sindical brindará una conferencia de prensa en el hall del cine, donde recibirá a los medios antes de la proyección, según se anunció.

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El estreno del film que recorre la vida del dirigente gremial estaba previsto para el jueves 24 de este mes, pero finalmente fue postergado sin fecha.

El afiche del documental sobre Luis Barrionuevo, que se presentará el 21 de este mes

En el documental, en el que se incluyen testimonios de políticos como Enrique “Coti” Nosiglia y de algunos periodistas como Carlos Pagni, Tata Yofre y Alejandro Fantino, “se recorren más de cuatro décadas de la historia argentina a través de la trayectoria de uno de los dirigentes sindicales más influyentes y controvertidos del país”, según señala la gacetilla del film, que rescata una frase de Barrionuevo para promocionarlo: “¿Creés que sabés algo de Argentina? No sabés nada”.

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“Durante 90 minutos -destaca la gacetilla-, la película propone mucho más que una biografía tradicional. La vida de Barrionuevo funciona como hilo conductor para recorrer acontecimientos centrales de la Argentina de las últimas cuatro décadas y observar, desde adentro, la política, el sindicalismo, las alianzas y los mecanismos de construcción del poder”.

El texto agrega: “Desde sus orígenes humildes en Catamarca y su llegada a Buenos Aires siendo adolescente, el relato acompaña su ascenso dentro del movimiento sindical y su participación en distintos momentos de la vida política nacional. El regreso de la democracia, los años de Raúl Alfonsín, el menemismo, el Pacto de Olivos, las disputas políticas y sindicales y su paso por la presidencia de Chacarita Juniors forman parte de un recorrido atravesado por protagonistas y episodios que marcaron la historia reciente”.

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Luis Barrionuevo, con Julio Bárbaro y Carlos Campolongo, cuando fue designado por la Justicia interventor del PJ, en 2018

“La mano que mueve los hilos”, como se anticipa en la gacetilla, “combina archivo histórico, material inédito, entrevistas, recreaciones y un seguimiento de Barrionuevo realizado durante tres años”.

Brian Maya, el director del documental, se presenta en su perfil de las redes sociales como “Cineasta-Actor-Activista” y en su currículum figura haber producido y escrito éxitos globales como “LA Originals” para Netflix y haber coprotagonizado el film “El mejor infarto de mi vida”. Actualmente ejerce la producción ejecutiva de “The Jet” junto a Keanu Reeves sobre la estrella de artes marciales Benny “The Jet” Urquidez.

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Encuentro con estudiantes

A principios de mes, Barrionuevo participó de un encuentro con estudiantes de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde, según se informó, habló de conducción, formación y renovación generacional, pero también dejó su mirada sobre la dirigencia política y la situación que atraviesan las obras sociales sindicales.

Luis Barrionuevo dio una charla para estudiantes de la UCA

Invitado a participar como expositor de la Diplomatura en Liderazgo Humanista de la UCA, en el Campus de Puerto Madero, el sindicalista diferenció al líder del conductor: mientras el primero aparece en momentos excepcionales, sostuvo, el conductor es quien asume todos los días la responsabilidad de fijar un rumbo, tomar decisiones y representar a una organización.

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En ese camino, destacó la formación como una herramienta indispensable y planteó la necesidad de preparar una nueva generación de dirigentes con capacidad, compromiso y vocación de servicio.

En su charla con los estudiantes, Barrionuevo tampoco eludió la política. En su sindicato aseguraron que fue crítico de la dirigencia actual y brindó su mirada sobre los distintos presidentes que gobernaron la Argentina desde el regreso de la democracia, apelando también al humor para resumir su extensa trayectoria: “Los vi pasar desde el balcón de mi oficina; ellos pasan y yo sigo conduciendo mi organización”, señaló.

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