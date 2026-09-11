Así celebró Emilia Mernes el cumpleaños de Gabriela, su mamá: flores, un cóctel personalizado y mucha complicidad

Emilia Mernes compartió fotos junto a sus padres y en las redes lo tomaron como un tiro por elevación a Tini Stoessel (Instagram)

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Emilia Mernes tomo la decisión tiempo atras de mantener su vida familiar lejos del ojo público, tan solo compartieon pequeños vistazos. Por eso, cuando la cantante compartió en sus redes sociales, en su cuenta secundaria, una serie de fotografías del festejo de cumpleaños de su madre, Gabriela, la publicación no pasó desapercibida: la apertura a ese universo privado llegó en un momento en el que el mundo del espectáculo la vincula con uno de los conflictos más comentados del ambiente artístico local.

La celebración se realizó en un restaurante de ambiente cálido, con cortinas marrones y luces tenues que marcaron el tono de la noche. La mesa del festejo estuvo decorada con flores rojas y naranjas dispuestas en distintos arreglos, junto a platos con comida servida y copas de vino. Uno de los registros capturó, desde arriba, el momento en que alguien fotografiaba la mesa completa con un teléfono celular, una toma que resumió el conjunto de la decoración floral y la vajilla dispuesta para la ocasión.

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Uno de los detalles más llamativos de la noche fue un cóctel personalizado con la inscripción “Feliz cumple Gabriela” escrita sobre la espuma de la bebida, decorada además con una flor rosa. La cumpleañera sostuvo la copa mientras posaba sonriente para la cámara, con el plato principal servido frente a ella en ese mismo momento.

Emilia compartió un momento a pura complicidad con Gabriela

Entre las imágenes, se destacó una fotografía de Gabriela posando junto a un hombre mayor, de cabello canoso y anteojos, en el instante en que otra persona los retrataba con una cámara digital. También hubo espacio para la complicidad dentro de un ascensor: La cantante de “Detrás del humo no se ve” se fotografió al espejo mientras su madre y su padre la besaban en cada mejilla, en una escena que reflejó el clima distendido del festejo. La secuencia cerró con un gesto de cercanía entre madre e hija: Emilia, de espaldas a la cámara, le retocaba el maquillaje de los labios a Gabriela con un delineador, mientras esta última sonreía. Al compartir las imágenes, Mernes acompañó la publicación con un mensaje: “Feliz cumple para mi todo, te amo mami”.

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La rareza de esa apertura no pasó desapercibida para una parte de los internautas, que interpretaron la publicación como un golpe simbólico dirigido a Tini Stoessel. El razonamiento de quienes lo leyeron así tiene como telón de fondo el delicado momento que atraviesa la cantante con su propia familia: hace tres meses, Tini puso fin a su relación laboral con su padre, Alejandro Stoessel, luego de 15 años de representación conjunta desde sus inicios en la tira Violetta.

La cantante eligió compartir algunas fotos del festejo en honor a su madre (Instagram)

Tras esa ruptura, solicitó una auditoría de su patrimonio que habría revelado que su padre figuraba como único beneficiario de las ganancias generadas por su carrera, con sumas estimadas en 70 millones de dólares, sin que ella tuviera participación societaria ni acceso directo a sus propias cuentas.

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La disputa entre las cantantes precede a esa crisis familiar y tiene su propio recorrido. El conflicto se originó en 2024, cuando, durante una pausa laboral de Stoessel, varias de sus bailarinas y un maquillador pasaron a integrar el equipo de Emilia. Al retomar los escenarios, Tini intentó recuperar a esos colaboradores, pero ellos decidieron continuar junto a Mernes, lo que generó en su entorno una fuerte sensación de deslealtad profesional. El desencuentro escaló con gestos públicos en redes sociales: Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram, un movimiento que fue replicado por María Becerra, Antonela Roccuzzo y Ángela Torres.

A esto se sumaron indirectas cruzadas en shows y canciones: la frase que Stoessel lanzó en un recital en Córdoba sobre que los amigos “se cuentan con los dedos de una mano”, y la letra de “Girls Girl”, el tema de Mernes con Zara Larsson, donde canta: “Si cumplo mi sueño, puedo ser tu pesadilla”.

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