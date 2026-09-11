Agricultura descarta alzas del plátano pese a la sequía que afecta a zonas productoras de República Dominicana

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana aseguró que no prevé aumentos en el precio del plátano pese a la sequía. /(El País)

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El Ministerio de Agricultura de República Dominicana aseguró que no prevé aumentos en el precio del plátano pese a los efectos de la sequía, aunque productores y autoridades del sector agropecuario alertaron sobre daños en cultivos, dificultades para la ganadería y restricciones en la distribución de agua para riego.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, afirmó que la producción de plátano se mantiene en niveles normales. Sus declaraciones respondieron a la advertencia de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplátano), que planteó la posibilidad de que el precio del producto alcanzara los RD$50 (USD 0.84) por unidad si se prolongaba la falta de lluvias.

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“No hay alza. Incluso, la producción de plátano sigue normal”, sostuvo Espaillat durante una actividad en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), según informó Diario Libre.

El funcionario reconoció que el Cibao Central figura entre las áreas más expuestas por la sequía debido a las necesidades hídricas del cultivo. Aun así, explicó que en las regiones Sur y Noroeste una parte de la producción se desarrolla con sistemas de riego, lo que por ahora reduce el impacto directo sobre la oferta.

La preocupación se concentra en las zonas agrícolas que dependen de las precipitaciones y no tienen acceso regular al recurso hídrico almacenado en presas o canales.

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La reducción de las lluvias, que se acentuó desde mayo, ya afecta la humedad de los suelos, los caudales de ríos y arroyos, y la disponibilidad de pastos para el ganado.

La falta de lluvias desde mayo afecta la humedad de los suelos, los caudales de ríos y arroyos y la disponibilidad de pastos para el ganado. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el Gobierno descarta una alteración inmediata en los precios del plátano, productores de distintos rubros ya han informado pérdidas económicas y reducciones en el rendimiento de sus explotaciones.

Un miembro de Adoplátano consultado por Diario Libre estimó que las pérdidas en su proyecto agrícola oscilan entre RD$1.5 (USD 2,275) millones y RD$2 millones (USD 33,700), debido a la caída de plantas y a la pérdida de la producción por falta de agua. También se registraron reportes de afectaciones en vegetales de Constanza y en cultivos de piña, aguacate y mango.

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La sequía también alcanzó al sector pecuario. Ganaderos de varias zonas enfrentan menor disponibilidad de agua y alimento para los animales, mientras autoridades de Ganadería confirmaron casos de muerte de reses, aunque sin una cuantificación nacional de pérdidas. El Ministerio de Agricultura distribuye pacas de arroz para aliviar la escasez de forraje en áreas del Noroeste.

“La sequía ha ido cediendo” en parte de San Juan, La Romana, Dajabón, Puerto Plata y Constanza, afirmó Espaillat tras las lluvias recientes. El ministro agregó que la cartera habilita perforadores para ampliar el acceso al agua en las comunidades afectadas.

El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, indicó que los trabajos de respuesta alcanzan a Montecristi, Santiago Rodríguez, El Seibo, Hato Mayor, Higüey, Barahona, Elías Piña y Pedernales. Según señaló, el déficit de lluvias ya presiona a la producción alimentaria, aunque sus efectos todavía no se trasladaron de forma generalizada a los mercados.

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La sequía también ha generado menor disponibilidad de agua y alimento, muerte de reses y distribución de pacas de arroz en el Noroeste del país. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las presas almacenan cerca del 60% de su capacidad

El nivel de los embalses condiciona la capacidad de respuesta frente a la sequía. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) informó que las 18 presas del país almacenaban 1.196,25 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes al 59.16% de su capacidad conjunta, de acuerdo con datos publicados recientemente por Diario Libre.

Del volumen total, 824,88 millones de metros cúbicos correspondían al agua aprovechable, cerca del 49.97% de la capacidad útil. Las autoridades comenzaron a racionalizar el despacho hacia los canales y a coordinar turnos con las juntas de regantes para preservar las reservas.

La falta de agua ya provocó medidas específicas en algunas cuencas. En el bajo Yaque del Sur se distribuye agua de riego por turnos entre productores de Bahoruco y Barahona, mientras en San Juan se evalúan limitaciones para cultivos que requieren grandes volúmenes de agua, entre ellos el arroz. En el Gran Santo Domingo, el acueducto Haina-Manoguayabo redujo su producción a 21 millones de galones diarios, frente a una capacidad estimada de 91 millones, según Diario Libre.

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El Gobierno mantiene un plan de contingencia ante la sequía, que contempla rehabilitación de canales, tecnificación del riego, asistencia técnica, financiamiento y apoyo alimentario para el ganado. Mientras persista el déficit de lluvias, la evolución de las reservas y de los cultivos de secano será determinante para la oferta agroalimentaria de los próximos meses.