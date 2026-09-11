Apagón regional golpea a Honduras horas después de una alerta por déficit de energía

El apagón vuelve a colocar bajo análisis la capacidad de respaldo del sistema eléctrico hondureño. (FOTO: La Tribuna)

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Honduras sufrió este jueves una interrupción del suministro eléctrico provocada por una falla en el Sistema de Interconexión Regional, un evento que también afectó a Guatemala, El Salvador y Nicaragua y que ocurrió precisamente cuando el sistema hondureño ya enfrentaba advertencias internas sobre su capacidad para cubrir la demanda.

El evento se produjo a las 11:47 de la mañana, según informó el Centro Nacional de Despacho (CND/ODS).

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Los operadores iniciaron posteriormente un proceso gradual de recuperación y estabilización de la red.

La causa exacta todavía deberá ser determinada por el Ente Operador Regional (EOR).

El CND proyectó un déficit de aproximadamente 40 megavatios durante las horas nocturnas. (FOTO: X)

Las primeras señales apuntan fuera de Honduras

El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Leonardo Deras, explicó que las primeras revisiones no identificaban un evento previo en instalaciones de la ENEE que pudiera explicar la interrupción.

Eso lleva, por ahora, a considerar que la perturbación pudo haberse originado en otro país y propagarse a través de la red centroamericana.

No obstante, hasta recibir el informe técnico regional no puede establecerse definitivamente dónde comenzó la falla.

La interconexión eléctrica permite que los países compren y vendan energía entre sí, pero también significa que una alteración suficientemente fuerte puede propagarse rápidamente si las protecciones y reservas disponibles no logran contenerla.

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El evento fue registrado a las 11:47 de la mañana de este jueves. Guatemala, Nicaragua y El Salvador también registraron afectaciones. (FOTO: Diario Tiempo)

Honduras ya estaba bajo advertencia

La noche anterior, el propio CND había advertido sobre un “riesgo significativo” para la seguridad y continuidad del abastecimiento eléctrico en Honduras.

Entre las razones mencionó el crecimiento de la demanda, condiciones climáticas extremas, limitaciones de generación térmica y restricciones dentro del Mercado Eléctrico Regional.

El organismo proyectó además un déficit aproximado de 40 megavatios durante las horas nocturnas.

Eso no significa que ese déficit haya provocado el apagón regional de este jueves.Son eventos que deben diferenciarse.

Pero sí evidencia que Honduras recibió la perturbación externa con un sistema que ya operaba bajo presión.

¿Por qué una falla en otro país puede apagar Honduras?

Centroamérica funciona mediante una red eléctrica interconectada.

Cuando un país necesita energía, puede importar excedentes disponibles en otro mercado. El problema aparece cuando una línea importante se desconecta abruptamente o desaparece de inmediato una cantidad considerable de generación o importación.

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El sistema debe reemplazar esa energía prácticamente en segundos. Si no existe suficiente capacidad de respuesta, entran en funcionamiento mecanismos automáticos para desconectar carga y evitar daños mayores en la red.

El resultado puede ser un apagón que atraviesa fronteras. Deras recordó como antecedente un episodio en el que una apertura repentina de la interconexión Guatemala-México generó una perturbación regional cuando Guatemala mantenía fuertes importaciones.

La interconexión permite intercambiar energía entre países, pero también puede transmitir perturbaciones regionales.(FOTO: La Tribuna)

El episodio también ocurre cuando sindicatos y autoridades discuten las limitaciones de generación disponibles en Honduras.

El STENEE ha señalado que parte de la capacidad térmica depende de plantas a diésel cuyo funcionamiento resulta costoso para la ENEE y sostiene que la falta de recursos para mantenerlas operativas contribuye a episodios de racionamiento.

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De nuevo, eso no permite atribuir el apagón de este jueves a esas plantas, pero forma parte de un problema estructural más amplio: Honduras necesita suficiente generación propia y capacidad de respaldo para responder cuando el mercado regional también enfrenta dificultades.

El incidente deja así dos discusiones separadas pero relacionadas. Una es determinar qué provocó exactamente la falla regional.

La otra es mucho más incómoda para Honduras: qué tan preparado está su sistema eléctrico para resistir una perturbación externa cuando ya enfrenta déficits internos de generación.