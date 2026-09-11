Guatemala

Guatemala investiga la toma de empresas de cable por parte de las pandillas en la capital y en Villa Nueva

Las pesquisas iniciaron el 9 de septiembre por denuncias de cierres forzados bajo intimidaciones en la zona 18 y en Villalobos 1 y 2, donde grupos delincuenciales buscarían adueñarse de distribuidoras pequeñas

Una mano tatuada sobre un panel de control con monitores de vigilancia junto a hombres con pañuelos en el rostro observando una calle.
La Policía Nacional Civil de Guatemala investiga el intento de apropiación de negocios de cable en la zona 18 y en Villalobos 1 y 2, en Villa Nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala investiga desde sobre la apropiación de negocios de distribución de señal de cable por parte de las pandillas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en zonas de la ciudad capital, así como en sectores conflictivos de la metrópoli.

Según las autoridades de seguridad ciudadana, los problemas se estarían centrando en la zona 18 de la capital y en Villalobos 1 y 2, zona 12 de Villa Nueva, donde pandillas buscarían forzar el cierre de pequeñas empresas mediante amenazas para quedarse con ellas.

PUBLICIDAD

El director de la institución, David Custodio Boteo, sostuvo que las estructuras criminales ya no se limitan al cobro de extorsiones, sino que quieren apoderarse de las mismas para ya no tener intermediarios.

“No solo cobraban la extorsión, sino que ahora están cerrando los negocios bajo amenazas para poderse quedar con estas empresas y manejarlas desde adentro”, afirmó al concluir la graduación de 3 mil agentes policiales.

Hombre encapuchado con chaqueta oscura se lleva un teléfono móvil a la oreja. Su rostro está en sombras, visible parcialmente, en un entorno lúgubre.
Las pandillas buscan cerrar pequeñas empresas de distribución de señal de cable mediante amenazas para quedarse con esos negocios, según la PNC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias compañías dedicadas a este servicio ya son intervenidas por las autoridades, para evitar que llegue a las manos de las pandillas. Los operativos se realizan junto con el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público (MP).

PUBLICIDAD

Cámaras ilegales y control de sectores estratégicos

La investigación sobre los negocios de cable está vinculada con el retiro de cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente, que los grupos criminales han utilizado para observar movimientos en zonas bajo su influencia. La policía busca determinar quién controla esos dispositivos, dónde se almacena la información y quién tiene acceso a las imágenes.

Dos agentes de policía con chalecos de la PNC inspeccionan decenas de cámaras de seguridad dispuestas en el suelo junto a varias motocicletas
La PNC retiró 32 cámaras de videovigilancia ilegal en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala para limitar el monitoreo de grupos criminales. (PNCdeGuatemala)

Boteo explicó que el rastreo no termina con el decomiso de las cámaras o de su cableado. “No solo se está secuestrando el tema del cableado, las cámaras, sino se está buscando la fuente, como son de dónde se está guardando toda esa información o si viene de un teléfono móvil”, señaló.

El problema se agrava porque los equipos pueden comprarse por internet y no existe un registro oficial que permita establecer cuántos hay instalados ni quién los administra. “En redes sociales anuncian diariamente la venta de cámaras, no hay un registro como tal de las mismas, ya que muchas de ellas son compras en línea”, explicó el jefe policial.

Los aparatos son colocados en puntos estratégicos y pueden ser manejados desde teléfonos celulares. Los registros de la PNC sitúan cámaras clandestinas en las zonas 3, 6, 7, 13, 18, 21 y 24 de la ciudad de Guatemala.

Varios agentes policiales con chalecos antibalas rodean a un oficial sobre una escalera en un poste eléctrico, junto a un automóvil aparcado
La investigación sobre los negocios de cable se vincula con cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente para vigilar zonas bajo influencia de pandillas. (PNCdeGuatemala)

Además, han identificado algunos municpios como Amatitlán, Santa Catarina Pinula, Boca del Monte y Villa Nueva.

Hallazgos en viviendas de la zona 6 y Chinautla

Cinco viviendas allanadas en la zona 6 de la ciudad de Guatemala y en Chinautla presentaban conexiones con distintas clicas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. La División Especializada en Investigación Criminal, identificada como DEIC, incautó un DVR y dos teléfonos celulares durante esos procedimientos.

Los objetos decomisados podrían permitir establecer cómo operaba la red de vigilancia vinculada a las estructuras criminales, que cada día más incrementan sus tentáculos para mantener el control de la población en Guatemala.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilCiudad de GuatemalaPandillasExtorsiónChinautlaVilla Nueva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: La comisión de Educación del Congreso exige aclaraciones sobre el Programa Salud Escolar por aumento en su presupuesto

El requerimiento fija 72 horas hábiles para que el MSPAS y las entidades vinculadas entreguen informes sobre metas, cobertura y resultados, tras una fiscalización que detectó dudas pese a una ejecución del 49,82%

Guatemala: La comisión de Educación del Congreso exige aclaraciones sobre el Programa Salud Escolar por aumento en su presupuesto

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país

La intervención antinarcóticos en Semox I, Valle Verde y el volcán Semox derivó en un ataque con armas y machetes, con un militar grave, policías lesionados y una evacuación aérea prevista desde Fray Bartolomé

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país

El Gobierno de Guatemala libera contingentes de granos con arancel cero por la sequía

Las carteras de Agricultura y Economía detallaron cupos para maíz blanco, arroz, frijol y maíz amarillo, con el objetivo de contener el alza que ya impacta al quintal y cubrir la brecha productiva

El Gobierno de Guatemala libera contingentes de granos con arancel cero por la sequía

Los bloqueos en carreteras de Guatemala subieron a siete este jueves por las protestas contra el alza de los combustibles

Las protestas del transporte afectaban ambos sentidos en rutas clave como la CA-2, la CA-9 Norte y Sur y la RN-01, además de dos puntos en la capital, según reportes viales matutinos

Los bloqueos en carreteras de Guatemala subieron a siete este jueves por las protestas contra el alza de los combustibles

Guatemala dará dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre de 2026 y mantendrá un solo feriado para el sector privado

La disposición del Acuerdo Gubernativo 149-2026 concede descanso con goce de salario para el lunes 14 y el martes 15, mientras el empleo privado mantiene únicamente el feriado inamovible

Guatemala dará dos días de asueto al sector público por el 15 de septiembre de 2026 y mantendrá un solo feriado para el sector privado

TECNO

Así se usará la tecnología para reducir hasta 20 minutos los viajes en Santiago de Chile

Así se usará la tecnología para reducir hasta 20 minutos los viajes en Santiago de Chile

Comensales rechazan la publicidad de comida elaborada con inteligencia artificial

La fórmula de Jeff Bezos ante el gasto de dinero en Amazon: “Si no quieres que te critiquen nunca, no hagas nada nuevo”

Director de Instagram afirma que los usuarios “acabarán saturados de contenido” en un mundo sin algoritmos

Google alerta por ciberataques con IA: vulnerabilidades y credenciales, en menos de seis horas

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine

Helen Mirren advirtió sobre el futuro del clan Harrigan en MobLand: “Otras fuerzas entrarán en juego”

Asa Germann se perfila como el nuevo Angel en la próxima película de ‘X-Men’ de Marvel

MUNDO

Los hutíes amenazan el tráfico por Bab el Mandeb, la ruta vital para Arabia Saudita desde el bloqueo de Ormuz

Los hutíes amenazan el tráfico por Bab el Mandeb, la ruta vital para Arabia Saudita desde el bloqueo de Ormuz

Tras romper relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Argelia prohibió todos los vuelos del reino en su espacio aéreo

Corea del Norte construyó una nueva planta de enriquecimiento de uranio en Yongbyon

Tras la muerte del rey más joven, Uganda quedó sumida en una batalla por la sucesión

El día que cambió la manera de volar: Carlos Rinzelli recordó cómo el 11-S transformó la seguridad aérea