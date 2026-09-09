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Nintendo Switch 2 recibirá los remakes de Resident Evil 2, 3 y 4

La segunda entrega incorporará el contenido descargable de Leon S. Kennedy y Claire Redfield

Capcom llevará a Nintendo Switch 2 las nuevas versiones de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4. (Nintendo)
Capcom llevará a Nintendo Switch 2 las nuevas versiones de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4. (Nintendo)
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Capcom lanzará en Nintendo Switch 2 los remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4. Las ediciones incluirán contenidos adicionales publicados previamente.

Los lanzamientos digitales serán Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3: Nemesis y Resident Evil 4 Gold Edition. Resident Evil 2 y Resident Evil 4 llegarán con todos sus DLC.

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Resident Evil 2 incluirá el contenido descargable de la aventura protagonizada por Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Por su parte, Resident Evil 4 Gold Edition sumará el DLC Separate Ways, centrado en Ada Wong.

Los tres juegos se venderán por separado. Las preventas ya comenzaron en la eShop de la consola.

Resident Evil Requiem - Capcom
Las versiones incorporarán contenido extra que ya había sido lanzado. (Resident Evil Requiem - Capcom)

Capcom no ofreció detalles técnicos sobre el rendimiento de los juegos durante la presentación Nintendo Direct.

La presencia de la saga en Nintendo Switch 2

Los tres remakes estarán disponibles en 2026 en versiones nativas para Nintendo Switch 2. Capcom también anunció un port de Monster Hunter Wilds para la consola.

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Con la incorporación de estos títulos, Capcom sostuvo que todos los juegos principales de Resident Evil podrán disfrutarse en Nintendo Switch 2, incluidos el recién lanzado Resident Evil Requiem y el próximo Resident Evil Veronica.

Resident Evil Requiem - Capcom
Resident Evil 2 y Resident Evil 4 incluirán todos los contenidos descargables disponibles. (Resident Evil Requiem - Capcom)

La compañía presentó el anuncio como un paso para concentrar en una sola plataforma una parte mayoritaria del recorrido principal de su serie de terror.

Resident Evil 2 Remake ya estaba disponible en Mac, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e iOS. Resident Evil 4 Remake había sido lanzado para PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e iOS.

El material original menciona a Resident Evil 3: Nemesis en Nintendo GameCube, PC, PS1, PS3, PSP y SEGA Dreamcast.

Resident Evil Requiem, de Capcom.
Cada remake podrá comprarse de manera individual. (Resident Evil Requiem, de Capcom)

Nintendo lanza edición de Switch 2 con Zelda

Nintendo lanzará el 29 de octubre de 2026 una Nintendo Switch 2 especial por el 40.º aniversario de The Legend of Zelda. La edición temática estará inspirada en Ocarina of Time.

La consola incluirá un dock negro y dorado con la imagen de la Trifuerza, además de un par de Joy-Con verdes. El paquete no incluirá una copia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake ni de ningún otro juego.

El anuncio se realizó durante el Nintendo Direct dedicado al 40.º aniversario de la saga. El controlador combina tres colores: negro en la mitad izquierda, dorado en el centro —con un patrón de triángulos y el emblema de Hyrule— y verde en el lado derecho.

Parte trasera de una consola negra con el logotipo de Nintendo Switch 2, mandos verdes y un diseño de triángulos en tonos dorados
Nintendo pondrá a la venta una edición especial de Switch 2 para celebrar los 40 años de The Legend of Zelda. (Nintendo)

Los botones ABXY serán negros; el aro de la palanca izquierda, verde, y el de la derecha, dorado. Los gatillos también tendrán ese acabado.

La parte trasera del controlador se diferencia del Mando Pro convencional: el agarre izquierdo es verde metalizado, el derecho es negro y el logotipo de Nintendo Switch 2 aparece en el centro.

En cuanto a las funciones, contará con el botón C, los botones traseros GL y GR, vibración HD 2 y un cable USB de carga incluido en la caja.

Consola portátil con mandos verdes decorados y una pantalla que muestra a un personaje de túnica verde junto a un hada brillante
El mando funcionará exclusivamente con Nintendo Switch 2. (Nintendo)

El controlador solo será compatible con Nintendo Switch 2. No funcionará en Nintendo Switch original, Nintendo Switch OLED ni Nintendo Switch Lite. La caja, de color rojo y negro e identificada con el sello del 40.º aniversario, ya había aparecido en una filtración de agosto.

La ficha del producto ya está disponible en la Nintendo Store japonesa. Tendrá un precio de 12.980 yenes, impuestos incluidos, y las reservas abrirán para la misma fecha de lanzamiento: el 29 de octubre de 2026.

La reserva en Japón estará limitada a una unidad por persona y no se aceptarán cancelaciones. El precio será 3.000 yenes superior al del Mando Pro estándar de Switch 2, que cuesta 9.980 yenes en Japón.

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