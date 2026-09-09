Trágico accidente en Mendoza: murió un bebé de un año tras caer a una pileta

Un bebé de un año murió tras caer a una pileta en una vivienda de San Rafael, Mendoza. (Foto: Captura)

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Un bebé de un año murió tras caer a una pileta en el interior de una vivienda ubicada en calle Ignacio Sueta al 4100, en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza. Pese a las maniobras de reanimación practicadas en el lugar y luego en el hospital Schestakow, los médicos no lograron revertir el cuadro.

El hecho tuvo lugar durante la tarde del martes, alrededor de las 17:00. Según informó Sitio Andino, el pequeño habría salido de la vivienda por sus propios medios y, por circunstancias que aún permanecen bajo investigación, terminó dentro de la pileta. Al advertir lo ocurrido, la madre se arrojó al agua para rescatarlo. Una vez en la orilla, comenzó a practicarle maniobras de reanimación mientras pedía auxilio a los gritos.

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Fue un vecino de la zona quien respondió al llamado de desesperación. El hombre encontró a la mujer completamente mojada, con su hijo en brazos, y ante la gravedad de la situación, la trasladó junto al bebé hasta el centro de salud.

En el Schestakow, el personal médico retomó de inmediato las tareas de reanimación y las sostuvo durante varios minutos. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos: los profesionales terminaron por constatar el fallecimiento del niño. De acuerdo con las primeras informaciones, el deceso habría sido provocado por asfixia por inmersión.

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Tras el episodio, y de acuerdo con Mendoza Post, efectivos policiales intentaron obtener el testimonio de la madre para reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos. No obstante, el estado de conmoción en el que se encontraba impidió que pudiera declarar en ese momento. Las circunstancias exactas en que el menor llegó a la pileta siguen siendo objeto de investigación.

Un niño de dos años murió en Entre Ríos tras caer a un pozo ciego

Días atrás, un niño de dos años falleció en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, después de haber caído en un pozo ciego dentro de una vivienda.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, la tragedia tuvo lugar en una casa situada en el barrio Puerto Márquez, en la esquina de Justo Medina y El Ceibo.

Un niño de dos años murió en La Paz, Entre Ríos, tras caer a un pozo ciego dentro de una vivienda.

Luego de ser rescatado del pozo, el niño fue llevado en estado crítico al Hospital 9 de Julio de La Paz, donde los médicos constataron que había muerto debido a la gravedad de las heridas. El aviso a la policía fue realizado por un guardia de seguridad del hospital, quien alertó de inmediato a las autoridades tras la llegada del menor al centro de salud.

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Al hospital acudió personal de la Comisaría Primera, encargado de recopilar la información preliminar del episodio. Los agentes buscaban reconstruir la dinámica del incidente y determinar de qué manera el niño había caído al pozo ciego.

El reporte policial señaló que fue difícil acceder a información precisa en ese momento, ya que los padres se encontraban en estado de conmoción.

Para poder esclarecer las causas de la tragedia, la Policía lleva adelante las diligencias pertinentes. Entre los aspectos a revisar se encuentran tanto el estado de la zona de la vivienda en la que ocurrió el accidente como la forma en la que el niño tuvo acceso al pozo.

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En esta etapa de investigación, el caso sigue bajo análisis de personal judicial y policial, que revisa los testimonios familiares y los elementos hallados en la propiedad.

Desde la Departamental de Policía, según informaron a La Sexta, la fiscal Giuliana Giovanini dispuso la realización de la autopsia.