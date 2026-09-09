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El golazo de Cristiano Ronaldo que le dio a Al Nassr un histórico récord que pertenecía a River Plate: a cuánto quedó CR7 de los 1.000

El delantero portugués marcó de cabeza ante Abha y su equipo igualó una impactante marca que pertenecía al conjunto argentino

CR7 anotó su gol número 979 como profesional al abrir el marcador en la victoria de Al Nassr por 2 a 1 sobre Abha, en la sexta fecha de la Liga Saudí. El delantero portugués, de 41 años, quedó a 21 tantos de distancia de las 1.000 anotaciones, una marca que ningún jugador alcanzó en la historia del fútbol.
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Cristiano Ronaldo anotó su gol número 979 como profesional al abrir el marcador en la victoria de Al Nassr por 2 a 1 sobre Abha, en la sexta fecha de la Liga Saudí. El delantero portugués, de 41 años, quedó a 21 tantos de distancia de las 1.000 anotaciones, una marca que ningún jugador alcanzó en la historia del fútbol.

El tanto llegó a los 22 minutos del primer tiempo, luego de un centro desde la derecha ejecutado por su compañero Angelo Gabriel tras un tiro de esquina. Ronaldo se elevó por encima de la defensa rival y conectó un cabezazo al segundo palo que dejó sin reacción al arquero de Abha. El complemento tuvo dos goles más: Abdullah Al-Hamdan amplió la ventaja para el equipo de Riad y Nabil Fekir descontó para la visita sobre el cierre.

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Con esta conquista, Ronaldo alcanzó 1.334 partidos disputados en toda su trayectoria profesional, entre clubes y la selección de Portugal. Desde su llegada a Al Nassr, el delantero acumula 126 goles en 147 encuentros, una cifra que refleja la continuidad de su nivel goleador pese al paso de los años.

El astro luso lleva tres tantos en la presente temporada de la Liga Saudí y suma dos conquistas en sus últimos tres partidos disputados. La racha lo mantiene como la referencia ofensiva de un equipo que, con este resultado, quedó igualado en la cima de la tabla de posiciones con Al Hilal y Al Qadsiah, con 15 puntos en seis fechas disputadas.

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Cristiano Ronaldo grita con el puño en alto detrás de una red amarilla, junto al escudo de River Plate en la esquina superior izquierda.
El golazo de Cristiano Ronaldo que le dio a Al Nassr un histórico récord que pertenecía a River Plate: a cuánto quedó CR7 de los 1.000 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Además del gol individual de Ronaldo, el partido dejó otro dato relevante para el club saudí. Según los canales Thmanyah, que retransmiten la liga local, Al Nassr igualó la racha goleadora más extensa en partidos consecutivos de una liga nacional en la historia del fútbol, un registro que pertenecía a River Plate desde hacía 87 años.

El club argentino había marcado en 93 encuentros consecutivos por el campeonato de liga entre 1936 y 1939. Al Nassr llegó a esa misma cifra este miércoles, tras haber iniciado la racha el 8 de diciembre de 2023, en una victoria por 4 a 1 sobre Al Riyadh. El equipo de Riad tendrá la posibilidad de quedarse en solitario con el récord el próximo sábado, cuando visite a Al Khaleej por la séptima fecha del campeonato.

Sin embargo, no tendrá el récord absoluto si se cuentan todas las competencias, ya que River Plate alcanzó la marca de 96 partidos convirtiendo goles con otros tres juegos de Copa (dos duelos ante Peñarol por el Torneo AFA - AUF y el restante frente a Rosario Central por la Copa local), según indicó el periodista de El Gráfico y estadígrafo, Silvio Maverino.

La carrera de Ronaldo hacia los 1.000 goles no se desarrolla en soledad. Lionel Messi, su histórico rival en la última década y media de fútbol mundial, acumula 927 goles oficiales en 1.171 partidos disputados con clubes y con la selección argentina.

La diferencia entre ambos delanteros se mantiene en 52 goles, un margen que ninguno de los dos logró recortar de manera decisiva en las últimas presentaciones. Con Ronaldo en actividad plena en Arabia Saudita y Messi todavía en competencia con el Inter Miami, ambos futbolistas continúan sumando minutos y goles en la etapa final de sus trayectorias, sin que se conozca hasta el momento en qué torneo o temporada alguno de los dos podría alcanzar la marca de las 1.000 anotaciones.

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