“Un privilegio”: el sorprendente encuentro entre Colapinto y el “chofer” Zinedine Zidane antes del GP de España de F1

Franco Colapinto, Pierre Gasly y Zinedine Zidane en la previa del GP de España

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Franco Colapinto protagonizó un encuentro con Zinedine Zidane en la previa del Gran Premio de España, la carrera que este fin de semana marcará el debut de la Fórmula 1 en el circuito Madring, en Madrid. El piloto argentino compartió la actividad con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y con el exfutbolista francés, campeón del mundo en 1998 y actual director técnico de la selección de su país.

El equipo con sede en Enstone difundió en sus redes sociales una fotografía del encuentro entre sus dos pilotos y Zidane, acompañada del mensaje: “Un momento con Zidane antes del Gran Premio de España”. La jornada tuvo un fin comercial: los tres participaron de una filmación vinculada a los autos de calle de la marca francesa.

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Zidane mantiene un vínculo con Alpine desde 2024, cuando fue anunciado como embajador de la compañía y padrino de sus programas de igualdad de oportunidades. Desde entonces participó en distintas actividades ligadas al automovilismo, entre ellas la largada de las 24 Horas de Le Mans de ese año. En febrero de 2025 condujo por las calles de Madrid el Alpine A290 GT Performance, en una acción promocional previa a la llegada de la categoría a la ciudad.

Zidane no se limitará a la campaña publicitaria. El ex jugador del Real Madrid acompañará a Alpine durante las tres jornadas del Gran Premio de España, que se disputará del 11 al 13 de septiembre y que representa el regreso de la Fórmula 1 a la capital española después de 1981, cuando se corrió en el Autódromo de Jarama.

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“El circuito parece bastante único y vamos a tener que aprender rápidamente para alcanzar el ritmo”, señaló Colapinto sobre Madring, un trazado de 22 curvas que ningún piloto de la categoría conoce en competencia. Su punto más singular es la curva 12, bautizada “La Monumental”, con un peralte que alcanza el 24% de inclinación. “El peralte de la curva 12 va a ser divertido de manejar de verdad”, agregó el argentino.

Franco Colapinto y Pierre Gasly tuvieron como chofer a Zinedine Zidane (Prensa Alpine)

Antes de viajar a Madrid, Colapinto trabajó durante la semana en el simulador de Alpine en Enstone para familiarizarse con el nuevo escenario. La ciudad no es un lugar cualquiera para el piloto de 23 años: vivió allí durante varios años antes de instalarse en Mónaco. “Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí”, contó.

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El encuentro con Zidane se produjo después de que Alpine mostrara un salto de rendimiento en el Gran Premio de Italia, donde Gasly terminó séptimo y Colapinto cruzó la meta en la novena posición, tras una remontada luego de un despiste que lo había relegado al fondo del pelotón cuando peleaba por el podio.

“Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones”, expresó Colapinto sobre ese resultado, que le permitió sumar dos puntos con el renovado A526.

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Con la continuidad ya asegurada en el equipo para 2027, el argentino llega a Madrid con el objetivo de sostener el crecimiento mostrado en las últimas fechas. “Nuestro objetivo en Madrid es explotar esto y volver a terminar en los puntos”, cerró el piloto.

Como parte de la previa al debut del circuito, Alpine también realizó el martes eventos de marketing con el showcar (auto para exhibiciones) del A526 de Franco Colapinto y Pierre Gasly en distintos puntos emblemáticos de Madrid, que incluyó la exhibición del monoplaza en la terraza del Club Financiero Génova, a más de 90 metros de altura.

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