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Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de final de Libertadores ante Corinthians: hora, TV y probables formaciones

Desde las 21:30 en Uno, el Pincha intentará dar el primer paso firme en la serie ante los brasileños. Televisarán Fox Sports y Disney+

Imagen dividida con dos futbolistas, uno viste camiseta a rayas rojas y blancas y el otro camiseta negra a rayas blancas
Estudiantes y Corinthians, frente a frente por la Libertadores
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Estudiantes de La Plata recibirá a Corinthians a partir de las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, Uno, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de sostener su mejor versión en el torneo continental pese a un presente irregular en el Torneo Clausura. La cita será transmitida en vivo por Fox Sports y Disney+ en Argentina.

El Pincha apuesta todas sus fichas al certamen continental por excelencia que lo tiene como uno de los máximos exponentes de su historia. En el ámbito local, viene de caer con Vélez en Liniers, mientras que hay que recordar que en la instancia pasada se sacó de encima a la Universidad Católica de Chile con una resonante victoria en la revancha de visitante luego de un empate en casa.

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Del otro lado llegará un equipo paulista en un mal momento en el plano local: arrastra cuatro derrotas consecutivas en el Brasileirao y viene de caer 2-1 ante Chapecoense, último en la tabla, lo que lo dejó a siete puntos de la zona de descenso. El entrenador Fernando Diniz intentará que su equipo corrija un rendimiento que en el torneo brasileño se mostró lento y vulnerable a los errores, en una serie eliminatoria con menos margen para fallas. En octavos, dejó en el camino al Rosario Central de Ángel Di María con un triunfo ajustado en San Pablo, cuando tenía inferioridad numérica.

La única llave que se abrió hasta el momento fue ayer entre un conjunto brasileño y uno argentino: Fluminense derrotó 2-0 a Platense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Hoy en primer turno (a partir de las 19) actuarán Palmeiras y Liga de Quito en Brasil, mientras que mañana chocarán Independiente del Valle y Flamengo en Ecuador.

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El León figura en el cuarto puesto del ranking de ganadores de Libertadores con un total de 4 títulos, al igual que River y Flamengo y por detrás de la línea de Independiente (7), Boca (6) y Peñarol (5). Los platenses consiguieron sus Copas en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que fue subcampeón en 1971 (cayó en la final con Nacional de Montevideo).

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carrillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Hora: 21.30

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

Televisará: Fox Sports y Disney+ Premium

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA LIBERTADORES 2026

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LA AGENDA DE CUARTOS DE FINAL DE LA LIBERTADORES 2026

  • Martes 8 de septiembre

Fluminense 2-0 Platense

  • Miércoles 9 de septiembre

19:00 Palmeiras-Liga de Quito

21:30 Estudiantes LP-Corinthians

  • Jueves 10 de septiembre

21:30 Independiente del Valle-Flamengo

  • Martes 15 de septiembre

19:00 Platense-Fluminense

  • Miércoles 16 de septiembre

19:00 Liga de Quito-Palmeiras

21:30 Corinthians-Estudiantes LP

  • Jueves 17 de septiembre

21:30 Flamengo-Independiente del Valle

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