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Histórico: un equipo europeo masculino designó como entrenadora a una ex futbolista de 22 años

La ex jugadora Zeynep Mestan se convirtió en la primera directora técnica en la historia del Turgutluspor, que viene de sufrir el descenso a la Sexta División de Turquía

Zeynep Mestan
Tiene casi 24.000 seguidores en su cuenta de Instagram
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Con 22 años recién cumplidos y sin un solo partido dirigido en el fútbol masculino, Zeynep Mestan se convirtió en la primera mujer en asumir la conducción técnica del plantel masculino del Turgutluspor, un club de la ciudad turca de Manisa que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia. Su designación, confirmada oficialmente por la institución a través de las redes sociales, sacudió al fútbol turco y generó atención internacional.

El anuncio llegó en un momento particular para el club. El Turgutluspor cerró la temporada pasada en el décimo puesto de la Bölgesel Amatör Lig —la quinta división del fútbol turco—, resultado que lo condenó a un nuevo descenso y lo relegó por primera vez en su historia a la Süper Amatör Lig, la sexta categoría. Fue el segundo descenso consecutivo: en la temporada 2024-25, la institución había terminado 16ª en la TFF 3. Lig, la cuarta división, y comenzaba así una caída libre que la actual conducción busca revertir.

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En ese contexto de urgencia deportiva, la dirigencia apostó por un perfil que nadie esperaba. Mestan, nacida en Esmirna en 2004, proviene de las ligas amateurs femeninas y llegó al cargo con una trayectoria como jugadora que arrancó en 2019, cuando defendió los colores del Karsiyaka BES Spor. A lo largo de los años siguientes pasó por distintos clubes de las regiones de Esmirna y Manisa, y disputó su último partido como futbolista activa con el Bornova Genc Yildizlar Spor en 2025.

Su nombramiento se firmó en una ceremonia realizada en la sede del club. El Turgutluspor lo comunicó en su cuenta de Instagram con un mensaje que marcó el tono de la nueva era: “Nuestro club ha llegado a un acuerdo con Zeynep Mestan para el puesto de entrenadora, de acuerdo con la estructura y los objetivos de la nueva temporada”, se leyó en el comunicado, que concluyó con un deseo de éxito a la nueva técnica bajo los colores rojinegros. La confirmación llegó apenas seis semanas después de que Mestan celebrara su cumpleaños número 22, lo que la convierte en una de las entrenadoras más jóvenes del fútbol masculino organizado a nivel mundial.

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Zeynep Mestan
Disputó su último partido como futbolista en 2025

Más allá de la edad, lo que distingue su caso es la dimensión histórica. Nunca antes una mujer había ocupado el cargo de directora técnica en el banco masculino del Turgutluspor. La institución, que llegó a militar en la segunda división turca hasta el año 2001, atraviesa hoy una realidad muy distinta.

La primera temporada bajo su mando comenzará en octubre

El desafío que enfrenta Mestan es concreto y tiene fecha de inicio: se espera que la primera temporada bajo su conducción arranque en octubre. El objetivo que le fijaron desde la conducción es claro —recuperar posiciones en el escalafón del fútbol turco— aunque el camino para lograrlo parte desde el piso del sistema de ligas del país.

En paralelo a su nueva función, Mestan mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde suma casi 24.000 seguidores en Instagram. Esa visibilidad, construida durante su etapa como jugadora, contribuyó a amplificar el impacto mediático de su designación y a convertir su caso en un tema de debate dentro y fuera de Turquía.

Su llegada al banco del Turgutluspor cierra, al menos por ahora, su ciclo como futbolista y abre uno nuevo detrás del banco técnico, con la misión de devolverle al club una trayectoria ascendente en el fútbol amateur turco.

Zeynep Mestan
Su carrera en el fútbol comenzó en 2019
Zeynep Mestan
Asumió como entrenadora apenas seis semanas después de cumplir 22 años
Zeynep Mestan
La apuesta por Zeynep Mestan es disruptiva en el fútbol turco
Zeynep Mestan
En su cuenta de Instagram tiene varias fotos de su etapa como futbolista
Zeynep Mestan
Su último club fue el Bornova Genc Yildizlar Spor

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