Economía

Jorge Brito habló sobre la mora en los créditos: "Tocamos el semáforo en rojo, pero ahora ya estamos en amarillo"

El presidente de Banco Macro estimó que unos 3 millones de argentinos están afectados por el incumplimiento en el sistema no bancario y pidió evitar medidas que pongan en riesgo el financiamiento futuro

Fabricando Futuro 2026 - Jorge Brito
Jorge Brito, al frente de Banco Macro desde 2023, planteó que la falta de crédito es un problema más profundo que la mora (Jaime Olivos)
Guardar

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, advirtió que la mora en el sistema crediticio argentino tocó el semáforo en rojo pero que, según los datos que maneja la entidad, ya comenzó a retroceder. Lo dijo en el evento “Fabricando Futuro - Industriales de Corazón”, organizado por La Fábrica Podcast y el Movimiento Industrial, donde también habló sobre gestión empresarial, empresa familiar y su visión del modelo económico actual.

“Yo creo que tocamos el rojo y volvimos al amarillo”, sintetizó Brito. La señal de mejora, explicó, no viene del stock de deuda en problemas sino del comportamiento de los créditos más recientes. “Cuando los bancos miramos qué ocurre con los nuevos créditos, los nuevos créditos vienen con mucho menos morosidad”, precisó. “Este problema que tenemos es un problema de stock, de créditos dados durante el segundo y tercer trimestre del año pasado”.

PUBLICIDAD

Según Brito, el deterioro tuvo un origen concreto: el ajuste de tarifas y la suba de la tasa de interés —que llegó a tres dígitos en el último trimestre de 2024— comprimieron el ingreso disponible de muchas familias. “Teníamos un 20% o 25% menos de plata para gastar”, describió. Eso llevó a que quienes ya llegaban justos a fin de mes comenzaran a endeudarse y, eventualmente, a dejar de pagar las cuotas. El indicador de irregularidad del crédito a los hogares escaló hasta el 12,8% en mayo de 2026 —el nivel más alto en más de dos décadas—, antes de ceder levemente al 12,7% en junio, según datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) procesados por la consultora 1816.

Tres millones de argentinos afectados, con las fintech como variable crítica

Brito estimó que el problema alcanza a aproximadamente 3 millones de personas en el sistema financiero no bancario y a cerca de 1,5 millones que operan únicamente con bancos. El 14% de todos los clientes bancarios registra algún nivel de incumplimiento, señaló. La distinción importa porque la mora en entidades no bancarias —billeteras virtuales y financieras— llegó al 33% en junio, casi el triple del 7,6% registrado por los bancos en el mismo período.

PUBLICIDAD

Fabricando Futuro 2026 - Jorge Brito
El encuentro Fabricando Futuro - Industriales de Corazón reunió a más de 200 empresarios y referentes del sector privado en Villa Crespo (Jaime Olivos)

Para el presidente de Macro, la solución al problema no puede venir de “proyectos con soluciones mágicas”, porque esas iniciativas “generalmente las pagamos los contribuyentes argentinos”. El riesgo que identifica es que cualquier marco regulatorio que otorgue quitas o condonaciones termine afectando la seguridad jurídica y, con ella, el acceso al crédito futuro. “Tenemos que tener mucho cuidado de que esta solución para los morosos no venga de un marco que traiga aparejado que se corra el riesgo de que no haya financiamiento para lo que necesitamos en el futuro”, remarcó.

El crédito escaso como problema más profundo que la mora

Brito planteó una paradoja que, dijo, pocos señalan: la falta de crédito es un problema más grave que la mora misma. “Cuando uno mira los países más desarrollados del mundo, son los países que tienen más relación de préstamo en función del producto. Y son los que tienen tasa de interés más baja y plazos más largos”, argumentó. En ese esquema, la salida pasa por bajar el costo del financiamiento y extender los plazos, no por restringir aún más el acceso.

El ejecutivo también se refirió al debate en el Congreso sobre posibles medidas de alivio para los deudores, donde consideró que el foco debe estar en refinanciaciones con extensión de plazos, sin que eso implique señales que desincentiven el pago en quienes todavía pueden cumplir.

Del campo a la industria: el modelo de agregado de valor

Más allá del sistema bancario, Brito expuso el modelo de integración productiva de su grupo empresarial como ejemplo de generación de empleo. El grupo opera más de cien mil hectáreas, supera las treinta mil vacas de cría y cuenta con más de cien mil cabezas en dos feedlots en su compañía agroindustrial Inversora Juramento. El frigorífico, que representa apenas el 5% de la inversión total, concentra el cincuenta por ciento del empleo: 650 trabajadores en la planta versus 500 en toda la parte agropecuaria. “Como empresarios y como país tenemos la oportunidad de generar empleo creando valor”, sostuvo.

Para Brito, la Argentina tiene ventajas comparativas —energía, materia prima, talento— que le dan más herramientas que a otros países para afrontar un escenario global donde la generación de empleo masivo está en discusión. “Creo que esa discusión de si va a haber trabajo para todo el mundo, yo la tengo. Pero Argentina, al tener energía y materia prima, tiene muchas más herramientas para defenderse”, concluyó.

Temas Relacionados

Banco MacroJorge BritoCréditoFintechÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Malvinas: el Gobierno anunció que presentará más denuncias contra empresas y directivos por actividades hidrocarburíferas en las islas

La medida incorpora a cinco sociedades y prevé incluir personas físicas que intervinieron en decisiones ligadas a operaciones de extracción de crudo frente al archipiélago

Malvinas: el Gobierno anunció que presentará más denuncias contra empresas y directivos por actividades hidrocarburíferas en las islas

Inocencia Fiscal II por ahora sin dictamen en el Senado: el radical Flavio Fama no firmó y se fue de la reunión

El catamarqueño dio quorum en un plenario de comisiones. Luego se retiró y dejó al oficialismo sin despacho. Promete rubricar en las próximas horas, en medio de un clima de elevada desconfianza entre libertarios y dialoguistas en la Cámara alta

Inocencia Fiscal II por ahora sin dictamen en el Senado: el radical Flavio Fama no firmó y se fue de la reunión

Jornada financiera: la Bolsa encadenó la tercera suba seguida a pesar de las bajas en los mercados del exterior

El S&P Merval avanzó 1,1%. YPF ganó 3%, de la mano del salto de 4% del petróleo, otra vez sobre USD 100 el barril. Los bonos negociaron mixtos y el riesgo país bajó a 491 puntos. El dólar subió a $1.535 en el Banco Nación y el BCRA absorbió USD 11 millones

Jornada financiera: la Bolsa encadenó la tercera suba seguida a pesar de las bajas en los mercados del exterior

Crisis sin freno para la que fue la mayor avícola de país: Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

Con el proceso ante la Justicia busca ordenar sus obligaciones financieras, con casi 1.730 trabajadores desvinculados como telón de fondo

Crisis sin freno para la que fue la mayor avícola de país: Granja Tres Arroyos pidió concurso preventivo de acreedores

YPF colocó deuda internacional por USD 1.200 millones, el monto más grande en 11 años para una empresa argentina

“La demanda llegó a USD 2.200 millones. Casi el doble de lo que salimos a buscar. Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía”, dijo Horacio Marín, presidente de la petrolera

YPF colocó deuda internacional por USD 1.200 millones, el monto más grande en 11 años para una empresa argentina

DEPORTES

Cómo los Philadelphia 76ers lograron reunir a LeBron James y Jaylen Brown para cambiar su futuro

Cómo los Philadelphia 76ers lograron reunir a LeBron James y Jaylen Brown para cambiar su futuro

Estudiantes de La Plata abre su llave de cuartos de final de Libertadores ante Corinthians

Histórico: un equipo europeo masculino designó como entrenadora a una ex futbolista de 22 años

El golazo de Cristiano Ronaldo que le dio a Al Nassr un histórico récord que pertenecía a River Plate: a cuánto quedó CR7 de los 1.000

Franco Colapinto reveló por qué rompió en llanto tras el GP de Italia de Fórmula 1

TELESHOW

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

El dolor de Cristina Seoane en la despedida de Chiche Gelblung, su gran amor

Yanina Latorre despidió a Chiche Gelblung y recordó sus momentos juntos: "Yo estaba enamorada de él"

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski de Gran Hermano anunciaron su separación: el mensaje que él borro y el rumor de infidelidad

Juan Leyrado invita a ver su obra “Sarmiento, la clase” y el viernes le pone voz al corto de Infobae hecho con IA sobre el prócer

INFOBAE AMÉRICA

Fiscal general de Guatemala se reúne con la Fuerza Conjunta de Trabajo Alfa de Estados Unidos para coordinar la lucha contra la trata de personas

Fiscal general de Guatemala se reúne con la Fuerza Conjunta de Trabajo Alfa de Estados Unidos para coordinar la lucha contra la trata de personas

Uno de cada cinco niños en Costa Rica vive en pobreza y más del 63% no tiene computadora en su hogar

Elecciones Guatemala 2027: 26 partidos superan el mínimo de afiliados

Panamá vuelve a evaluar la contratación de médicos especialistas extranjeros

“Trump-a-Palooza”: los republicanos inician una convención antes de las elecciones de mitad de mandato