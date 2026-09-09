Jorge Brito habló sobre la mora en los créditos: "Tocamos el semáforo en rojo, pero ahora ya estamos en amarillo"

Jorge Brito, al frente de Banco Macro desde 2023, planteó que la falta de crédito es un problema más profundo que la mora (Jaime Olivos)

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El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, advirtió que la mora en el sistema crediticio argentino tocó el semáforo en rojo pero que, según los datos que maneja la entidad, ya comenzó a retroceder. Lo dijo en el evento “Fabricando Futuro - Industriales de Corazón”, organizado por La Fábrica Podcast y el Movimiento Industrial, donde también habló sobre gestión empresarial, empresa familiar y su visión del modelo económico actual.

“Yo creo que tocamos el rojo y volvimos al amarillo”, sintetizó Brito. La señal de mejora, explicó, no viene del stock de deuda en problemas sino del comportamiento de los créditos más recientes. “Cuando los bancos miramos qué ocurre con los nuevos créditos, los nuevos créditos vienen con mucho menos morosidad”, precisó. “Este problema que tenemos es un problema de stock, de créditos dados durante el segundo y tercer trimestre del año pasado”.

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Según Brito, el deterioro tuvo un origen concreto: el ajuste de tarifas y la suba de la tasa de interés —que llegó a tres dígitos en el último trimestre de 2024— comprimieron el ingreso disponible de muchas familias. “Teníamos un 20% o 25% menos de plata para gastar”, describió. Eso llevó a que quienes ya llegaban justos a fin de mes comenzaran a endeudarse y, eventualmente, a dejar de pagar las cuotas. El indicador de irregularidad del crédito a los hogares escaló hasta el 12,8% en mayo de 2026 —el nivel más alto en más de dos décadas—, antes de ceder levemente al 12,7% en junio, según datos de la Central de Deudores (Cendeu) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) procesados por la consultora 1816.

Tres millones de argentinos afectados, con las fintech como variable crítica

Brito estimó que el problema alcanza a aproximadamente 3 millones de personas en el sistema financiero no bancario y a cerca de 1,5 millones que operan únicamente con bancos. El 14% de todos los clientes bancarios registra algún nivel de incumplimiento, señaló. La distinción importa porque la mora en entidades no bancarias —billeteras virtuales y financieras— llegó al 33% en junio, casi el triple del 7,6% registrado por los bancos en el mismo período.

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El encuentro Fabricando Futuro - Industriales de Corazón reunió a más de 200 empresarios y referentes del sector privado en Villa Crespo (Jaime Olivos)

Para el presidente de Macro, la solución al problema no puede venir de “proyectos con soluciones mágicas”, porque esas iniciativas “generalmente las pagamos los contribuyentes argentinos”. El riesgo que identifica es que cualquier marco regulatorio que otorgue quitas o condonaciones termine afectando la seguridad jurídica y, con ella, el acceso al crédito futuro. “Tenemos que tener mucho cuidado de que esta solución para los morosos no venga de un marco que traiga aparejado que se corra el riesgo de que no haya financiamiento para lo que necesitamos en el futuro”, remarcó.

El crédito escaso como problema más profundo que la mora

Brito planteó una paradoja que, dijo, pocos señalan: la falta de crédito es un problema más grave que la mora misma. “Cuando uno mira los países más desarrollados del mundo, son los países que tienen más relación de préstamo en función del producto. Y son los que tienen tasa de interés más baja y plazos más largos”, argumentó. En ese esquema, la salida pasa por bajar el costo del financiamiento y extender los plazos, no por restringir aún más el acceso.

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El ejecutivo también se refirió al debate en el Congreso sobre posibles medidas de alivio para los deudores, donde consideró que el foco debe estar en refinanciaciones con extensión de plazos, sin que eso implique señales que desincentiven el pago en quienes todavía pueden cumplir.

Del campo a la industria: el modelo de agregado de valor

Más allá del sistema bancario, Brito expuso el modelo de integración productiva de su grupo empresarial como ejemplo de generación de empleo. El grupo opera más de cien mil hectáreas, supera las treinta mil vacas de cría y cuenta con más de cien mil cabezas en dos feedlots en su compañía agroindustrial Inversora Juramento. El frigorífico, que representa apenas el 5% de la inversión total, concentra el cincuenta por ciento del empleo: 650 trabajadores en la planta versus 500 en toda la parte agropecuaria. “Como empresarios y como país tenemos la oportunidad de generar empleo creando valor”, sostuvo.

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Para Brito, la Argentina tiene ventajas comparativas —energía, materia prima, talento— que le dan más herramientas que a otros países para afrontar un escenario global donde la generación de empleo masivo está en discusión. “Creo que esa discusión de si va a haber trabajo para todo el mundo, yo la tengo. Pero Argentina, al tener energía y materia prima, tiene muchas más herramientas para defenderse”, concluyó.