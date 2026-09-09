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Franco Colapinto reveló por qué rompió en llanto tras el GP de Italia de Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine explicó su reacción luego de la carrera en que peleó la punta y volvió a la zona de puntos

Franco Colapinto y reveló por qué lloró luego del GP de Italia de F1

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Franco Colapinto explicó los motivos detrás de sus lágrimas en la conferencia de prensa posterior al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, disputado en el Autódromo Nacional de Monza, en el que un despiste lo alejó de la pelea por los primeros puestos cuando marchaba cuarto. El piloto argentino de Alpine habló sobre el episodio en el marco de un evento comercial de la escudería en Madrid, previo al Gran Premio de España.

Colapinto iba en la cuarta posición cuando cometió el despiste que lo sacó de la lucha con los equipos de punta de la parrilla. A pesar del contratiempo, el bonaerense remontó posiciones y finalizó noveno, por lo que sumó puntos para el campeonato. El resultado no alcanzó para calmar la frustración que sintió tras perder una oportunidad que consideró única en su carrera en la F1.

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“Es difícil de explicar, me salió de adentro. Yo soy así, no escondo nada. Fue un momento difícil, toda la carrera estuve angustiado porque sentí que era una oportunidad única”, relató el piloto ante la consulta del periodista David Sánchez de Castro.

El argentino remarcó que nunca antes había competido tan cerca de la cima de la clasificación. “Nunca había estado peleando ahí entre los tres primeros y, cuando cometés un error así, obviamente te lastima a pesar de haber terminado noveno y sumado puntos”, explicó Franco, quien reconoció que el resultado final quedó opacado por la sensación de haber desaprovechado una chance excepcional.

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El piloto bonaerense de 23 años detalló además la dificultad que implica medirse contra los equipos que dominan la temporada. “Cuando no peleás casi nunca, te sentís fuerte cuando te toca luchar con los coches de Red Bull, McLaren o Ferrari”, señaló, en referencia a las escuderías que ocupan los primeros lugares del campeonato de constructores.

*Las lágrimas de Colapinto

Pese a la angustia del momento, Colapinto proyectó el episodio como parte del proceso de consolidación en la categoría. “Haber tirado todo a la basura tan rápido me dio pena y bronca, pero seguramente ya vendrán más oportunidades”, afirmó el piloto, que recibió muestras de apoyo tanto de los fanáticos como de los integrantes de su equipo tras lo sucedido en Monza.

Con el episodio de Italia en el pasado, la atención del piloto argentino se traslada ahora al Gran Premio de España, que se disputará en el circuito conocido como Madring. El trazado tiene 5,4 kilómetros de extensión y 22 curvas, y combina sectores diseñados específicamente para la competición con tramos urbanos.

Uno de los puntos más destacados del circuito es la curva 12, bautizada “La Monumental”, un tramo de 550 metros con un peralte del 24%. El trazado presenta además distintos anchos de pista y sectores exigentes que obligarán a los pilotos a equilibrar velocidad y precisión.

Para Franco Colapinto y el resto de la parrilla, la cita en la capital española representa un desafío inédito: ningún piloto compitió antes en este circuito, que debuta en el calendario de la Fórmula 1 en la temporada 2026.

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