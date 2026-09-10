Tu foto de los años 80 en ChatGPT: cómo saber si sigue almacenada y cómo eliminarla

ChatGPT conserva las fotos ochenteras aunque se borre la conversación

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Tu foto de los años 80 en ChatGPT puede seguir almacenada en la cuenta, incluso si ya se borró la conversación donde se pidió la edición. La tendencia de transformar retratos actuales con neón, grano de película, ropa retro o apariencia de videocinta implica subir una imagen original y generar nuevas versiones que pueden quedar guardadas para reutilizarlas.

La cuestión importa porque esos archivos pueden contener rostros, espacios privados o datos visibles en el fondo. ChatGPT conserva de forma automática las imágenes y documentos usados en chats normales dentro de la Biblioteca. Por eso, eliminar el historial de una conversación no equivale a eliminar la foto original ni los resultados creados con inteligencia artificial.

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Borrar un chat no elimina los archivos usados en ChatGPT - REUTERS/Dado Ruvic

La Biblioteca permite comprobar si la foto todavía está guardada

Para saber si una fotografía continúa almacenada, hay que abrir la sección Biblioteca desde la barra lateral izquierda de ChatGPT en la versión web. Allí aparecen en un mismo lugar los archivos cargados y los creados por la plataforma, incluidos documentos, hojas de cálculo, presentaciones, PDF e imágenes.

La Biblioteca cuenta con una barra de búsqueda y filtros para separar archivos cargados, archivos generados y distintos formatos. Esa opción resulta útil si la foto se utilizó hace varios días o si el usuario realizó varias pruebas para conseguir una versión inspirada en los años 80.

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Las imágenes creadas por ChatGPT también permanecen disponibles en la pestaña Imágenes. Desde ese apartado se pueden abrir, descargar o reutilizar en nuevas conversaciones. La posibilidad de volver a adjuntarlas no significa que estén visibles para otras personas, pero confirma que continúan asociadas con la cuenta hasta que se eliminen manualmente.

Las fotografías permanecen disponibles dentro del apartado de almacenamiento hasta que el usuario las selecciona y las envía a la papelera para iniciar su eliminación definitiva - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Borrar el chat no borra la imagen de la cuenta

Eliminar una conversación solo retira el chat del historial. Los archivos que se subieron o generaron durante esa interacción permanecen en la Biblioteca, salvo que el usuario los borre desde allí. Esta diferencia es relevante para quienes creen que la eliminación del diálogo retira toda la información vinculada con una edición.

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El procedimiento para quitar una foto requiere abrir Biblioteca, seleccionar el archivo y pulsar Eliminar o el icono de la papelera. La imagen desaparece de inmediato de la vista principal. Si aparece la carpeta Eliminados recientemente, el archivo puede restaurarse antes de su eliminación definitiva o borrarse para siempre sin esperar.

OpenAI indica que los archivos eliminados se programan para desaparecer de sus sistemas en un plazo de hasta 30 días. Hay excepciones cuando el contenido ya fue anonimizado y desvinculado de la persona o cuando debe conservarse por requisitos legales y motivos de seguridad.

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OpenAI permite limitar el uso de imágenes para mejorar sus modelos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

El chat temporal evita que el archivo llegue a la Biblioteca

Quienes quieran probar una edición sin mantener la fotografía disponible para usos posteriores pueden recurrir al chat temporal. Los archivos subidos durante ese tipo de conversación no se guardan en la cuenta ni aparecen en la Biblioteca para adjuntarlos después en otros chats.

Esta opción puede ser útil para retratos personales, fotos familiares o imágenes tomadas dentro de una vivienda. Aun así, conviene revisar el encuadre antes de subir cualquier archivo. Facturas, direcciones, pantallas, documentos, placas, matrículas o datos de menores no deberían formar parte de la imagen original.

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La función evita el almacenamiento en la Biblioteca, pero no reemplaza la precaución sobre el contenido compartido. Una foto con elementos privados puede revelar más información de la prevista, incluso si el objetivo solo consiste en cambiar la ropa, el peinado o el fondo para recrear una década.

Los controles de datos permiten limitar el uso del contenido

Las cuentas individuales pueden revisar la opción “Mejorar el modelo para todos” dentro de Configuración y Controles de datos. Si esa función está activa, OpenAI puede utilizar el contenido enviado, incluidos archivos e imágenes, para mejorar el rendimiento de sus modelos.

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Desactivar ese ajuste resulta conveniente antes de editar fotografías que incluyan información sensible o retratos de otras personas. La medida no elimina los chats ni los archivos que ya están guardados, pero modifica el uso que puede hacerse del contenido enviado en adelante.

La Biblioteca está disponible para usuarios Free, Go, Plus, Pro y Business, además de espacios de trabajo empresariales, educativos y sanitarios. Los límites de almacenamiento cambian según el plan: 500 MB para cuentas gratuitas, cuatro GB en Go, 20 GB en Plus y Business, y 100 GB en Pro.

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Una foto convertida en recuerdo ochentero puede permanecer disponible mucho después de publicarse en redes sociales. Revisar la Biblioteca, eliminar el archivo original y las versiones generadas, y ajustar los controles de datos permite decidir qué imágenes siguen vinculadas a la cuenta y cuáles ya no deben conservarse.