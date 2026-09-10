Gobierno dominicano y Amazon Web lanzan 50,000 becas de inteligencia artificial mientras crece el uso empresarial en el país

Una red neuronal contenida en una esfera de cristal se resquebraja mientras conecta con placas de circuitos de Anthropic y OpenAI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El programa de 50,000 becas gratuitas en inteligencia artificial llega a República Dominicana en un momento en que 35% de los negocios formales del país ya usa alguna herramienta de IA en sus operaciones, pero la falta de talento especializado sigue siendo la principal barrera para escalar esa adopción.

La iniciativa, denominada AWS Entrena República Dominicana, fue presentada este miércoles por Amazon Web Services (AWS) junto al presidente Luis Abinader durante la séptima edición del HUB Cámara Santo Domingo 2026. La formación es gratuita, en línea y en español, y tiene como plazo de ejecución el año 2028, según informó la agencia EFE.

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Paula Bellizia presentó el programa ante Abinader y describió el alcance regional de AWS

Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS para América Latina, encabezó el lanzamiento y subrayó que la preparación del talento será determinante para la competitividad del país.

Ante el mandatario dominicano, la ejecutiva presentó casos concretos de empresas locales que ya usan tecnologías de la compañía para mejorar sus operaciones, de acuerdo con EFE.

Bellizia también puso en perspectiva el peso de la IA en la región: “el 76% de las compañías en Centroamérica y el Caribe utilizan chatbots y asistentes digitales de inteligencia artificial generativa”, dijo según la agencia.

A ese dato sumó que un 13% de esas organizaciones ya despliega agentes de IA en áreas estratégicas con presupuesto asignado, y que el 26% de las empresas latinoamericanas afirman generar valor económico a partir de estas tecnologías.

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La vicepresidenta de AWS también reveló que la compañía se comprometió a capacitar a 2.000 millones de personas en América Latina hasta 2028, dentro de una estrategia global que ya acumula más de 30 millones de personas formadas desde 2017.

El programa apunta a cerrar una brecha que los propios datos dominicanos confirman

Las becas están dirigidas a mayores de 18 años: estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas de todos los tamaños, con énfasis en las pequeñas y medianas. La elección de ese perfil no es casual.

Las becas están dirigidas a mayores de 18 años: estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas de todos los tamaños, con énfasis en las pequeñas y medianas. La elección de ese perfil no es casual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio del informe Pulso Pymes LATAM 2026, elaborado por la plataforma Alegra, reveló que el 41,7% de las empresas dominicanas identifica la falta de conocimiento como el principal obstáculo para adoptar IA. Otro 22,2% admite directamente que no sabe por dónde empezar. La barrera económica, en cambio, ocupa un tercer lugar.

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Ese diagnóstico coincide con datos de la Encuesta Nacional de Actividad Económica 2025, que muestran que el 35% de los negocios formales con acceso a internet ya emplea alguna herramienta de IA, pero con una distribución desigual: las empresas de 250 empleados o más lideran la adopción con un 52%, mientras los segmentos más pequeños quedan rezagados.

República Dominicana acumula señales de liderazgo regional en la materia

El lanzamiento del programa se produce en un contexto en que el país ha acelerado su posicionamiento en materia de transformación digital. En junio pasado, República Dominicana inauguró la Tercera Cumbre Ministerial sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, y en ese mismo mes asumió la presidencia del Grupo de Trabajo Regional sobre IA.

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En julio, el país recibió el WSIS Prize 2026, un reconocimiento internacional por su liderazgo en transformación digital a través de la Red GEALC.

Un grupo de estudiantes y docentes dominicanos participa en una capacitación sobre inteligencia artificial e innovación en un aula equipada con tecnología y laptops. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bellizia destacó ante el diario que considera a República Dominicana “un ejemplo de colaboración público-privada para acelerar la adopción de nuevas tecnologías”. Esa valoración se apoya en una conectividad corporativa que, según la encuesta nacional, alcanza el 94,7% entre las empresas formales, una de las bases que ha permitido la expansión rápida de herramientas digitales en el tejido productivo del país.