El Salvador

Escenarios para los salvadoreños con TPS tras el último anuncio de Estado Unidos, según organización

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. mantiene vigente la protección para los salvadoreños y abre la posibilidad a dos escenarios, según la Alianza Nacional TPS

El representante José Palma pidió a la comunidad salvadoreña con el estatus no basarse en información sin confirmación oficial que circula en redes sociales. (Cortesía: Centro de Recursos para Centroamérica)

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Los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) enfrentan diversos escenarios mientras esperan una decisión final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que este miércoles aseguró que mantiene vigente la protección y permisos laborales de los beneficiarios.

En un video publicado por el Centro de Recursos para Centroamérica (CRECEM), el representante de la Alianza Nacional TPS, José Palma, pidió a la comunidad no basarse en información que circula sin confirmación oficial en redes sociales.

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“Hay bastante mala información que está circulando”, afirmó. El dirigente sostuvo que, al cierre del 9 de septiembre, no existía una decisión definitiva que estableciera cuánto tiempo permanecería vigente la protección.

El DHS señaló que anunciará su decisión sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado y que hasta entonces se mantiene la protección migratoria. (Cortesía: FWD.us/Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)
El DHS señaló que anunciará su decisión sobre el TPS de El Salvador en el momento apropiado y que hasta entonces se mantiene la protección migratoria. (Cortesía: FWD.us/Servicio de Control de Inmigración y Aduanas)

Qué ocurriría con los salvadoreños si Estados Unidos pone fin al TPS

Posteriormente, Palma habló de los posibles escenarios por los cuales se podrían enfrentar los salvadoreños con TPS. El primer escenario sería que DHS anuncie formalmente el fin del TPS para El Salvador. Según explicó, esa determinación daría a los beneficiarios un período de 60 días de protección, aunque aclaró que cualquier plazo depende de la comunicación oficial que emita la administración estadounidense.

Por su parte, el segundo escenario es una prolongación automática del programa por seis meses. Palma señaló que algunas personas daban por confirmada esa posibilidad desde este miércoles, pero llamó a esperar el anuncio del Gobierno estadounidense.

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Es posible, pero no es cierto en este momento”, dijo el representante de la organización. El activista remarcó que la comunidad debe diferenciar entre las interpretaciones sobre la ley y una decisión ya formalizada por las autoridades migratorias.

Palma coincidió en que las familias deben buscar apoyo en entidades que hayan acompañado los procesos de solicitud y renovación del TPS. “Hay que informarse de fuentes creíbles y hay que ir a las organizaciones comunitarias creíbles”, expresó.

Ilustración de personas reunidas frente al Capitolio sosteniendo pancartas amarillas con las letras TPS FOR EL SALVADOR.
José Palma pidió a la comunidad salvadoreña con TPS no basarse en información sin confirmación oficial que circula en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La DHS afirmó que “un anuncio sobre el TPS de El Salvador se hará en el momento apropiado” y precisó que, hasta entonces, los salvadoreños presentes en Estados Unidos bajo ese programa “mantienen su protección”.

Por su parte, Teodoro Aguiluz, miembro de CRECEM, destacó que pondrán a disposición de la comunidad copias de la documentación oficial para quienes necesiten presentarla en sus lugares de trabajo. También recomendó acudir a organizaciones comunitarias con experiencia en asuntos migratorios.

El Salvador, una excepción en la política de retiros del TPS impulsada por Trump

El TPS fue otorgado a El Salvador tras los terremotos de 2001. Desde entonces, sus beneficiarios construyeron familias, desarrollaron actividades laborales y establecieron vínculos económicos en Estados Unidos. La definición de DHS determinará si conservan el amparo por otros seis meses o si comienza el proceso de cierre del programa.

El Salvador representa una excepción dentro de una política de retiros progresivos del TPS. Desde enero de 2025, el gobierno de Donald Trump puso fin o inició los trámites para revocar esa protección a 13 países

Afganistán, Camerún, Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen ya perdieron formalmente sus designaciones. En tanto, las decisiones sobre Etiopía y Somalia continúan bajo revisión de la Justicia.

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