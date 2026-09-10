Política

El gobernador de Entre Ríos apoyó la eliminación de las PASO: "Obligar a la gente a votar cinco veces en un año es no escucharla"

Rogelio Frigerio pidió discutir el sistema electoral en un marco de desconfianza creciente de la sociedad con la política. Además, habló de la eliminación de las pensiones vitalicias que instrumentó en su provincia

Rogelio Frigerio
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, puso en duda la sostenibilidad del sistema de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al considerar que el ritmo electoral actual no refleja las prioridades de la sociedad. “Obligar a la gente a votar hasta cinco veces en un año es no escuchar lo que le pasa a la ciudadanía”, sentenció el mandatario durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Para el gobernador, la desconexión entre la clase política y los votantes es una tendencia que debe revertirse con urgencia. Según Frigerio, los políticos han caído en dinámicas endogámicas, privilegiando sus intereses sobre las necesidades reales, lo que ha provocado que la participación en las urnas descienda peligrosamente desde el ochenta por ciento, registrado hace dos décadas, hasta niveles cercanos al sesenta por ciento en la actualidad.

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“Tenemos que esperar a que la gente vuelva a confiar en la política para exigirle después que vaya a votar tantas veces”, advirtió el dirigente provincial. En este sentido, sostuvo que la discusión sobre el futuro de las PASO debe trasladarse al ámbito privado de las organizaciones políticas, promoviendo un análisis profundo que, ante todo, tome en cuenta el sentir del electorado.

Esta postura sobre el sistema electoral se suma a la reciente decisión de Frigerio de avanzar en la eliminación de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores en Entre Ríos. La medida, que pone fin a seis décadas de beneficios, se integra en un paquete de reformas destinadas a reducir un déficit previsional estimado en un millón de dólares diarios. “Había que empezar por casa y eliminar primero los privilegios de los políticos”, remarcó el gobernador.

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En el marco de la misma entrevista, el mandatario también abordó la política nacional y ratificó su vocación de conformar un frente electoral con La Libertad Avanza (LLA). Frigerio destacó la importancia de unificar el voto en torno a ejes como el equilibrio de las cuentas públicas y la apertura económica, subrayando su compromiso de respaldar la gestión del gobierno central. “Quiero que al gobierno le vaya bien porque detrás de sus decisiones está la gente”, concluyó.

Al ser consultado sobre el reclamo de soberanía en las Islas Malvinas, el gobernador manifestó su coincidencia absoluta con el posicionamiento del Ejecutivo nacional. Frigerio celebró que el Gobierno tomara una postura que calificó como “inédita” y valoró que la misma contribuya a unir a los argentinos más allá de las coyunturas electorales. “Si estamos de acuerdo con el planteo del presidente, apoyémoslo independientemente de si nos sirve para la próxima elección o no”, afirmó.

Finalmente, el mandatario se refirió a la reciente relocalización de una planta de hidrógeno verde en Uruguay, un proyecto que, en una instancia inicial, generó tensiones similares a las vividas años atrás con la planta de Botnia en Gualeguaychú. Según el gobernador, su gestión priorizó el diálogo diplomático y el sentido común, logrando que el presidente uruguayo y su canciller aceptaran trasladar la obra a otra ubicación. “Decidimos no judicializar el conflicto en un primer momento, sino apostar al diálogo con un país hermano”, concluyó Frigerio.

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