Economía

Camionetas, autos y SUV: cuánto cuestan los vehículos más elegidos por los argentinos

Entre los modelos más vendidos conviven unidades de varios segmentos. Un repaso por los líderes de cada categoría y los valores de sus versiones más accesibles

auto misterioso
El mercado automotor argentino tiene a 3 pick ups, 3 SUV y 4 autos compactos entre los 10 más vendidos de 2026. Cuál es el orden por precios
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La conformación del mercado automotor argentino tiene una heterogeneidad tal que, en la lista de los diez autos con mayores ventas de cada mes, hay tres vehículos utilitarios grandes, un SUV mediano, dos compactos y cuatro autos convencionales del segmento B.

Y una de las curiosidades que más llaman la atención en un país con una economía familiar y personal todavía retraída y con una caída del consumo en general es que entre esos diez autos más vendidos no se encuentran los pequeños vehículos urbanos de acceso más económicos, sino que el más barato tiene un precio por encima de los USD 21.000, cuando en mercados similares, como el brasileño, el auto más accesible cuesta USD 14.000.

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Esa fragmentación en la preferencia de los compradores está motivada por una tradición argentina por las pick ups, fuertemente ligada a la producción agropecuaria y minera, que tiene su contrapeso en el uso de autos tradicionales medianos y accesibles, con una franja intermedia de los nuevos SUV, que combinan lo mejor de ambos mundos en distintos segmentos y precios, aunque siempre por debajo de las camionetas y por encima de los autos.

Las proporciones son similares entre las tres alternativas, con un desequilibrio a favor de los autos de pasajeros para poder completar diez casilleros, pero con la salvedad de que, en el podio que solo tiene a los tres vehículos más vendidos, dos pertenecen a la categoría de mayor precio.

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Toyota Hilux
La pickup Toyota Hilux es la más vendida y la que tiene la versión doble cabina más barata.

Los referentes de cada segmento

Las tres pick ups de mayor demanda en los primeros ocho meses del año en Argentina están en el Top 10 de ventas absolutas.

Contemplando las versiones de cabina doble que tienen las tres camionetas, la Toyota Hilux tiene una versión de acceso con tracción simple y caja manual con un precio de $49.325.000, seguida por la Ford Ranger, con $49.344.000, y la Volkswagen Amarok, con $52.449.100.

Cuando se pasa a las versiones 4x4, la Ford Ranger pasa a liderar con una versión de $52.276.330, seguida de más lejos por la Toyota Hilux, que sube a $57.769.000, y nuevamente por la Amarok, que tiene un precio de $61.894.950.

Ford Territory
La Ford Territory es el SUV más vendido y el más accesible de los grandes

SUV grandes y medianos

En los SUV del segmento C, los más grandes de venta masiva, el Ford Territory lidera la tabla con su versión de acceso en $48.861.930, seguido por el Toyota Corolla Cross, con un precio de $51.918.000, y por el Volkswagen Taos, que sube a $60.137.550 en su versión más accesible.

En los B-SUV, los más populares y accesibles de esta categoría de modelos, el predilecto es el Volkswagen Tera, que tiene un precio de entrada de gama de $38.433.250, seguido por el Chevrolet Tracker, que arranca en $40.945.900, y en tercer lugar se ubica el Peugeot 2008, que tiene su versión más accesible con un precio de $48.120.000.

Los autos convencionales

Los autos de pasajeros más elegidos son todos del mismo segmento, aunque hay combinaciones entre sedán y hatchback en los cuatro modelos más vendidos entre enero y agosto de 2026.

El más popular es el Fiat Cronos, pero no es el de menor precio. De modo tal que, manteniendo el orden que marcan las listas oficiales de precios, el más económico es el Chevrolet Onix.

En la categoría de autos compactos, el Chevrolet Onix es el más barato de los más vendidos del mercado con sus dos opciones de carrocería
En la categoría de autos compactos, el Chevrolet Onix es el más barato de los más vendidos del mercado con sus dos opciones de carrocería

La particularidad de este vehículo de General Motors es que en la Argentina se vende con ambos tipos de carrocería y, en ambos casos, el precio es el mismo, con una versión de acceso de $32.782.900.

Luego viene el Peugeot 208, que tuvo un cambio en la oferta y pasó de ser uno de los hatchbacks del segmento B más caros a uno de los más baratos del mercado, con un precio de $34.960.000, lo que le permitió quedar delante del Fiat Cronos, que tiene su modelo de entrada de gama en $35.100.000. En cuarto lugar, con muy poca diferencia de precio, queda la versión más accesible del Toyota Yaris, que también se adecuó a la oferta y cuesta $35.708.000.

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