Intel confía que en Latinoamérica hay creatividad para encontrar “grandes soluciones para el mundo”

Intel destacó el potencial de América Latina para la producción, el desarrollo y la visión sobre la inteligencia artificial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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América Latina es una región que mezcla muchos panoramas: por un lado está presente la creatividad y el potencial humano y, por otro, es una zona del mundo en constante inestabilidad económica y política, lo que lleva a las empresas a plantearse retos continuamente para consolidar su desarollo.

Intel es una de esas compañías que tienen presencia en la región y que ven el potencial para la producción, desarrollo y visión sobre la inteligencia artificial.

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João Bortone, nuevo director general de Intel para América Latina, habló con Infobae Tecno sobre esos desfíos, el poder que tiene esta parte del mundo, la presión de precios que atraviesa la industria de semiconductores y su rol en este cargo.

Cómo la creatividad es el sello de América Latina

Bortone calificó a América Latina como una región donde siempre hay cosas en desarrollo. “Somos más resilientes”, sostuvo, y explicó que esa característica permite encontrar respuestas que otras geografías luego observan con interés, por lo que es posible que de aquí salgan “grandes soluciones para el mundo”.

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João Bortone afirmó que la creatividad y la resiliencia de América Latina impulsan soluciones que otras regiones observan con interés.

Como ejemplo, citó el sistema financiero de Brasil, calificándolo como un de los “más avanzados del mundo”, y atribuyó ese nivel a 50 años de inflación que forzaron a los bancos a desarrollar soluciones eficientes, entre ellas el sistema de transferencias en tiempo real conocido como PIX.

También destacó el centro de desarrollo que Intel tiene en Guadalajara, México, donde se diseñan productos con talento local.

Entre otras ventajas, mencionó la disponibilidad de espacio físico, la baja exposición a conflictos globales y el acceso a energía renovable. “El 85% de nuestra energía es renovable”, indicó sobre Brasil, un dato que consideró relevante para atraer inversión en centros de datos. “Latinoamérica está en un buen momento de traer esos data centers”, agregó.

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Cómo va el desarrollo de la IA en América Latina

Sobre inteligencia artificial, Bortone aseguró que se están viviendo dos estapas. La primera es “el entrenamiento de grandes modelos de lenguaje” y la segunda en la que ya vamos a “empezar a ver la ejecución” y “aplicaciones concretas de uso” por parte de las empresas.

La inteligencia artificial en América Latina avanza hacia la inferencia local en dispositivos como las IA PC por soberanía de datos, latencia y costos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Explicó que esta segunda etapa no necesita procesamiento centralizado, ya que por razones de soberanía de datos y latencia hacen conveniente ejecutar la IA cerca del usuario final, a través de productos como las llamadas IA PC. Según detalló, ese esquema reduce costos asociados al uso de tokens porque parte del procesamiento ocurre en el propio dispositivo en lugar de un centro de datos remoto.

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Esa tendencia hacia el procesamiento local coincide con proyecciones del sector: el informe Global Data Center Outlook 2026 estima que para 2030 cerca de la mitad de las cargas de trabajo en centros de datos estará asociada a inteligencia artificial.

En ese contexto, Colombia atraviesa un crecimiento acelerado de su infraestructura crítica. Según la Asociación Colombiana de Data Centers y Tecnologías de Datos (Acoldc), el país cuenta con 25 centros de datos operativos y nueve proyectos en desarrollo, con una capacidad instalada que se espera se duplique en los próximos cinco años.

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Ese impulso responde a un mercado en expansión: IDC estima que el gasto mundial en inteligencia artificial pasará de cerca de 235.000 millones de dólares en 2024 a más de 631.000 millones de dólares en 2028.

Intel atribuyó la suba de precios en tecnología a un desequilibrio de la industria de semiconductores que afecta memorias, SSD, discos duros y procesadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese crecimiento respalda los resultados recientes de Intel, que cerró el segundo trimestre de 2026 con ingresos de 16.100 millones de dólares, un alza del 25% interanual y el mayor crecimiento de la compañía en más de 15 años.

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Cómo es el contexto en Latinoamérica ante el aumento de precios en tecnología

Consultado sobre el encarecimiento de componentes, Bortone atribuyó el fenómeno a un desequilibrio de mercado que afecta a toda la industria. “Estamos ahí inseridos en este contexto”, dijo, y recordó que primero surgieron problemas de suministro en memoria, luego en unidades SSD y discos duros. “Es un fenómeno de la industria”, insistió.

Ese diagnóstico coincide con reportes que anticipan una nueva subida de precios de Intel, de alrededor del 10% en sus procesadores para computadoras y servidores a partir de octubre de 2026, según un reporte de DigiTimes. En algunos modelos profesionales, el incremento podría superar los 1.000 dólares.

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