Honduras

La red eléctrica de Honduras enfrenta un déficit de 40 MW en la demanda nocturna, según el Centro Nacional de Despacho

El operador del sistema prevé que el consumo alcance 2,130 megavatios entre las 6:00 pm y las 10:00 pm, por encima de una oferta de 1,900 a 2,050 megavatios, lo que eleva el riesgo de interrupciones

La red eléctrica de Honduras enfrenta riesgo de interrupciones nocturnas porque la demanda superará la oferta disponible entre las 6:00 pm y las 10:00 pm. (EFE/ Gustavo Amador)
La red eléctrica de Honduras enfrenta riesgo de interrupciones nocturnas porque la demanda superará la oferta disponible entre las 6:00 pm y las 10:00 pm. (EFE/ Gustavo Amador)
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La red eléctrica de Honduras enfrenta un riesgo mayor de interrupciones durante la noche, luego de que el Centro Nacional de Despacho (CND/ODS) proyectara que la demanda superará la oferta disponible en las horas de mayor consumo. La advertencia incluye un déficit de 40 MW entre las 6:00 pm y las 10:00 pm, según informó Hondudiario.

La situación se concentra en el momento en que deja de operar la generación solar y baja la capacidad disponible del sistema. El organismo estimó que la demanda máxima rondará los 2,130 megavatios, mientras que la oferta nocturna se ubicará en un rango de 1,900 a 2,050 megavatios, sin un margen de reserva suficiente ante fallas imprevistas.

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La demanda nocturna supera la energía disponible tras la caída de la generación solar

Durante el día, el sistema dispone de 430 megavatios provenientes de plantas solares, una cifra que representa 130 megavatios más que en la jornada anterior. Esa capacidad se suma a una reserva operativa de 233 MW, aunque el escenario cambia al anochecer, cuando se interrumpe el aporte fotovoltaico.

El CND/ODS explicó que la brecha se vuelve negativa durante la franja nocturna de máxima exigencia. Esa condición reduce la capacidad de respuesta de la red frente a problemas técnicos o cambios inesperados en la generación y eleva la probabilidad de cortes en el suministro.

La presión sobre el sistema también está asociada a las altas temperaturas y la sequía. De acuerdo con la evaluación del organismo, estos factores incrementaron el uso de aparatos de climatización y de equipos de bombeo de agua, con un aumento del consumo sobre la red nacional.

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El CND/ODS proyectó un déficit de 40 MW en el horario de mayor consumo del sistema eléctrico hondureño. (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)
El CND/ODS proyectó un déficit de 40 MW en el horario de mayor consumo del sistema eléctrico hondureño. (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

La falta de importaciones recortó el respaldo previsto para Honduras

La cancelación de exportaciones de Guatemala, Nicaragua y Panamá restó 80 megavatios de energía importada que estaban contemplados como respaldo. La compra de energía de oportunidad tampoco permitió compensar esa pérdida, ya que solo garantizó nueve megavatios en la hora de mayor demanda.

El costo de ese recurso fue de USD 300 por megavatio hora. El Centro de Despacho indicó que la disponibilidad adicional no alcanza para resolver la diferencia prevista entre el consumo y la oferta nocturna.

Hondudiario informó que el organismo considera prioritaria la normalización del suministro de combustible para la Central Brassavola y para las plantas arrendadoras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La recuperación de esa generación térmica permitiría reforzar la capacidad del sistema cuando las fuentes renovables no cubren la demanda.

La generación térmica es el principal respaldo ante las restricciones de la red

El CND/ODS señaló que las centrales térmicas cumplen una función de respaldo cuando la producción renovable resulta insuficiente o presenta variaciones. Parte de esa capacidad firme, no obstante, quedó limitada por problemas logísticos y operativos.

La demanda máxima en Honduras rondará los 2.130 megavatios, mientras la oferta nocturna podría quedar entre 1,900 y 2,050 megavatios sin margen de reserva suficiente. (ETESAL/ ARCHIVO)
La demanda máxima en Honduras rondará los 2.130 megavatios, mientras la oferta nocturna podría quedar entre 1,900 y 2,050 megavatios sin margen de reserva suficiente. (ETESAL/ ARCHIVO)

La entidad sostuvo que las acciones sobre el combustible y las plantas térmicas son necesarias para recuperar los márgenes de reserva. El objetivo es estabilizar la oferta de energía y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico hondureño.

El organismo mantendrá la vigilancia sobre variables como la nubosidad y la velocidad del viento, que inciden en la producción de fuentes renovables. También planteó la necesidad de “controlar cada megavatio disponible” y de aplicar medidas preventivas para preservar la integridad de la red.

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