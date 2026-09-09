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PlayStation Store avanza con precios en moneda local en cinco países de Latinoamérica: cuáles son y qué cambia

La actualización modificará recibos, fondos acumulados, tarjetas de regalo, renovaciones de PlayStation Plus y límites de gasto, aunque no garantiza una reducción en el valor de los videojuegos

PlayStation Store adopta monedas locales en cinco países de Latinoamérica
PlayStation Store adopta monedas locales en cinco países de Latinoamérica
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PlayStation Store avanza con la adopción de precios en moneda local en cinco países de Latinoamérica, una transición que ya se completó en México, Honduras y Nicaragua, y que llegará a Chile y Colombia durante octubre de 2026. El cambio elimina la visualización de precios y cobros en dólares estadounidenses para las cuentas de esos mercados.

La medida importa porque facilita la consulta de precios, recibos y compras dentro de la tienda digital de Sony. Sin embargo, la llegada de pesos, lempiras y córdobas no implica que los videojuegos, contenidos descargables o suscripciones vayan a costar menos. La compañía diferenciará entre la conversión de saldos existentes y los precios finales que definan Sony y las editoras.

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PlayStation Store dejará de mostrar precios en dólares estadounidenses para las cuentas de cinco países latinoamericanos, una medida que también modificará recibos, saldos, tarjetas de regalo y cobros recurrentes - REUTERS/Issei Kato/File Photo
PlayStation Store dejará de mostrar precios en dólares estadounidenses para las cuentas de cinco países latinoamericanos, una medida que también modificará recibos, saldos, tarjetas de regalo y cobros recurrentes - REUTERS/Issei Kato/File Photo

Países latinos que ya completaron la primera etapa

La primera fase de regionalización se realizó entre el 18 y el 20 de agosto de 2026. Desde entonces, los usuarios de México consultan la tienda y realizan pagos en pesos mexicanos, mientras que Honduras utiliza lempiras hondureños y Nicaragua opera con córdobas nicaragüenses.

Antes de la migración, esos mercados mostraban el catálogo de PlayStation Store en dólares estadounidenses. La modificación busca adaptar el proceso de compra a la moneda de cada país y evitar que los usuarios deban hacer conversiones previas para conocer el valor de un juego, una expansión o un plan de PlayStation Plus.

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Chile y Colombia tendrán mantenimiento entre el 5 y el 8 de octubre

Chile y Colombia serán los próximos mercados incluidos en la transición. Sony realizará la segunda etapa entre el 5 y el 8 de octubre de 2026. Durante ese periodo, PlayStation Store permanecerá temporalmente fuera de servicio en ambos países mientras completa el paso del dólar estadounidense al peso chileno y al peso colombiano.

La tienda digital de Sony deja atrás el dólar en nuevos mercados - REUTERS/Dado Ruvic
La tienda digital de Sony deja atrás el dólar en nuevos mercados - REUTERS/Dado Ruvic

Los usuarios chilenos verán sus compras y precios en pesos chilenos, mientras que las cuentas colombianas utilizarán pesos colombianos. La interrupción temporal permitirá actualizar los saldos de los monederos, los recibos, los valores de las tarjetas de regalo y otros elementos asociados con cada cuenta.

Sony no informó cuántas horas durará exactamente la suspensión de la tienda dentro de ese periodo. Por eso, quienes tengan previsto realizar compras, canjear códigos o renovar suscripciones durante esos días deberán tener en cuenta que algunos servicios podrían no estar disponibles hasta que termine la actualización.

Tasas para convertir el saldo disponible

La empresa confirmó las tasas que utilizará exclusivamente para transformar el dinero acumulado en los monederos de PlayStation Store y las tarjetas de regalo emitidas en dólares. En Chile, aplicará una relación de un dólar por 929 pesos chilenos. Para Colombia, la equivalencia será de un dólar por 4.000 pesos colombianos.

En México, la conversión establecida fue de un dólar por 20,5 pesos mexicanos. Honduras utilizará un dólar por 26,395338 lempiras, y Nicaragua un dólar por 36,72283 córdobas. Los fondos no se perderán durante la migración: Sony cambiará automáticamente el saldo disponible a la nueva moneda.

PlayStation Store tendrá grandes descuentos en muchos juegos de su catálogo.
La actualización de PlayStation Store permitirá consultar y pagar videojuegos, expansiones y suscripciones directamente en pesos, lempiras y córdobas, aunque la conversión no significa que los productos vayan a costar menos - (Foto: Sony)

Estas cifras no representan una regla fija para los precios futuros. Un juego que antes costaba 69,99 dólares no necesariamente tendrá un importe obtenido al multiplicar ese valor por la tasa de conversión anunciada. Sony y las editoras podrán establecer valores específicos para cada producto.

Las tarjetas de regalo y PlayStation Plus conservarán su vigencia

Las tarjetas de regalo en dólares estadounidenses seguirán siendo válidas después de la regionalización. Cuando una persona canjee una tarjeta tras el cambio, PlayStation Store convertirá su valor a la moneda correspondiente mediante la misma fórmula aplicada a los fondos existentes.

Las suscripciones de PlayStation Plus tampoco serán canceladas. Si una renovación coincide con el mantenimiento, Sony mantendrá el servicio activo y procesará el cobro una vez que concluya la actualización. El importe recurrente podría presentar una diferencia menor frente al precio anterior como consecuencia del cambio monetario.

Los puntos de PlayStation Stars también serán adaptados a la nueva moneda. Las cuentas infantiles con límites mensuales de gasto tendrán que configurar esos topes nuevamente después de la migración. La modificación alcanza varios elementos de la experiencia de compra, no solo el precio visible en la pantalla.

La llegada de precios en moneda local puede reducir la incertidumbre que provoca comprar en dólares, aunque la verdadera diferencia para los usuarios dependerá de cómo Sony y las editoras establezcan los valores finales.

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