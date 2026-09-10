Crimen y Justicia

Juicio por Maradona: un perito desvinculó a Cosachov de la muerte del Diez al asegurar su medicación “no provocaba cardiotoxicidad”

Aníbal Areco, representante en la Junta Médica de la imputada, defendió el tratamiento de la psiquiatra y dijo que los fármacos que le dio eran dosis leves y no riesgosas

AGUSTINA COSACHOV PARA PORTADA
Agustina Cosachov, la psiquiatra imputada por la muerte de Diego Maradona
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El juicio por la muerte de Maradona transita su última fase después de cinco meses de debate oral en los tribunales de San Isidro. Esta semana, comenzaron a declarar los testigos de las defensas, que presentaron un listado final de solo 6 personas que se acercarán a responder preguntas de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón antes de que comiencen los alegatos, pautados para que inicien el 29 de septiembre.

Este jueves fue el turno de Vadim Mischanchuk, abogado de la imputada Agustina Cosachov, que convocó a dos psiquiatras que participaron de la Junta Médica como peritos de parte. Sus declaraciones fueron importantes para la acusada ya que confirmaron, entre otras cuestiones, que ella medicó correctamente a Maradona para el cuadro que atravesaba.

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“El paciente tenía un cuadro de trastorno por consumo problemático de sustancias y alcohol crónico”, contextualizó el perito Aníbal Areco, psiquiatra y especialista en medicina legal, que no estuvo de acuerdo con las conclusiones generales del informe de la pericia. Él afirmó que el Diez murió de una descompensación cardíaca.

En este sentido, repitió lo que ya muchos testigos dijeron durante el juicio: que las dosis de los medicamentos psiquiátricos administrados al Diez por Cosachov eran correctas y “no generaban problemas cardíacos”.

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Juicio Maradona - 20 de agosto
Vadim Mischanchuk, abogado de la imputada Agustina Cosachov (RSFotos)

“La medicación que le dio Cosachov fue adecuada para lo que necesitaba el paciente y se realizó en un rango terapéutico que no hacía prever complicación. Esta es la medicación habitual que utilizamos en tratamientos, son dosis minimas. No provoca cardiotoxicidad”, declaró el testigo.

Y agregó sobre uno de los planteos centrales de este debate: “En la práctica psiquiátrica habitual no se realizan estudios cardiológicos ni de laboratorio para medicar. Estas dosis que le daba tienen un amplio margen de seguridad, no se esperan complicaciones. Además, en la Clínica Olivos (donde Diego estuvo internado días antes de morir) estuvo monitoreado y no se detectó ningun problema cardíaco, por eso se retiró sin medicación cardiológica”.

Al ser consultado sobre si Maradona estaba en el uso pleno de sus capacidades mentales, el testigo ratificó que sí, de acuerdo a lo que leyó en la causa cuando elaboró su informe pericial. “Era apto para tomar decisiones”, explicó aclarando que algunos episodios aislados de confusión no cambiaban la situación.

Fanáticos de Maradona en la puerta de los Tribunales de San Isidro
Fanáticos de Maradona en la puerta de los Tribunales de San Isidro

Cuando el fiscal Patricio Ferrari lo contrainterrogó y le preguntó por qué entonces el Diez no firmó su propia acta de externación, contestó que fue porque no era necesario.

Con respecto a la internación domiciliaria donde murió Diego, el perito declaró: “El tratamiento que correspondía para el cuadro de consumo problemático de alcohol de Maradona era un abordaje psicofarmacológico y psiquiátrico además de una cobertura con un clínico, neurólogo y enfermería especializada”.

Y agregó: “Para esa internación se había planteado alcohol 0 y fue lo que ocurrió al principio. El tratamiento se implementó a partir de la contratación de una empresa de internación domiciliaria, que era la prepaga”.

Finalmente dijo sobre el rol de la psiquiatra imputada: “Cosachov se tenía que encargar de la parte psiquiátrica y psicotécnica. Los aspectos clínicos de la internación quedó a cargo de la medicina prepaga”.

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