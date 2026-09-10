Ni bordes en las fotos ni fondo borroso: nuevo diseño ‘Liquid Glass’ que llega a WhatsApp en iPhone

WhatsApp rediseña sus chats de iPhone con el efecto Liquid Glass - (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

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WhatsApp prepara un cambio visual en iPhone que eliminará los bordes tradicionales de fotos, videos y GIF, además de reemplazar el fondo borroso de varios menús por superficies translúcidas. La interfaz Liquid Glass llegará a la pantalla de conversaciones y permitirá que barras, botones y controles de reacción dejen ver parcialmente los mensajes que permanecen detrás.

El ajuste no añade funciones nuevas de mensajería, pero modifica la apariencia cotidiana de una aplicación usada para chatear, compartir archivos y responder mensajes.

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Liquid Glass elimina los marcos de fotos, videos y GIF - (Foto: Meta)

La actualización importa porque la zona de chats concentra buena parte de la actividad diaria dentro de WhatsApp. Hasta ahora, la aplicación separaba con mayor claridad cada elemento mediante fondos opacos, marcos para archivos multimedia y desenfoques al abrir opciones. El nuevo diseño busca integrar esos componentes en una misma capa visual, sin cambiar la posición de contactos, mensajes, audios o archivos adjuntos.

La transición coincide con la cercanía de iOS 27 y con la intención de WhatsApp de completar su adaptación antes de la nueva versión del sistema operativo.

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La barra para escribir flotará sobre la conversación

La barra para escribir mensajes será uno de los cambios más visibles. En lugar de aparecer como un bloque fijo al borde inferior, flotará sobre la conversación con un fondo semitransparente. El efecto permitirá percibir el contenido situado detrás sin impedir la lectura del texto introducido ni el acceso a la cámara, los adjuntos, las notas de voz y los emojis. WhatsApp aplicará el mismo tratamiento al botón que lleva al mensaje más reciente del chat.

La barra para escribir flotará sobre la conversación - EFE/EPA/IAN LANGSDON

La navegación superior mantendrá los mensajes a la vista

En la parte superior, la barra de navegación también incorporará transparencia. En iOS 26, el fondo de pantalla y los mensajes podrán verse de forma tenue bajo ese espacio, con un degradado que preserva la legibilidad.

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Apple añadirá en iOS 27 una capa uniforme automática cuando el contenido se desplace detrás de esas barras. La medida permitirá que WhatsApp conserve el efecto Liquid Glass sin que los iconos y las opciones pierdan visibilidad en pantalla.

Las reacciones dejarán atrás el desenfoque tradicional

Las reacciones y el menú contextual dejarán atrás el desenfoque tradicional. Cuando una persona mantenga pulsado un mensaje, la bandeja de emojis y las acciones para responder, reenviar, copiar o eliminar aparecerán sobre una superficie translúcida. La conversación seguirá visible detrás de esas opciones, por lo que el usuario conservará referencias del intercambio mientras decide qué acción realizar. Este ajuste funcionará tanto con el modo claro como con el modo oscuro y buscará unificar la apariencia.

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El rediseño de WhatsApp llegará por etapas a los usuarios - REUTERS/Loren Elliott/File Photo

Las fotografías, los videos y los GIF también cambiarán dentro de los chats. La actualización elimina el borde que hasta ahora rodeaba esos archivos y los muestra sin marco adicional.

Esta decisión no modifica la forma de enviarlos, descargarlos, reenviarlos o guardarlos, pero reduce la separación visual entre la imagen y el resto de la conversación. Las burbujas de texto tendrán esquinas más redondeadas y acompañarán las capas transparentes de barras y menús. El resultado será una pantalla menos fragmentada.

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La actualización llegará de forma gradual a los usuarios

El rediseño se distribuye de forma gradual mediante la actualización 26.35.72 de WhatsApp para iOS, disponible en la App Store. Esto significa que algunas cuentas podrán ver la interfaz completa de Liquid Glass tras actualizar la aplicación, mientras otras conservarán temporalmente el diseño anterior.

La diferencia no indica un error del teléfono ni una falta de compatibilidad definitiva. WhatsApp suele habilitar cambios en etapas para revisar su funcionamiento y aplicar ajustes antes de extenderlos a todos.

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La llegada de Liquid Glass no altera la función principal de WhatsApp, pero cambia la manera en que se organiza la conversación en pantalla. Menos bordes en imágenes, menos desenfoque en controles y más transparencia buscan que cada elemento comparta un mismo lenguaje visual.

El cambio refleja cómo las aplicaciones adaptan su interfaz a las decisiones de diseño de los sistemas operativos. Para quienes usan iPhone, la novedad llegará sin modificar los chats ni exigir acciones.

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