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WhatsApp quiere integrar agentes de IA: podrás chatear y controlarlos sin salir de la app

Los usuarios podrán dar instrucciones y realizar consultas a distintos agentes desde WhatsApp, con un límite de cinco configuraciones por cuenta

WhatsApp dejará incluir agentes de IA externos a la aplicación. (WhatsApp)
WhatsApp dejará incluir agentes de IA externos a la aplicación. (WhatsApp)
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WhatsApp prepara una nueva función que permitirá a los usuarios conectar y conversar con agentes de inteligencia artificial de terceros directamente desde la aplicación. La herramienta, detectada en una versión beta para Android, ofrecerá chats dedicados para distintos agentes, con la posibilidad de configurar hasta cinco por cada cuenta.

La novedad supone un paso más en la integración de la inteligencia artificial dentro de WhatsApp. Aunque la aplicación ya cuenta con las herramientas de IA desarrolladas por Meta, hasta ahora no permitía incorporar de forma directa otros modelos o agentes externos para utilizarlos como contactos dentro de la plataforma.

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Según un reporte de WABetaInfo, la función aparece en la versión 2.26.35.3 de la beta de WhatsApp para Android y su disponibilidad se está realizando de forma gradual. Por ese motivo, no todos los usuarios que participan en el programa de pruebas tienen acceso todavía a la nueva característica.

WhatsApp te permitirá conectar hasta con cinco agentes de IA externos.
WhatsApp te permitirá conectar hasta con cinco agentes de IA externos. (WABetaInfo)

WhatsApp permitirá conectar hasta cinco agentes de IA

Una vez disponible, la función añadirá una opción dentro de los ajustes de WhatsApp para conectar agentes externos. El proceso requerirá vincular el servicio mediante una API, es decir, una conexión que permite a distintas aplicaciones y servicios intercambiar información.

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Cada cuenta podrá tener hasta cinco agentes configurados. Estos aparecerán en la lista de conversaciones de forma similar a cualquier otro contacto, con un nombre y una foto de perfil asignados.

El usuario podrá abrir una conversación individual para hacer preguntas o enviar instrucciones al agente. Dependiendo de las capacidades del servicio conectado, estos sistemas podrían ayudar a realizar distintas tareas a partir de las órdenes recibidas.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Usuarios de WhatsApp podrán usar hasta 5 agentes de IA externos. (Foto: Meta)

La propuesta se acerca al funcionamiento de plataformas que permiten controlar varios agentes de inteligencia artificial desde una misma interfaz. En este caso, WhatsApp buscaría aprovechar su principal ventaja: convertir los chats habituales en el espacio desde el que se interactúa con estos sistemas.

Los agentes solo podrán utilizarse en chats individuales

Sin embargo, la nueva función tendrá algunas limitaciones importantes. Los agentes de terceros solo podrán utilizarse en conversaciones individuales y no podrán añadirse a grupos o comunidades de WhatsApp.

Esto significa que, al menos en esta primera implementación, no será posible crear un grupo con varios agentes de IA para que interactúen entre ellos o participen junto con otros contactos.

Además, cada agente solo podrá acceder a la información que el usuario comparta directamente dentro de su ventana de conversación. Según los detalles conocidos hasta ahora, no tendrá acceso automático a la lista de contactos ni a los archivos multimedia almacenados en la cuenta.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Los agentes de IA en WhatsApp se podrán usar a través del chat. (Meta)

Esta limitación busca separar la actividad del agente del resto de la información disponible en WhatsApp. En la práctica, la conversación funcionaría como un espacio específico en el que el usuario decide qué información proporciona al servicio externo.

Las conversaciones con los agentes no tendrán cifrado de extremo a extremo

Uno de los aspectos más importantes de esta función está relacionado con la privacidad. A diferencia de los chats convencionales de WhatsApp, las conversaciones con agentes de terceros no estarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo.

Esto significa que el funcionamiento de estos chats es diferente al de las conversaciones habituales entre usuarios. Los mensajes enviados al agente deben pasar por un servicio de Meta que actúa en representación del desarrollador externo y que permite procesar las solicitudes.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
WhatsApp advierte que conversaciones con agentes de IA no tendrán cifrado de extremo a extremo.

Como consecuencia, el proveedor del servicio podría tener acceso a los mensajes necesarios para que el agente pueda responder o ejecutar las tareas solicitadas. Por ello, los usuarios deberán tener en cuenta qué tipo de información comparten en estas conversaciones.

La ausencia del cifrado de extremo a extremo representa una diferencia relevante, especialmente porque la privacidad es una de las principales características con las que WhatsApp identifica sus conversaciones tradicionales.

WhatsApp también ofrecerá opciones para administrar los agentes

La aplicación incluirá herramientas básicas para gestionar los agentes una vez configurados. Los usuarios podrán modificar su nombre y su foto de perfil desde los ajustes.

También existirá la posibilidad de eliminar un agente. Según la información disponible, esta acción será irreversible para ese contacto, aunque el historial y la ventana de conversación permanecerán almacenados en el historial para poder consultarlos posteriormente.

La nueva función de agentes de IA en WhatsApp se encuentra en fase beta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La nueva función de agentes de IA en WhatsApp se encuentra en fase beta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ahora, la función se encuentra en fase de pruebas dentro de la beta de WhatsApp para Android y no existe una fecha confirmada para su llegada a todos los usuarios. Sin embargo, el desarrollo muestra el interés de la plataforma por ampliar el uso de la inteligencia artificial más allá de sus propios modelos.

Si finalmente llega a la versión estable, WhatsApp podría convertirse no solo en una aplicación para hablar con otras personas, sino también en una plataforma desde la que los usuarios gestionen y controlen distintos agentes de IA sin necesidad de cambiar de aplicación.

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