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Este celular fue diseñado para ser más resistente que el Nokia 1100, pero no alcanzó su popularidad

La carcasa de goma intercambiable del modelo 5140 lo certificó contra polvo y salpicaduras de agua

Nokia 5140 - Nokia 1100
El Nokia 5140 llevó la resistencia a un nivel técnico superior al del Nokia 1100. (Composición)
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Recordar el Nokia 1100 es pensar automáticamente en un teléfono indestructible. Su teclado de silicona sellado y su chasis de plástico rígido le otorgaron una reputación legendaria que perdura hasta nuestros días como un fenómeno de internet. Sin embargo, dentro de la misma compañía finlandesa existía un modelo concebido específicamente para soportar los castigos más extremos y que, irónicamente, quedó a la sombra de su hermano menor: el Nokia 5140.

Lanzado en el año 2004, justo cuando el Nokia 1100 comenzaba a dominar el mercado mundial, el Nokia 5140 llevó el concepto de durabilidad a un nivel técnico superior, diseñado no para la ciudad, sino para la supervivencia al aire libre.

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Una armadura de goma y tecnología para exploradores

Mientras que el 1100 era resistente casi por accidente debido a la extrema simplicidad de sus componentes, el 5140 fue diseñado de fábrica como una herramienta de grado deportivo. Estaba recubierto por una gruesa carcasa de goma intercambiable que absorbía golpes violentos y sellaba herméticamente el dispositivo para certificarlo contra el polvo y las salpicaduras de agua, algo inusual para la época.

Nokia 5140
El modelo incluía brújula digital, termómetro y medidor de nivel de sonido, poco comunes para la época. (Nokia Colllection)

Pero la resistencia física no era su único atractivo. Este modelo se adelantó a su tiempo integrando herramientas que hoy consideramos propias de un reloj inteligente: contaba con una brújula digital, un termómetro integrado, un medidor de nivel de sonido, radio FM, una potente linterna y una cámara de fotos VGA. Su enfoque era tan aventurero que incluso traía una aplicación de fitness para medir el rendimiento físico del usuario.

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La paradoja del mercado y la barrera del precio

A pesar de ser el verdadero teléfono acorazado de la marca, sus ventas nunca se acercaron a las cifras récord del modelo básico. El Nokia 1100 arrasó en el mundo vendiendo más de 250 millones de unidades gracias a un precio de entrada sumamente agresivo y a un diseño sobrio que encajaba en el bolsillo de cualquier persona.

El Nokia 5140, por el contrario, fue víctima de su propia especialización. La inclusión de pantallas a color, múltiples sensores ambientales y materiales reforzados elevó su costo de producción considerablemente. Esto lo alejó del consumidor masivo y lo confinó a un nicho muy reducido: el de los montañistas, trabajadores industriales y amantes de los deportes extremos.

Nokia 5140
Solo fueron vendidos unos siete millones de ejemplares del 5140 por pertenecer a un público nicho. (Nokia)

Asimismo, su carcasa de goma lo hacía notablemente más grueso y pesado, restándole esa ergonomía casual que el público general buscaba. Finalmente, solo se registraron alrededor de siete millones de ejemplares vendidos.

Aunque hoy en día la cultura popular coronó al 1100 como el rey indiscutible de la resistencia, los registros técnicos cuentan otra historia. El Nokia 5140 sentó las bases de lo que hoy conocemos como la categoría de teléfonos ultrarresistentes o rugerizados, dejándonos una valiosa lección comercial: a veces, el producto más avanzado y especializado no es el que conquista a las masas, sino el más sencillo y accesible.

Cómo conseguir el Nokia 1100 en la actualidad

Más de dos décadas después de su lanzamiento, el Nokia 1100 sigue disponible en el mercado de segunda mano, principalmente a través de eBay, donde distintos vendedores de varios países ofrecen el modelo con precio fijo o mediante subastas.

Nokia 1100 gris - celular - tecnología - 31 de agosto
El Nokia 1100 sigue disponible en plataformas como eBay para coleccionistas y usuarios. (Composición Infobae)

Antes de comprar, se recomienda revisar la reputación del vendedor, las fotografías del equipo y la descripción completa del anuncio, además de confirmar si la unidad incluye batería, cargador, manuales o caja original, factores que inciden en el precio final. El pago con tarjeta de crédito o PayPal suele facilitar las compras internacionales y ofrece mecanismos de protección al comprador.

El precio de un Nokia 1100 usado puede ubicarse por debajo de los 50 dólares cuando presenta signos de desgaste y carece de accesorios, mientras que los ejemplares sellados o en estado impecable pueden superar los 100 dólares en subastas especializadas.

Además de eBay, el teléfono puede encontrarse en mercados locales y grupos de coleccionismo, donde el costo varía según el país, los gastos de envío, los impuestos y aranceles aduaneros. Antes de adquirirlo, conviene verificar qué redes móviles siguen activas en el lugar de uso, ya que la disponibilidad de señal depende de la infraestructura que mantenga cada operador.

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