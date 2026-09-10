Tecno

Call of Duty activa “La maldición” en septiembre: así cambia Black Ops 7 y Warzone

Black Ops 7 y Warzone recibirán una expansión temática el 17 de septiembre, con propuestas sobrenaturales, recompensas temporales y actividades especiales para quienes regresen durante la temporada

Call of Duty DOOM
Call of Duty activa La maldición con nuevos escenarios y desafíos
Guardar

Call of Duty activará La maldición el jueves 17 de septiembre con una actualización sobrenatural para Black Ops 7 y Warzone. La temporada seis añadirá mapas, modos temporales, armas, eventos y recompensas que trasladarán zombis, actividades ocultistas y escenarios nocturnos a las distintas modalidades de juego.

La llegada importa porque no se trata de un ajuste visual aislado. La propuesta modifica el multijugador, amplía Zombis y transforma una zona de Warzone, al tiempo que abre nuevas rutas de progresión en el Pase de batalla, BlackCell y las partidas clasificatorias. Avalon también quedará envuelta por la oscuridad durante Invocación prohibida.

PUBLICIDAD

Call of Duty: Black Ops 7
La sexta temporada transforma el universo de Call of Duty

Quantum y Bloodstead reordenan el multijugador

Quantum será el mapa nuevo del multijugador. El escenario sitúa los combates en una instalación de computación cuántica de The Guild, enterrada bajo el hielo ártico. La turbina congelada y una torre dañada en el centro del complejo marcarán los principales puntos de confrontación. Bloodstead, por su parte, recupera una granja abandonada donde el agua se ha convertido en sangre y los peligros se ocultan en cada recorrido.

Pruebas de T.E.D.D. llegará como una lista temporal de enfrentamientos seis contra seis. El modo llevará por primera vez tres mapas de Zombis al multijugador: Roadkill, de Ashes of the Damned; Inferno, de Kowakujō; y Lost, de Totenreich.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el blog de PlayStation, los equipos combatirán contra sus rivales mientras emplean armas de rayos frente a la horda. Punto muerto también volverá con su variante de Punto caliente: los zombis atacarán a ambos bandos si nadie controla el objetivo, pero se unirán al equipo que logre asegurarlo.

Call of Duty: Black Ops
El nuevo escenario multijugador estará ubicado bajo el hielo del Ártico y enfrentará a los equipos alrededor de una turbina congelada, una torre dañada y otros puntos estratégicos

Tenshu concentra las novedades de Zombis

El modo Zombis recibirá Tenshu, un mapa de supervivencia situado en el castillo de la familia Masaki. Los jugadores deberán resistir dentro de la fortaleza central ante oleadas de muertos vivientes y alcanzar los hitos de cada ronda para obtener recompensas. El escenario estará disponible desde el lanzamiento y exigirá coordinación del pelotón, control del espacio y administración de recursos durante cada defensa.

También llegarán el modo guiado de Rex Infernus, con ayuda adicional para completar la misión principal, y Punto inicial, una propuesta que restringe el movimiento al interior de una casa. Operación Rogue incorporará Paradox Junction y Kowakujō, además de recompensas de pedestal como la máquina potenciadora IV, una mejora de arma de rareza ultra y blindaje dorado. Quienes completen las misiones principales de todos los mapas de Zombis por rondas recibirán una sorpresa. La maldición añadirá zombis con cabeza de calabaza a las listas de Operación Rogue.

Haunted Hollow transforma Warzone con eventos paranormales

Warzone recibirá Haunted Hollow, una versión nocturna de Haven’s Hollow donde aparecen fenómenos ocultistas y amenazas de otro mundo. El mapa incluirá un tren fantasma que los operadores deberán devolver a la realidad para obtener los objetos que transporta. También habrá calabazas de dulce o truco repartidas por las tiendas. Al interactuar con ellas, los jugadores podrán conseguir botín o activar una consecuencia negativa. El estanque drenado dejará al descubierto unas ruinas y una luz procedente de la mansión.

Call of Duty Doom
DOOM se suma a las recompensas de la nueva temporada

Infectado gigante reunirá a 64 participantes en ese escenario. Ocho serán elegidos al comienzo como infectados y tendrán que contagiar al resto. Los supervivientes deberán crear una bomba de ADN para detener el brote. Warzone sumará desafíos de racha de victorias, camuflajes universales y una temporada de Partida clasificatoria de Resurgimiento con recompensas según el rango alcanzado.

DOOM y nuevas armas cierran la actualización

El Pase de batalla desbloqueará el subfusil VMP y el fusil TR51 Para. La Hoja de arco, el Roc de 20 milímetros y tres accesorios llegarán mediante eventos y desafíos semanales. BlackCell ofrecerá al operador Revenant y un proyecto Obra Maestra. DOOM aportará recompensas temáticas y el paquete Esencia demoníaca para completar la temporada.

Temas Relacionados

Call of DutyBlack Ops 7WarzoneVideojuegosPlayStationTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la PS5 detecta las especificaciones del TV para optimizar la resolución al jugar

Entre los factores clave para una experiencia visual óptima están los modos de compatibilidad, la velocidad de refresco y la correcta elección de cables

Cómo la PS5 detecta las especificaciones del TV para optimizar la resolución al jugar

Google mejora Android para que puedas cambiar de gestor de contraseñas más fácilmente

Los usuarios podrán revisar y aprobar la transferencia de sus contraseñas y passkeys con solo unos cuantos toques en el teléfono

Google mejora Android para que puedas cambiar de gestor de contraseñas más fácilmente

Llega Wardogs a GeForce NOW: conoce las novedades de la actualización de Nvidia

La actualización del servicio de juegos en la nube incluye títulos como Valheim con la zona Deep North y Bus Simulator 27

Llega Wardogs a GeForce NOW: conoce las novedades de la actualización de Nvidia

Amazon llega a Nepal con ayuda humanitaria: dona fondos a 7 ONG y envía más de 43.000 artículos de emergencia

Los suministros proporcionados por la compañía tecnológica incluyen carpas, mantas y luces solares

Amazon llega a Nepal con ayuda humanitaria: dona fondos a 7 ONG y envía más de 43.000 artículos de emergencia

Ni antivirus ni aplicaciones externas: el truco simple para eliminar errores de lentitud en Android e iPhone

El sobrecalentamiento, la respuesta tardía de la pantalla y las interrupciones repentinas suelen aparecer cuando el equipo permanece encendido durante largos periodos

Ni antivirus ni aplicaciones externas: el truco simple para eliminar errores de lentitud en Android e iPhone

DEPORTES

El Como de Nico Paz vence al RB Leipzig en su debut en la Champions League: la agenda completa de la jornada

El Como de Nico Paz vence al RB Leipzig en su debut en la Champions League: la agenda completa de la jornada

"Fue una ejecución": el contundente relato del investigador sobre el crimen del Puma Federico Aramburu

El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

El desafío de Max Verstappen en un videojuego que despertó dudas sobre el circuito de Madrid en la Fórmula 1: “Es terrible”

Los detalles del cara a cara de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la crisis que se desató en Ferrari por su toque en Monza

TELESHOW

Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

INFOBAE AMÉRICA

Irán capturó un submarino autónomo de Estados Unidos en Ormuz: qué revela sobre la nueva guerra tecnológica

Irán capturó un submarino autónomo de Estados Unidos en Ormuz: qué revela sobre la nueva guerra tecnológica

Rocky Balboa, una superestrella del K-Pop y el regreso de Zack Snyder: lo que debes tener en cuenta en el Festival de Cine de Toronto de este año

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país

Italia se convierte en el sexto país de Migración Laboral: Casi 100 salvadoreños viajarán para ejercer sus carreras

El presidente Bukele compartió un informe de un banco privado que destaca las reformas fiscales y el acuerdo entre El Salvador y el FMI