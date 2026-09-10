Call of Duty activa “La maldición” en septiembre: así cambia Black Ops 7 y Warzone

Call of Duty activa La maldición con nuevos escenarios y desafíos

Guardar

Call of Duty activará La maldición el jueves 17 de septiembre con una actualización sobrenatural para Black Ops 7 y Warzone. La temporada seis añadirá mapas, modos temporales, armas, eventos y recompensas que trasladarán zombis, actividades ocultistas y escenarios nocturnos a las distintas modalidades de juego.

La llegada importa porque no se trata de un ajuste visual aislado. La propuesta modifica el multijugador, amplía Zombis y transforma una zona de Warzone, al tiempo que abre nuevas rutas de progresión en el Pase de batalla, BlackCell y las partidas clasificatorias. Avalon también quedará envuelta por la oscuridad durante Invocación prohibida.

PUBLICIDAD

La sexta temporada transforma el universo de Call of Duty

Quantum y Bloodstead reordenan el multijugador

Quantum será el mapa nuevo del multijugador. El escenario sitúa los combates en una instalación de computación cuántica de The Guild, enterrada bajo el hielo ártico. La turbina congelada y una torre dañada en el centro del complejo marcarán los principales puntos de confrontación. Bloodstead, por su parte, recupera una granja abandonada donde el agua se ha convertido en sangre y los peligros se ocultan en cada recorrido.

Pruebas de T.E.D.D. llegará como una lista temporal de enfrentamientos seis contra seis. El modo llevará por primera vez tres mapas de Zombis al multijugador: Roadkill, de Ashes of the Damned; Inferno, de Kowakujō; y Lost, de Totenreich.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el blog de PlayStation, los equipos combatirán contra sus rivales mientras emplean armas de rayos frente a la horda. Punto muerto también volverá con su variante de Punto caliente: los zombis atacarán a ambos bandos si nadie controla el objetivo, pero se unirán al equipo que logre asegurarlo.

El nuevo escenario multijugador estará ubicado bajo el hielo del Ártico y enfrentará a los equipos alrededor de una turbina congelada, una torre dañada y otros puntos estratégicos

Tenshu concentra las novedades de Zombis

El modo Zombis recibirá Tenshu, un mapa de supervivencia situado en el castillo de la familia Masaki. Los jugadores deberán resistir dentro de la fortaleza central ante oleadas de muertos vivientes y alcanzar los hitos de cada ronda para obtener recompensas. El escenario estará disponible desde el lanzamiento y exigirá coordinación del pelotón, control del espacio y administración de recursos durante cada defensa.

PUBLICIDAD

También llegarán el modo guiado de Rex Infernus, con ayuda adicional para completar la misión principal, y Punto inicial, una propuesta que restringe el movimiento al interior de una casa. Operación Rogue incorporará Paradox Junction y Kowakujō, además de recompensas de pedestal como la máquina potenciadora IV, una mejora de arma de rareza ultra y blindaje dorado. Quienes completen las misiones principales de todos los mapas de Zombis por rondas recibirán una sorpresa. La maldición añadirá zombis con cabeza de calabaza a las listas de Operación Rogue.

Haunted Hollow transforma Warzone con eventos paranormales

Warzone recibirá Haunted Hollow, una versión nocturna de Haven’s Hollow donde aparecen fenómenos ocultistas y amenazas de otro mundo. El mapa incluirá un tren fantasma que los operadores deberán devolver a la realidad para obtener los objetos que transporta. También habrá calabazas de dulce o truco repartidas por las tiendas. Al interactuar con ellas, los jugadores podrán conseguir botín o activar una consecuencia negativa. El estanque drenado dejará al descubierto unas ruinas y una luz procedente de la mansión.

PUBLICIDAD

DOOM se suma a las recompensas de la nueva temporada

Infectado gigante reunirá a 64 participantes en ese escenario. Ocho serán elegidos al comienzo como infectados y tendrán que contagiar al resto. Los supervivientes deberán crear una bomba de ADN para detener el brote. Warzone sumará desafíos de racha de victorias, camuflajes universales y una temporada de Partida clasificatoria de Resurgimiento con recompensas según el rango alcanzado.

DOOM y nuevas armas cierran la actualización

El Pase de batalla desbloqueará el subfusil VMP y el fusil TR51 Para. La Hoja de arco, el Roc de 20 milímetros y tres accesorios llegarán mediante eventos y desafíos semanales. BlackCell ofrecerá al operador Revenant y un proyecto Obra Maestra. DOOM aportará recompensas temáticas y el paquete Esencia demoníaca para completar la temporada.

PUBLICIDAD