Retiran suplementos para perros por posible contaminación con Salmonella: estos son los dos productos afectados

La empresa Fi retiró en Estados Unidos dos lotes de suplementos para perros por un riesgo potencial de contaminación con Salmonella, según la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa Fi retiró dos lotes de suplementos para perros en Estados Unidos por una posible contaminación con Salmonella, de acuerdo con un aviso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) publicado el 8 de septiembre de 2026. La medida abarca productos comercializados de forma directa, en Amazon y en Chewy.com, y alerta sobre riesgos para las mascotas que los consuman y las personas que entren en contacto con los envases o con residuos de animales expuestos.

El anuncio empresarial fue emitido el 3 de septiembre, mientras que la publicación de la FDA se produjo cinco días después. La ficha oficial identifica a Vet Plus, Inc. como compañía vinculada al retiro y señala que Fi, con sede en Nueva York, comunicó la medida a sus clientes por la posible presencia de la bacteria en un ingrediente entregado a su fabricante.

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La FDA precisó que divulga este tipo de comunicaciones como servicio público y no respalda a las empresas ni a los productos incluidos en sus alertas. El organismo indicó que el fabricante suspendió la producción mientras investiga el origen del riesgo asociado con el ingrediente utilizado en los suplementos.

¿Qué suplementos para perros de FI fueron retirados por posible Salmonella?

El retiro alcanza dos productos de la marca FI, ambos en envases de 180 gramos. Según la FDA, los consumidores deben revisar el número de lote y el código universal de producto, conocido como UPC, para determinar si el suplemento que poseen está incluido en la alerta.

El primer artículo identificado es Fi Calming Supplement for Dogs 180 g, correspondiente al lote 26118. De acuerdo con la FDA, su UPC es 8 50064 80011 1. El producto forma parte del retiro preventivo debido a la posibilidad de contaminación con Salmonella vinculada a un ingrediente que recibió el fabricante.

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El segundo producto afectado es Fi 8-in-1 Formula Supplement for Dogs 180 g, con número de lote 26159. Según el aviso publicado por la FDA, el UPC de esa presentación es 8 50055 11168 4 y la medida no menciona otros lotes, tamaños ni suplementos de la marca.

La información oficial no establece que los productos hayan dado resultado positivo en una prueba de laboratorio para Salmonella. La FDA describe el motivo de la medida como un riesgo potencial de contaminación, por lo que la redacción del aviso no confirma la presencia de la bacteria en cada unidad alcanzada.

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La alerta de la FDA incluye productos FI vendidos de forma directa y a través de Amazon y Chewy.com en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la FDA alertó sobre los suplementos FI para perros?

Fi informó que el posible problema se relaciona con un ingrediente provisto a su fabricante, según la FDA. La compañía señaló que el productor interrumpió las operaciones mientras desarrolla una investigación sobre el material involucrado y mientras se determina el alcance de la situación.

La alerta incorpora una advertencia sobre la exposición de animales y personas a la Salmonella. De acuerdo con la FDA, un perro puede infectarse tras ingerir un alimento o suplemento contaminado, mientras que una persona puede quedar expuesta al manipular el producto, tocar superficies que estuvieron en contacto con él o entrar en contacto con materia fecal de una mascota infectada.

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La FDA señala que el riesgo para las personas puede aumentar si no se lavan las manos después de tocar los envases, las superficies expuestas o los residuos de los animales. El aviso no incluye una cifra de casos de infección, ni en perros ni en humanos, vinculados a los dos suplementos retirados.

Fi distribuyó los artículos directamente a consumidores y por medio de los comercios electrónicos Amazon y Chewy.com, según la FDA. El anuncio oficial no detalla el número de envases comercializados, el período en que se realizaron las ventas ni los estados donde se entregaron los productos.

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¿Qué síntomas puede causar Salmonella en los perros?

Los perros con una infección por Salmonella pueden presentar letargo, diarrea, diarrea con sangre, fiebre y vómitos, según la FDA. El organismo también advierte que algunos animales solo pueden registrar una reducción del apetito, fiebre o dolor abdominal.

La alerta de la FDA indica que una mascota infectada, incluso si parece saludable, puede ser portadora de la bacteria y transmitirla a otros animales o a personas. Esa posibilidad es uno de los motivos por los que la recomendación oficial incluye medidas de higiene para quienes hayan tenido contacto con el suplemento o con animales que lo consumieron.

Los propietarios que detecten síntomas en un perro que haya ingerido alguno de los lotes alcanzados deben comunicarse con un veterinario, de acuerdo con la FDA. La agencia no establece un protocolo clínico específico ni recomienda un tratamiento, por lo que la evaluación debe quedar a cargo del profesional que atienda al animal.

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La FDA tampoco identifica otras enfermedades asociadas a los suplementos FI ni informa fallecimientos de mascotas en relación con esta alerta. El alcance comunicado se limita a la posible contaminación con Salmonella y a las consecuencias sanitarias que puede provocar esa bacteria.

La FDA indicó que el fabricante suspendió la producción mientras investiga un ingrediente vinculado al posible riesgo de Salmonella en los suplementos FI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos existen para las personas que manipularon los productos?

En las personas sanas, una infección por Salmonella puede causar náuseas, vómitos, diarrea, diarrea con sangre, cólicos abdominales y fiebre, de acuerdo con el aviso publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). El organismo recomienda consultar a un profesional de la salud si esos signos aparecen después del contacto con los suplementos retirados.

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La comunicación oficial también menciona complicaciones poco frecuentes. La infección puede derivar en afecciones como infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas en las vías urinarias.

La manipulación de un envase no implica por sí sola una infección. El aviso advierte sobre una posible exposición a la bacteria y señala que el lavado de manos reduce el riesgo tras el contacto con los suplementos, las superficies expuestas o los desechos de los perros.

La advertencia abarca a quienes alimentan a las mascotas, limpian sus recipientes, almacenan los envases o recogen sus heces. La información difundida por la autoridad sanitaria no distingue niveles de riesgo entre esos grupos ni identifica poblaciones concretas afectadas por el retiro.

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¿Qué deben hacer quienes compraron los lotes retirados?

Los consumidores deben dejar de usar los suplementos identificados, cerrar bien los recipientes y desecharlos en la basura, según las instrucciones de la FDA. La medida alcanza exclusivamente a los envases de 180 gramos con los lotes 26118 y 26159.

Antes de descartar el producto, los compradores pueden cotejar los datos impresos en el empaque. El nombre del suplemento, el peso, el número de lote y el código universal de producto permiten diferenciar las unidades retiradas de otras presentaciones que no figuran en la alerta.

Para consultas, Fi puso a disposición el teléfono 1-888-434-3647, con atención los siete días de la semana entre las 10 y las 20, hora del este de Estados Unidos. La empresa también habilitó el correo electrónico support@tryfi.com, de acuerdo con la comunicación oficial.

Los acontecimientos adversos y los problemas de calidad pueden informarse al Centro de Medicina Veterinaria de la FDA mediante el formulario FDA 1932a. El mecanismo está destinado a notificar efectos en animales o inconvenientes relacionados con productos bajo supervisión de la autoridad sanitaria.

El aviso mantiene la recomendación de interrumpir el uso y eliminar los lotes alcanzados. También indica que se debe consultar a un veterinario o a un profesional de la salud si aparecen síntomas compatibles con una infección. La producción del fabricante continúa suspendida mientras se investiga el ingrediente que originó el retiro.