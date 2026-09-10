Sociedad

"Si están a mano, están a mano para todos": lanzaron una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes

El Ministerio Público Tutelar porteño busca concientizar sobre el resguardo de medicamentos como medida clave de prevención y cuidado. El 60 % de los intentos de quitarse la vida dentro de esa franja etaria son por ingesta de fármacos

El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes
El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes
Guardar

En la Ciudad de Buenos Aires, más de una niña, niño o adolescente es internado cada día por riesgo suicida. No es una estimación: es el registro que el Ministerio Público Tutelar (MPT) porteño construyó a partir de un relevamiento sistemático del sistema de salud. Y dentro de ese universo, 6 de cada 10 intentos de suicidio en menores de edad se producen por sobreingesta de medicamentos, una modalidad que convierte al botiquín doméstico en un factor de riesgo concreto y prevenible.

Con ese diagnóstico como punto de partida, el MPT lanzó este 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la campaña audiovisual “Si están a mano, están a mano para todos”. La iniciativa apunta a generar conciencia sobre el peligro que representa la accesibilidad cotidiana a los fármacos dentro del hogar y promueve una acción directa: guardarlos en lugares seguros, fuera del alcance de chicas y chicos.

PUBLICIDAD

El lema condensa el argumento central de la propuesta. “Sin saberlo, cualquier medicamento que tengas en casa puede representar un riesgo. Guardalos en un lugar seguro y fuera del acceso de niñas, niños y adolescentes”, reza el mensaje de la campaña. La formulación no está dirigida a los propios jóvenes, sino a los adultos que conviven con ellos: padres, madres, cuidadores, familiares. El hogar, con su aparente normalidad, es también el escenario donde ocurre la gran mayoría de estos episodios.

La Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carolina Stanley, subrayó la dimensión colectiva de la problemática. “Los intentos de suicidio en la infancia y la adolescencia ponen en evidencia la necesidad urgente de fortalecer el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de nuestros chicos y chicas. Medidas tan concretas como restringir el acceso a los medicamentos en el hogar forman parte de un entorno de cuidado fundamental que los adultos debemos garantizar”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Y amplió: “Hablar de prevención del suicidio en adolescentes es hablar de una responsabilidad colectiva. Necesitamos construir una sociedad y, especialmente, instituciones capaces de escuchar antes, de detectar las señales, de acompañar sin juzgar y de garantizar que ningún adolescente quede solo frente a aquello que no puede expresar o atravesar”.

El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes
Una de las imágenes de la campaña del Ministerio Público Tutelar porteño

Stanley también señaló que “la escucha no es un gesto meramente humano: es una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos”. En ese marco, describió la necesidad de “fortalecer las redes familiares, comunitarias, educativas y sanitarias; formar a los adultos que están cerca de los chicos; generar dispositivos accesibles de orientación y acompañamiento; y articular tempranamente las respuestas del Estado”.

“Frente al riesgo suicida, llegar a tiempo puede cambiar una historia”, concluyó.

El respaldo científico a este tipo de intervención fue explicado por el Dr. Andrés Tate, médico especialista en Psiquiatría del Departamento Especializado en Salud Mental y Derechos Humanos del MPT. “Sabemos que trabajar en restringir la accesibilidad a métodos letales es una intervención al alcance de todos, basada en evidencia científica y recomendada por organismos internacionales de la salud”, afirmó.

El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes
El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Y precisó el mecanismo detrás de la medida: “Si interponemos barreras físicas o de tiempo, se abre una oportunidad crucial para brindar ayuda, apoyos del entorno y la intervención de los servicios de salud”.

Tate destacó que el relevamiento del MPT permitió conocer con mayor precisión las modalidades de intentos de suicidio en la franja etaria de niñas, niños y adolescentes en Buenos Aires.

Entre las recomendaciones concretas que difunde la campaña, el MPT enumera una serie de pautas para adultos: nunca dejar los medicamentos al alcance de menores; guardarlos en lugares de difícil acceso; evitar tomarlos delante de los niños para no generar conductas imitativas; tener en cuenta que los envases de colores resultan atractivos para los más pequeños; explicar que los fármacos no son golosinas y que requieren indicación médica; evitar juegos donde se simulen administraciones de medicamentos; y recordar que incluso los envases con cierre de seguridad pueden ser abiertos. A esto se suma una recomendación ambiental: al descartarlos, no hacerlo en la basura domiciliaria ni en la red cloacal, sino acudir a los puntos de recepción habilitados.

El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes
La campaña apunta a concientizar sobre el resguardo de los medicamentos en los hogares

El MPT aborda esta problemática de forma activa a través de la Secretaría General de Gestión, desde donde brinda acompañamiento integral extrajudicial a niñas, niños y adolescentes, con foco en fortalecer su autonomía y los apoyos necesarios durante una etapa clave del desarrollo psicosocial.

Los contenidos audiovisuales y las piezas gráficas de la campaña se difundirán en redes sociales bajo el hashtag #PrevencionDelSuicidio y estarán disponibles en las cuentas @mptutelar de Instagram, X y Facebook, así como en el sitio web oficial mptutelar.gob.ar.

Para quienes necesiten orientación o contención profesional, están disponibles tres líneas gratuitas: el 135 (Línea de Asistencia al Suicida, CABA y Gran Buenos Aires), el 107 (urgencias SAME) y el 0800-333-1665 (Salud Mental Responde, CABA).

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresSalud mentalSuicidioPrevenciónÚltimas noticiasMinisterio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos AiresDía Mundial de la Prevención del Suicidio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Maradona: un perito desvinculó a Cosachov de la muerte del Diez al asegurar que su medicación “no provocaba cardiotoxicidad”

Aníbal Areco, representante en la Junta Médica de la imputada, defendió el tratamiento de la psiquiatra y dijo que los fármacos que le dio eran dosis leves y no riesgosas

Juicio por Maradona: un perito desvinculó a Cosachov de la muerte del Diez al asegurar que su medicación “no provocaba cardiotoxicidad”

La trampa a una chofer de aplicación en La Matanza que terminó en choque y tiroteo: 4 detenidos y una menor en la banda

Los arrestos fueron realizados por personal de la Comisaría 4° de San Carlos de la Policía Bonaerense. Cómo fue la secuencia del asalto

La trampa a una chofer de aplicación en La Matanza que terminó en choque y tiroteo: 4 detenidos y una menor en la banda

El ex comisario Maciel le pidió perdón a la mamá de Loan Peña por “no cumplirle la promesa de traerle de vuelta a su hijo”

Al finalizar su declaración, uno de los imputados por la desaparición del nene en Corrientes, se dirigió directamente a María Noguera y dijo que no tiene nada que ver con lo ocurrido con el chico. La respuesta del padre del menor

El ex comisario Maciel le pidió perdón a la mamá de Loan Peña por “no cumplirle la promesa de traerle de vuelta a su hijo”

Una habitación desordenada no define la personalidad: qué muestran los estudios de psicología

La investigación halló asociaciones entre el entorno, ciertos hábitos y respuestas momentáneas, aunque advierte que el desorden no permite sacar conclusiones totales sobre la personalidad

Una habitación desordenada no define la personalidad: qué muestran los estudios de psicología

Juicio por Loan Peña, en vivo: Maciel dijo que el nene fue atropellado y que Pérez, Caillava y Laudelina Peña “son los únicos responsables”

El ex comisario está imputado como partícipe necesario de la desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio. Será la única declaración de la jornada

Juicio por Loan Peña, en vivo: Maciel dijo que el nene fue atropellado y que Pérez, Caillava y Laudelina Peña “son los únicos responsables”

DEPORTES

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

“Bombonera”: la divertida “corrección” de Franco Colapinto a Pierre Gasly antes del Gran Premio de España de Fórmula 1

Franco Colapinto planteó cuál es su mayor preocupación de cara al estreno del circuito de Madrid de Fórmula 1: “Son traicioneras”

Estremecedora carta de una leyenda del fútbol para anunciar su salida de un club por problemas de salud: “La probabilidad de un mal desenlace es muy alta”

Boca Juniors cerró la venta de uno de sus futbolistas al Atlas de México: los detalles de la operación

El video del show de Neymar en el palco durante la victoria de Santos: las frases hilarantes que le dedicó a los fanáticos rivales

TELESHOW

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

Oriana Sabatini reveló su particular hábito nocturno que asusta a Paulo Dybala: “Es un mal viaje”

Alex Anwandter desafía los límites estéticos del pop chileno: “Me gusta hablar de cosas reales”

Luana Fernández habló de la causa de Yao Cabrera: "Yo no tenía nada que ver"

INFOBAE AMÉRICA

Retiran suplementos para perros por posible contaminación con Salmonella: estos son los dos productos afectados

Retiran suplementos para perros por posible contaminación con Salmonella: estos son los dos productos afectados

Sátira, censura y prisión militar: El creador de contenido Eddy Ceballos cumple 100 días encarcelado en La Habana

La red eléctrica de Honduras enfrenta un déficit de 40 MW en la demanda nocturna, según el Centro Nacional de Despacho

La Policía Nacional detuvo a 10 personas en diferentes operativos realizados en República Dominicana

Costa Rica gana terreno en el turismo de bienestar: naturaleza, descanso y salud transforman la forma de viajar