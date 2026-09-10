"Si están a mano, están a mano para todos": lanzaron una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes

El Ministerio Público Tutelar porteño lanzó una campaña para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes

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En la Ciudad de Buenos Aires, más de una niña, niño o adolescente es internado cada día por riesgo suicida. No es una estimación: es el registro que el Ministerio Público Tutelar (MPT) porteño construyó a partir de un relevamiento sistemático del sistema de salud. Y dentro de ese universo, 6 de cada 10 intentos de suicidio en menores de edad se producen por sobreingesta de medicamentos, una modalidad que convierte al botiquín doméstico en un factor de riesgo concreto y prevenible.

Con ese diagnóstico como punto de partida, el MPT lanzó este 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la campaña audiovisual “Si están a mano, están a mano para todos”. La iniciativa apunta a generar conciencia sobre el peligro que representa la accesibilidad cotidiana a los fármacos dentro del hogar y promueve una acción directa: guardarlos en lugares seguros, fuera del alcance de chicas y chicos.

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El lema condensa el argumento central de la propuesta. “Sin saberlo, cualquier medicamento que tengas en casa puede representar un riesgo. Guardalos en un lugar seguro y fuera del acceso de niñas, niños y adolescentes”, reza el mensaje de la campaña. La formulación no está dirigida a los propios jóvenes, sino a los adultos que conviven con ellos: padres, madres, cuidadores, familiares. El hogar, con su aparente normalidad, es también el escenario donde ocurre la gran mayoría de estos episodios.

La Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carolina Stanley, subrayó la dimensión colectiva de la problemática. “Los intentos de suicidio en la infancia y la adolescencia ponen en evidencia la necesidad urgente de fortalecer el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de nuestros chicos y chicas. Medidas tan concretas como restringir el acceso a los medicamentos en el hogar forman parte de un entorno de cuidado fundamental que los adultos debemos garantizar”, sostuvo.

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Y amplió: “Hablar de prevención del suicidio en adolescentes es hablar de una responsabilidad colectiva. Necesitamos construir una sociedad y, especialmente, instituciones capaces de escuchar antes, de detectar las señales, de acompañar sin juzgar y de garantizar que ningún adolescente quede solo frente a aquello que no puede expresar o atravesar”.

Una de las imágenes de la campaña del Ministerio Público Tutelar porteño

Stanley también señaló que “la escucha no es un gesto meramente humano: es una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos”. En ese marco, describió la necesidad de “fortalecer las redes familiares, comunitarias, educativas y sanitarias; formar a los adultos que están cerca de los chicos; generar dispositivos accesibles de orientación y acompañamiento; y articular tempranamente las respuestas del Estado”.

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“Frente al riesgo suicida, llegar a tiempo puede cambiar una historia”, concluyó.

El respaldo científico a este tipo de intervención fue explicado por el Dr. Andrés Tate, médico especialista en Psiquiatría del Departamento Especializado en Salud Mental y Derechos Humanos del MPT. “Sabemos que trabajar en restringir la accesibilidad a métodos letales es una intervención al alcance de todos, basada en evidencia científica y recomendada por organismos internacionales de la salud”, afirmó.

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El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio

Y precisó el mecanismo detrás de la medida: “Si interponemos barreras físicas o de tiempo, se abre una oportunidad crucial para brindar ayuda, apoyos del entorno y la intervención de los servicios de salud”.

Tate destacó que el relevamiento del MPT permitió conocer con mayor precisión las modalidades de intentos de suicidio en la franja etaria de niñas, niños y adolescentes en Buenos Aires.

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Entre las recomendaciones concretas que difunde la campaña, el MPT enumera una serie de pautas para adultos: nunca dejar los medicamentos al alcance de menores; guardarlos en lugares de difícil acceso; evitar tomarlos delante de los niños para no generar conductas imitativas; tener en cuenta que los envases de colores resultan atractivos para los más pequeños; explicar que los fármacos no son golosinas y que requieren indicación médica; evitar juegos donde se simulen administraciones de medicamentos; y recordar que incluso los envases con cierre de seguridad pueden ser abiertos. A esto se suma una recomendación ambiental: al descartarlos, no hacerlo en la basura domiciliaria ni en la red cloacal, sino acudir a los puntos de recepción habilitados.

La campaña apunta a concientizar sobre el resguardo de los medicamentos en los hogares

El MPT aborda esta problemática de forma activa a través de la Secretaría General de Gestión, desde donde brinda acompañamiento integral extrajudicial a niñas, niños y adolescentes, con foco en fortalecer su autonomía y los apoyos necesarios durante una etapa clave del desarrollo psicosocial.

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Los contenidos audiovisuales y las piezas gráficas de la campaña se difundirán en redes sociales bajo el hashtag #PrevencionDelSuicidio y estarán disponibles en las cuentas @mptutelar de Instagram, X y Facebook, así como en el sitio web oficial mptutelar.gob.ar.

Para quienes necesiten orientación o contención profesional, están disponibles tres líneas gratuitas: el 135 (Línea de Asistencia al Suicida, CABA y Gran Buenos Aires), el 107 (urgencias SAME) y el 0800-333-1665 (Salud Mental Responde, CABA).

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