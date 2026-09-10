Economía

El Banco Ciudad bajó la tasa de sus créditos hipotecarios y ahora tiene la más baja del mercado: cómo acceder

El gobierno porteño busca que más familias de clase media puedan adquirir su primera vivienda

Una casa en miniatura de color beige con techo marrón está sobre papeles viejos, rodeada de varias llaves metálicas y monedas plateadas esparcidas.
La nueva tasa de interés fija preferencial será del 6,5% (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El gobierno porteño anunció una reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios destinados a la compra de la primera vivienda, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso para los sectores de ingresos medios. Las nuevas líneas permitirán acceder a cuotas que, en algunos casos, podrían ubicarse en niveles similares o inferiores al costo de un alquiler.

La nueva tasa de interés fija preferencial será del 6,5%. Por ejemplo, para un préstamo del Banco Ciudad en UVAs de $100 millones, al plazo máximo de 25 años, la cuota inicial es de $658.000. En este caso, quienes lo pidan deberán acreditar ingresos totales desde $2.632.000.

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La cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar. Además, los solicitantes pueden incorporar un garante para ampliar su capacidad de acceso al crédito.

Fachada de un edificio con el cartel azul de Banco Ciudad, un letrero verde con la palabra LINK y puertas de vidrio en la entrada principal
La cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar

Los préstamos están dirigidos tanto a empleados en relación de dependencia que cobren su sueldo en el Banco Ciudad o decidan trasladar allí su cuenta sueldo como a monotributistas y trabajadores autónomos.

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Cabe recordar que en marzo de este año, el gobierno porteño había anunciado que impulsaría una tasa de interés preferencial para los créditos hipotecarios, con recursos provenientes, entre otras fuentes, de fondos que anteriormente estaban destinados a las villas. A fines de agosto, además, se modificó la Carta Orgánica del Banco Ciudad para ampliar la proporción de sus ganancias que puede destinarse a este tipo de préstamos.

La medida también está vinculada con el fondeo obtenido en la primera licitación de una parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS, dispuesta por el Gobierno nacional, que busca ampliar los recursos disponibles para el financiamiento hipotecario.

El Banco Ciudad también cuenta con otras líneas de préstamos hipotecarios destinadas a distintos perfiles y finalidades, entre ellas la compra de primera vivienda, vivienda única y segunda vivienda.

Los créditos se solicitan a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp (11-5150-505), y se puede consultar en la web de la entidad y en las sucursales.

La medida surge en un marco en que, según datos del Colegio de Escribanos porteño, en julio, la Ciudad de Buenos Aires registró una caída del 9% en la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en comparación con el mismo mes de 2025, totalizando 6.051 operaciones.

En julio, la Ciudad de Buenos Aires registró una caída del 9% en la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en comparación con el mismo mes de 2025 (Freepik)
En julio, la Ciudad de Buenos Aires registró una caída del 9% en la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en comparación con el mismo mes de 2025 (Freepik)

Sin embargo, el monto total de las transacciones aumentó un 9,37%, alcanzando $1.068.467 millones. El valor promedio de las operaciones subió un 20,2% en pesos y un 1,8% en dólares.

El segmento hipotecario mostró una caída significativa del 31,2% en julio y del 47% en los primeros siete meses del año respecto a 2025, evidenciando una menor participación del financiamiento en las operaciones.

Las tasas de interés para créditos hipotecarios aumentaron y los plazos se acortaron, restringiendo el acceso principalmente a hogares con mayores ingresos.

Cuánto cuesta un departamento en CABA

De acuerdo a Zonaprop, el precio del metro cuadrado de los departamentos en CABA aumentó 0,2% en agosto y alcanzó los USD 2.476, según los valores de publicación. El registro se ubicó 11,5% por debajo del máximo histórico de la serie. En lo que va de 2026, los precios de oferta del segmento acumulan una suba de 1,1%.

Por tipo de unidad, el valor de un monoambiente se ubicó en USD 110.196, mientras que un departamento de dos ambientes alcanzó los USD 131.272. En el caso de las unidades de tres ambientes, el precio promedio fue de USD 180.264.

Entre los barrios con los valores de publicación más altos, Puerto Madero encabezó el ranking, con USD 6.148 por m². Le siguieron Palermo, con USD 3.437 por m², y Núñez, con USD 3.399 por m².

En el extremo opuesto, Lugano registró el menor precio, con USD 1.056 por m². Detrás se ubicaron Nueva Pompeya, con USD 1.501 por m², y La Boca, con USD 1.583 por m².

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