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WhatsApp activa contraseñas para evitar que ladrones y espías vean chats e identificará llamadas spam

La aplicación de Meta incorpora nuevas funciones para prevenir fraudes, incluido el fortalecimiento de la verificación en dos pasos con contraseñas más complejas

WhatsApp integra varias opciones para mantener la información almacenada y la privacidad digital segura. (Foto: WhatsApp)
WhatsApp integra varias opciones para mantener la información almacenada y la privacidad digital segura. (Foto: WhatsApp)
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WhatsApp, la aplicación de Meta, integra varias funciones orientadas a proteger la privacidad y el control de los usuarios. Entre las principales novedades se encuentran la posibilidad de añadir múltiples llaves de acceso y la incorporación de herramientas para identificar llamadas desconocidas.

Estas funciones se suman al cifrado de extremo a extremo, una característica que, según WhatsApp, mantiene las conversaciones únicamente entre el remitente y el destinatario. La empresa sostiene que el objetivo es asegurar que las cuentas permanezcan bajo el control exclusivo de sus titulares.

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Cómo funcionan las llaves de acceso y cuántas se pueden agregar en WhatsApp

La implementación de llaves de acceso permite a los usuarios de WhatsApp iniciar sesión en la aplicación utilizando métodos biométricos como la huella dactilar, el reconocimiento facial (Face ID) o el código de bloqueo de pantalla.

WhatsApp permite registrar huella digital, Face ID y códigos de bloqueo en distintos dispositivos para fortalecer el acceso a las cuentas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
WhatsApp permite registrar huella digital, Face ID y códigos de bloqueo en distintos dispositivos para fortalecer el acceso a las cuentas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Más de mil millones de personas ya configuran esta función en sus dispositivos. Ahora, la plataforma admite más de una llave de acceso, lo que facilita la gestión de cuentas cuando se utilizan diferentes dispositivos, tanto Android como iOS.

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Para activar esta función, es necesario dirigirse a Ajustes, seleccionar Cuenta y luego Llaves de acceso. Desde ese menú, se pueden registrar los métodos de desbloqueo disponibles en cada dispositivo.

El sistema ofrece una alternativa más rápida y segura frente a los tradicionales códigos o PIN, dado que la verificación biométrica reduce el riesgo de acceso no autorizado y elimina la dependencia de claves que podrían ser interceptadas o adivinadas.

Qué información ofrece la identificación de llamadas desconocidas en WhatsApp

La identificación de llamadas desconocidas es una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a decidir si deben o no contestar una llamada recibida desde un número que no figura en su agenda.

Los usuarios de WhatsApp reciben más datos sobre llamadas entrantes de números no registrados, como país de origen y grupos en común, para evitar estafas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los usuarios de WhatsApp reciben más datos sobre llamadas entrantes de números no registrados, como país de origen y grupos en común, para evitar estafas. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En dispositivos Android, ahora se despliega información adicional sobre el origen de la llamada, como el país del número y si existe algún grupo compartido, lo que permite evaluar la legitimidad del contacto.

Los estafadores suelen recurrir a la urgencia para obtener una respuesta rápida. Por este motivo, la nueva función brinda tiempo y contexto antes de contestar, permitiendo que los usuarios analicen la situación y minimicen los riesgos de ser víctimas de intentos de fraude.

Cómo se fortalece la verificación en dos pasos en WhatsApp

La verificación en dos pasos es otra barrera de protección dentro de WhatsApp. Tradicionalmente, este método exigía un PIN de seis dígitos, pero la reciente actualización permite establecer una contraseña más robusta, con mayor longitud y la opción de incluir caracteres especiales y letras, lo que incrementa el nivel de seguridad.

Para modificar la contraseña de la verificación en dos pasos, los usuarios deben ingresar a la sección de Ajustes, seleccionar Cuenta y, dentro de ese menú, Verificación en dos pasos.

El proceso a realizar se denomina "Verificación en dos pasos".
Se actualiza el sistema de verificación de identidad, que ahora admite contraseñas más largas y sofisticadas para proteger las cuentas ante intentos de robo. (Foto: WhatsApp)

La pauta de WhatsApp es evitar combinaciones simples y optar por claves alfanuméricas difíciles de predecir, en línea con las mejores prácticas de seguridad digital. Si la clave utilizada es una secuencia básica como “123456”, se sugiere cambiarla inmediatamente por una opción más segura.

Qué señales pueden indicar un mensaje sospechoso en WhatsApp

El soporte de la aplicación advierte sobre la presencia de mensajes sospechosos mediante la identificación de ciertos patrones. Entre las señales más frecuentes se encuentran:

  • Errores ortográficos o gramaticales.
  • Solicitudes para compartir información personal.
  • Invitaciones a hacer clic en enlaces desconocidos.
  • Mensajes que prometen premios, empleos o inversiones.
  • Solicitudes de pago para mantener activa la cuenta.

La aplicación permite decidir si se desea responder, añadir el contacto, bloquearlo o reportarlo. WhatsApp es una aplicación gratuita, así que cualquier solicitud de pago debe considerarse sospechosa o estafa.

Cuáles son las prácticas sugeridas ante mensajes peligrosos

Estafa a Whatsapp.
Bloquear, reportar y evitar compartir información personal son pasos clave para resguardar la seguridad dentro del servicio de WhatsApp. (Foto: REUTERS)

La plataforma de Meta sugiere adoptar varias prácticas para reducir el riesgo de caer en engaños. Ante la recepción de mensajes que parecen inusuales o muy atractivos, se debe no hacer clic ni reenviar ese contenido. Si el emisor es desconocido, la mejor opción es evitar compartir información adicional o reenviar el mensaje a otros contactos.

Antes de interactuar con enlaces o archivos, se aconseja una revisión minuciosa, porque pueden aparentar legitimidad pese a tener fines maliciosos. Si existen dudas sobre la identidad de un contacto, se puede confirmar con preguntas personales o realizar una llamada directa.

Asimismo, WhatsApp habilita la opción de reportar, bloquear y eliminar conversaciones sospechosas, medidas que contribuyen a mantener la seguridad individual y colectiva en la plataforma.

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