Ver Liverpool vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa infecta el celular con virus y publicidad

Los sitios ilegales ofertan transmisiones en vivo de enfrentamientos de diferentes clubes europeos. (Fotocomposición Infobae)

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Ver partidos de la Champions League como Liverpool vs Atlético de Madrid a través de Fútbol Libre, Roja Directa u otras aplicaciones piratas puede exponer el celular a virus, anuncios invasivos y robo de datos.

El riesgo aumenta cuando el acceso requiere instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales, descargar un archivo o aceptar permisos que no guardan relación con la transmisión.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que los dispositivos concentran fotos, contactos, conversaciones, contraseñas y datos bancarios.

Las aplicaciones maliciosas aprovechan ese volumen de información y suelen circular mediante repositorios no oficiales, sitios de descargas directas, enlaces compartidos en redes sociales o páginas que prometen emisiones deportivas gratuitas.

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La calidad de la transmisión es baja y presenta botones que abren ventanas emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las transmisiones piratas muestran muchos anuncios

La publicidad es una de las primeras señales de alerta. Algunas páginas abren ventanas emergentes de forma constante, redirigen a otros sitios o muestran avisos que imitan botones de reproducción, alertas de seguridad y supuestas actualizaciones.

El objetivo puede ser obtener clics, instalar archivos o conducir al usuario hacia servicios que recopilan información. Si los anuncios aparecen incluso fuera del navegador, conviene revisar las aplicaciones instaladas y eliminar las que no sean reconocidas.

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El problema no se limita a una experiencia de navegación incómoda. Según el INCIBE, una aplicación de dudosa reputación puede ralentizar el dispositivo y dirigir al usuario a sitios con fines publicitarios o de recolección de datos personales.

Los programa piratas solicitan permisos excesivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si una app pide permisos que no necesita

Las aplicaciones vinculadas a transmisiones no oficiales pueden solicitar acceso a la cámara, el micrófono, los contactos, la ubicación, el almacenamiento o los mensajes de texto.

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Una plataforma para ver un partido no debería requerir la mayoría de esos permisos. Aceptarlos sin revisar sus funciones amplía la información disponible para quien controle la aplicación.

El acceso a los SMS merece especial atención. Muchos servicios financieros y cuentas digitales envían códigos de verificación por ese medio. Si una app logra leer esos mensajes, podría visualizar claves temporales y facilitar operaciones no autorizadas.

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Todas las pulsaciones pueden ser registradas por ciberdelincuentes sobre todo al registrar claves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los ciberdelincuentes pueden robar contraseñas desde un celular

Entre las amenazas señaladas por el organismo español aparece el keylogger, un programa capaz de registrar las pulsaciones realizadas en la pantalla. Esa información puede incluir contraseñas, números de tarjetas, códigos de acceso y datos introducidos en aplicaciones bancarias, correos o redes sociales.

El robo de credenciales no siempre comienza con un correo fraudulento. Una aplicación instalada desde una fuente no oficial puede actuar en segundo plano y capturar datos mientras el usuario utiliza el teléfono con normalidad.

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De qué forma una app pirata puede bloquear las fotos y los archivos

Una de las variantes de malware es el ransomware, que cifra los archivos almacenados en el dispositivo y exige un pago para recuperarlos. Las imágenes, documentos y videos pueden quedar inaccesibles tras la instalación de una app que aparentaba servir para ver un encuentro deportivo o habilitar una señal en directo.

Atacantes pueden secuestrar datos y solicitar dinero para la recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagar no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles. La medida preventiva más útil consiste en mantener copias de seguridad de fotos y documentos, ya sea en un servicio de almacenamiento en la nube o en una unidad externa.

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Qué pautas reducen el riesgo antes de ver un partido en línea

La principal medida es descargar aplicaciones exclusivamente desde las tiendas oficiales. Google Play y App Store aplican controles de seguridad antes de publicar programas y pueden retirar aquellos que resulten dañinos.

Asimismo, se debe mantener actualizado el sistema operativo, revisar las valoraciones de otros usuarios y utilizar una solución de seguridad confiable. Antes de instalar cualquier programa, es necesario comprobar quién lo publica, qué permisos pide y si su función coincide con esos accesos.

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