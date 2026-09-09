Tecno

Ver Liverpool vs Atlético de Madrid en Fútbol Libre o Roja Directa infecta el celular con virus y publicidad

Seguir los partidos de la Champions League en aplicaciones piratas expone contraseñas y cuentas personales y financieras a extraños

Imagen dividida con un futbolista del Liverpool, Julián Álvarez con el Atlético de Madrid y un gráfico con las palabras Roja TV Directa
Los sitios ilegales ofertan transmisiones en vivo de enfrentamientos de diferentes clubes europeos. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Ver partidos de la Champions League como Liverpool vs Atlético de Madrid a través de Fútbol Libre, Roja Directa u otras aplicaciones piratas puede exponer el celular a virus, anuncios invasivos y robo de datos.

El riesgo aumenta cuando el acceso requiere instalar una aplicación fuera de las tiendas oficiales, descargar un archivo o aceptar permisos que no guardan relación con la transmisión.

PUBLICIDAD

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que los dispositivos concentran fotos, contactos, conversaciones, contraseñas y datos bancarios.

Las aplicaciones maliciosas aprovechan ese volumen de información y suelen circular mediante repositorios no oficiales, sitios de descargas directas, enlaces compartidos en redes sociales o páginas que prometen emisiones deportivas gratuitas.

PUBLICIDAD

Una persona sostiene un smartphone horizontalmente, mostrando en su pantalla un partido de fútbol virtual con jugadores en un campo y un estadio.
La calidad de la transmisión es baja y presenta botones que abren ventanas emergentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las transmisiones piratas muestran muchos anuncios

La publicidad es una de las primeras señales de alerta. Algunas páginas abren ventanas emergentes de forma constante, redirigen a otros sitios o muestran avisos que imitan botones de reproducción, alertas de seguridad y supuestas actualizaciones.

El objetivo puede ser obtener clics, instalar archivos o conducir al usuario hacia servicios que recopilan información. Si los anuncios aparecen incluso fuera del navegador, conviene revisar las aplicaciones instaladas y eliminar las que no sean reconocidas.

El problema no se limita a una experiencia de navegación incómoda. Según el INCIBE, una aplicación de dudosa reputación puede ralentizar el dispositivo y dirigir al usuario a sitios con fines publicitarios o de recolección de datos personales.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Los programa piratas solicitan permisos excesivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si una app pide permisos que no necesita

Las aplicaciones vinculadas a transmisiones no oficiales pueden solicitar acceso a la cámara, el micrófono, los contactos, la ubicación, el almacenamiento o los mensajes de texto.

Una plataforma para ver un partido no debería requerir la mayoría de esos permisos. Aceptarlos sin revisar sus funciones amplía la información disponible para quien controle la aplicación.

El acceso a los SMS merece especial atención. Muchos servicios financieros y cuentas digitales envían códigos de verificación por ese medio. Si una app logra leer esos mensajes, podría visualizar claves temporales y facilitar operaciones no autorizadas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Todas las pulsaciones pueden ser registradas por ciberdelincuentes sobre todo al registrar claves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los ciberdelincuentes pueden robar contraseñas desde un celular

Entre las amenazas señaladas por el organismo español aparece el keylogger, un programa capaz de registrar las pulsaciones realizadas en la pantalla. Esa información puede incluir contraseñas, números de tarjetas, códigos de acceso y datos introducidos en aplicaciones bancarias, correos o redes sociales.

El robo de credenciales no siempre comienza con un correo fraudulento. Una aplicación instalada desde una fuente no oficial puede actuar en segundo plano y capturar datos mientras el usuario utiliza el teléfono con normalidad.

De qué forma una app pirata puede bloquear las fotos y los archivos

Una de las variantes de malware es el ransomware, que cifra los archivos almacenados en el dispositivo y exige un pago para recuperarlos. Las imágenes, documentos y videos pueden quedar inaccesibles tras la instalación de una app que aparentaba servir para ver un encuentro deportivo o habilitar una señal en directo.

Concepto de ciberseguridad con un caballo de Troya virtual, enfocado en robo de datos y protección contra amenazas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Atacantes pueden secuestrar datos y solicitar dinero para la recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagar no garantiza que los archivos vuelvan a estar disponibles. La medida preventiva más útil consiste en mantener copias de seguridad de fotos y documentos, ya sea en un servicio de almacenamiento en la nube o en una unidad externa.

Qué pautas reducen el riesgo antes de ver un partido en línea

La principal medida es descargar aplicaciones exclusivamente desde las tiendas oficiales. Google Play y App Store aplican controles de seguridad antes de publicar programas y pueden retirar aquellos que resulten dañinos.

Asimismo, se debe mantener actualizado el sistema operativo, revisar las valoraciones de otros usuarios y utilizar una solución de seguridad confiable. Antes de instalar cualquier programa, es necesario comprobar quién lo publica, qué permisos pide y si su función coincide con esos accesos.

Temas Relacionados

Liverpool vs Atlético de MadridAtlético de MadridFútbol LibreRoja DirectaChampions LeaguePartidosPublicidadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

Uno de los momentos centrales del discurso de Ternus fue la presentación del iPhone Duo, primer teléfono plegable de la firma

Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

La carrera por la superinteligencia: qué preocupa a los investigadores que están desarrollando los modelos más avanzados

Las advertencias llegan desde adentro de Anthropic, OpenAI y Google DeepMind: quienes trabajan en el desarrollo de estos sistemas reconocen dificultades para controlarlos, mientras la competencia global acelera la carrera tecnológica

La carrera por la superinteligencia: qué preocupa a los investigadores que están desarrollando los modelos más avanzados

Nuevo iOS 27 para iPhone: cuándo se puede actualizar y lista de iPhones compatibles

La nueva versión del sistema operativo incluye cambios en la interfaz, mayor fluidez y funciones de inteligencia artificial

Nuevo iOS 27 para iPhone: cuándo se puede actualizar y lista de iPhones compatibles

Todos los lanzamientos de Apple Event: iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods, iPhone Duo plegable y más

La presentación estuvo marcada por el debut del formato plegable, un dispositivo con pantallas interna y externa que amplía el espacio de uso y se suma a otras actualizaciones del ecosistema

Todos los lanzamientos de Apple Event: iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods, iPhone Duo plegable y más

Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone18 Pro Max: cuánto valdría en España y características

Apple presentó su nueva línea de móviles durante el Apple Event de este 9 de septiembre de 2026

Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone18 Pro Max: cuánto valdría en España y características

DEPORTES

“Me enfada, no lo merece”: la furia de una figura del fútbol europeo ante la chance de que Messi vuelva a ganar el Balón de Oro

“Me enfada, no lo merece”: la furia de una figura del fútbol europeo ante la chance de que Messi vuelva a ganar el Balón de Oro

Con un golazo de Mac Allister, Liverpool le gana al Atlético de Madrid de Julián Álvarez: así continúa la fecha 1 de la Champions League

Fue el MVP más joven de la historia y los Bulls retiraron su camiseta: “Fui un ganador”, aseguró Derrick Rose

8 dormitorios, 10 baños y piscina con jacuzzi: así es la mansión de USD 13.5 millones que compró la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo

Un futbolista de Newell’s fue detenido con un arma de fuego y cinco cartuchos: analizan rescindirle el contrato

TELESHOW

Graciela Alfano recordó a Chiche Gelblung: "Me hubiera gustado tener una última charla"

Graciela Alfano recordó a Chiche Gelblung: "Me hubiera gustado tener una última charla"

El Turco García prometió casarse y reconquistar a Mariela: "Es sagrado"

La Reina del Flow llega al Movistar Arena con el reencuentro de Yeimy y Charly

Daniela Christiansson reveló el destino de su enigmático viaje, entre Buenos Aires y Europa: “Mi segundo hogar”

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Nicaragua acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar a Israel

El régimen de Nicaragua acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar a Israel

“No tenemos mejor aliado en la región”: Marco Rubio se reunió con Daniel Noboa en Ecuador

La Cámara Minera y Petrolera propone que el 5% de los aportes mineros tenga un mecanismo trazable en República Dominicana

Guatemala refuerza su Policía Nacional Civil con 3,098 nuevos agentes que Arévalo envía al Oriente y las fronteras

Fiscalía cubana pide 10 años de cárcel para activista por denunciar la crisis en un video