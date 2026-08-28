Tecno

Prueba de Call of Duty: Modern Warfare 4 ya disponible en Nintendo Switch 2 gratis

La beta ofrece modos multijugador, una campaña jugable, Ground War, diversos níveles y más

La beta de Call of Duty estará disponible por tiempo limitado y de forma gratuita. (YouTube: Nintendo America)
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Call of Duty: Modern Warfare 4 ya tiene beta abierta en Nintendo Switch 2 disponible hasta el día 1 de septiembre de 2026. Durante ese periodo, los usuarios con la consola podrán probar contenido del juego antes de su lanzamiento, previsto para el 23 de octubre del mismo año.

La prueba anticipada incluye opciones para explorar tanto el componente multijugador como una campaña jugable, además de modos como Ground War, entre otros contenidos disponibles durante el fin de semana.

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Cómo acceder a la beta de Call of Duty

Para acceder a la beta de Call of Duty, los usuarios con Nintendo Switch 2 pueden dirigirse a la tienda de la consola.

Nintendo también indica que, al jugar, conviene iniciar sesión con tu cuenta de Activision para conservar recompensas elegibles asociadas a tu identificador y poder usarlas cuando el juego salga a la venta.

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Dos soldados armados con cascos y chalecos tácticos avanzan detrás del logotipo del videojuego Call of Duty: Modern Warfare II Beta
Nintendo indicó que se podrá explorar contenido del juego para multijugador y una campaña jugable, además de modos como Ground War. (Nintendo)

En el caso del contenido en línea, Nintendo aclaró que se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online (se vende por separado), además de una cuenta Nintendo y conexión a internet para las funciones en línea.

Qué incluye la beta

La beta abierta ofrece “un montón de contenido para explorar”, con modos multijugador, una campaña jugable, Ground War y más. En paralelo, también habilita un sistema de recompensas para quienes participen.

Entre los cosméticos que pueden desbloquearse al avanzar y subir de nivel, Nintendo detalló:

  • Nivel 4 de jugador: Emblema legendario “Through the Paces”.
  • Nivel 8 de jugador: Talismán de arma “First Served”.
  • Nivel 12 de jugador: Calcomanía de arma legendaria “Meonjeo”.
  • Nivel 16 de jugador: Tarjeta de CoD legendaria “Last Charge”.
  • Nivel 20 de jugador: Aspecto de operador “Dread Tiger” – Reece.
  • Nivel 23 de jugador: Aerosol épico “Field Tested”.
  • Nivel 26 de jugador: Pantalla de carga épica “Beta Rights”.
  • Nivel 30 de jugador: ISO Sombra Nocturna “Beta Forged”.
Captura de pantalla de la tienda de Nintendo con el título Call of Duty Modern Warfare 4 Beta, un botón de descarga y la etiqueta Nintendo Switch 2
La compañía también señaló que se puede precargar la beta y que, al iniciar sesión con una cuenta de Activision, es posible acceder a recompensas elegibles asociadas al identificador del usuario. (Nintendo)

Nintendo también precisó que el nivel de jugador, las armas desbloqueadas y otros avances obtenidos durante la beta no se transferirán.

Además, mencionó recompensas cosméticas adicionales que se desbloquean mediante actividades específicas, como objetos predeterminados disponibles de inmediato (tres emblemas, tres tarjetas CoD, un aerosol y tres pantallas de carga) y desafíos con recompensas marcadas como [CLASSIFIED].

Por último, la compañía recordó que habrá más información sobre el contenido y las bonificaciones correspondientes en los enlaces oficiales.

Un soldado con casco, gafas oscuras y chaleco táctico sostiene un fusil elevado en medio de una nube de humo y polvo
La beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare 4 ya está disponible en Nintendo Switch 2 (Nintendo)

Nintendo elimina más de 400 emuladores de Switch de GitHub en 24 horas

Nintendo eliminó más de 400 repositorios de GitHub vinculados con emuladores de Nintendo Switch en un lapso de 24 horas, como parte de una nueva ofensiva legal basada en reclamos por derechos de autor.

La medida se inscribe en la estrategia de la compañía para frenar la piratería y dificultar el acceso a herramientas que permitirían ejecutar juegos de la consola sin comprarlos.

La ola de bajas llegó después de acciones similares en los últimos años.

En mayo de 2024, Nintendo había impulsado la eliminación de más de ocho mil versiones del emulador Yuzu tras un aviso legal enviado a GitHub. Luego, en febrero de 2026, volvió a pedir el retiro de archivos remanentes de ese proyecto y de materiales vinculados a otros 12 sistemas.

En esta ocasión, Nintendo envió siete avisos en un solo día para solicitar la baja de repositorios que alojaban o enlazaban código asociado a emuladores de Switch.

Nintendo impulsó la eliminación de 401 repositorios en GitHub vinculados con emuladores de Nintendo Switch. REUTERS/Benoit Tessier
Nintendo impulsó la eliminación de 401 repositorios en GitHub vinculados con emuladores de Nintendo Switch. REUTERS/Benoit Tessier

El resultado fue la eliminación de 401 repositorios, con un impacto concentrado en Suyu, que perdió 311. También se mencionan proyectos como Skyline (orientado a celulares Android), MonoNX (desarrollado en C#) y múltiples variantes basadas en el código de Yuzu.

En los repositorios afectados, al intentar ingresar aparece un mensaje de contenido retirado con un enlace al reclamo.

Nintendo argumentó que estos emuladores eluden medidas tecnológicas de protección (TPM) y que los juegos de Switch están cifrados con claves criptográficas (prod.keys), por lo que, según su postura, los emuladores utilizarían copias no autorizadas de esas claves para descifrar ROMs.

En el aviso, la empresa sostuvo además que esa distribución constituiría “tráfico ilícito” bajo la DMCA.

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