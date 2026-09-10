Crimen y Justicia

Denuncian que la ex funcionaria presa por el escándalo de los $27 mil millones sufre una crisis mental en la cárcel y perdió 6 kilos: qué decidió el juez del caso

Se trata de Albertina Mangini, ex empleada del Poder Judicial bonaerense, hoy detenida en la Alcaidía Pettinato. El juez del caso ordenó un análisis oficial en medio de operativos en Mar del Plata que terminaron con un nuevo detenido

Una mujer con sudadera bordó posa frente a un fondo con escala de estatura graduada en centímetros de 110 a 180
Albertina Mangini, ex funcionaria del Poder Judicial, acusada en el caso del escaneo de ojos en La Plata
Guardar

Albertina Mangini Ortolani, ex funcionaria del Patronato de Liberados de La Plata -presa por el escandaloso caso de la compra de datos biométricos por escaneo de ojos y rostros- atraviesa una fuerte crisis psiquiátrica en la cárcel, según denuncia su abogado, Miguel Molina. “Perdió seis kilos desde que está detenida”, asegura el abogado.

Encerrada en la Alcaidía Roberto Pettinato de la capital provincial, acusada de integrar una asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, y lavado de activos agravado por su rol de funcionaria pública, con un movimiento bruto de $27 mil millones, Mangini enfrentó una serie de evaluaciones de peritos de parte y el análisis de un oficial penitenciario.

PUBLICIDAD

Este oficial presentó un informe el 21 de agosto, donde aseguró que la encontró con un peso “45,3 kilos”, una “perdida importante de peso”, continuó el prefecto del SPB. “Al examen físico se observa pérdida de masa muscular generalizada, prominencias ósea marcadas”, remarcó.

Mangini aseguró “no estar comiendo ya que se siente ansiosa, angustiada, nerviosa por la situación legal que está viviendo”, siguió el prefecto en el reporte. Así, ordenó una batería de estudios para determinar su posible desnutrición e indicó un “tratamiento de base, dieta hipercalórica y rica en fibras, suplemento nutricional tipo Ensure, tres veces al día”.

PUBLICIDAD

Albertina Mangini, en foto de sus redes sociales
Albertina Mangini, en foto de sus redes sociales

El estado de salud de Mangini, desde ya, es un punto clave de su estrategia de defensa para dejar la prisión. El juez del caso, Agustín Crispo, ordenó a la Asesoría Pericial una serie de estudios para determinar en profundidad la situación.

El informe penitenciario habla de un seguimiento de estado de salud mental. Otros informes presentes en el escritorio del abogado Molina reflejan “una intensa angustia mediante un llanto espontáneo” y una “sintomatología ansioso-depresiva”, con esquema de medicación con dosis diarias de ansiolíticos y antidepresivos.

Semanas atrás, la Cámara platense, con los jueces Oyhamburu, Rezzonico y Dalto, rechazó un hábeas corpus planteado por el abogado de Mangini.

Mientras tanto, la causa por el escándalo de los $27 mil millones avanza, investigada por la fiscal Betina Lacki bajo la firma del juez Crispo. Esta semana, el Departamento Delitos Fiscales de la PFA sumó un detenido más a la lista de Mangini, el financista Ignacio Marchioni y el empresario Mauro Perrotta, dedicado al negocio de los gimnasios, todos ellos vinculados por una serie de relaciones afectivas y personales.

detenidos caso escaneo de ojos
Marchioni, Perrotta y Mangini, tres de los cuatro detenidos del caso

La pista del coiffeur

La PFA allanó seis objetivos en Mar del Plata y capturó a Cristian Alejandro Scigliano. “Se lo considera parte de la asociación ilícita”, asegura una alta fuente del caso.

Scigliano, un comerciante marplatense de 41 años, se encuentra registrado en los rubros de peluquería de ARCA, se encontraba mencionado en la causa hace varias semanas junto a otros dos sospechosos, entre ellos un conocido empresario cripto. La fiscal Lacki había pedido su arresto, pero el juez Crispo pidió que fundamente su requerimiento con más pruebas a comienzos del mes pasado.

La imputación en su contra es la misma que la de Mangini: asociación ilícita, defraudación y lavado. La investigación de la PFA en la plata continuaba al cierre de esta nota.

Temas Relacionados

Albertina ManginiEscaneo de ojosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pánico en El Palomar: delincuentes balearon al padre de una alumna frente a una escuela

Ocurrió este jueves a la mañana frente al colegio Emaus. La víctima es un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense y debió ser hospitalizado de urgencia

Pánico en El Palomar: delincuentes balearon al padre de una alumna frente a una escuela

Juicio por Loan Peña, en vivo: declara el ex comisario Walter Maciel, uno de los acusados

Está imputado como partícipe necesario de la desaparición del nene, ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio. Será la única declaración de la jornada

Juicio por Loan Peña, en vivo: declara el ex comisario Walter Maciel, uno de los acusados

Triple crimen de Chascomús: juzgan al policía acusado de matar a su padre, su madrastra y su hermano de 11 años

Francisco Reddy, presunto autor de los homicidios, estaba bajo licencia médica en la Policía Bonaerense al momento de los hechos

Triple crimen de Chascomús: juzgan al policía acusado de matar a su padre, su madrastra y su hermano de 11 años

Violenta entradera en Mendoza: golpearon a una mujer y a un hombre con discapacidad

Dos delincuentes armados irrumpieron en una vivienda de La Colonia, en Junín, redujeron a los ocupantes y escaparon con dos teléfonos celulares

Violenta entradera en Mendoza: golpearon a una mujer y a un hombre con discapacidad

Encapuchados, irrumpieron en una casa, maniataron a su dueño y se llevaron 21 mil dólares en San Juan

Junto con el dinero, los delincuentes robaron una moto, celulares y otros objetos. Los investigadores creen que los ladrones contaban con información previa

Encapuchados, irrumpieron en una casa, maniataron a su dueño y se llevaron 21 mil dólares en San Juan

DEPORTES

El descargo de la figura de Las Leonas Vicky Granatto tras su frase sobre Messi que generó polémica: “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas”

El descargo de la figura de Las Leonas Vicky Granatto tras su frase sobre Messi que generó polémica: “Mi única intención fue poner en valor a nuestras ídolas”

La interna del fichaje frustrado de Julián Álvarez por Barcelona y la promesa que le hizo el club catálan

Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación

El Como de Nico Paz hace su debut en la Champions League en el cierre de la fecha 1: la agenda completa de la jornada

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

TELESHOW

La sorprendente devolución de El Puma Rodríguez a Dante Ortega en Es mi sueño: “Acá no hay término medio”

La sorprendente devolución de El Puma Rodríguez a Dante Ortega en Es mi sueño: “Acá no hay término medio”

La inesperada reacción de Mario Pergolini cuando Marina Calabró habló de su amor por Rolando Barbano

El rating de Gran Hermano: cuánto midió la gala que definió a las tres finalistas

Sigue el escándalo entre La Joaqui y Luck Ra: la reaparición de Tiago PZK y el irónico mensaje de su exnovia

Marina Calabró recordó a su padre y reveló una desconocida anécdota suya durante su viaje de egresados

INFOBAE AMÉRICA

Cuatro tramos viales amanecen cerrados este jueves en Guatemala, después de una jornada que acumuló ocho bloqueos en las principales carreteras

Cuatro tramos viales amanecen cerrados este jueves en Guatemala, después de una jornada que acumuló ocho bloqueos en las principales carreteras

Alianza cae goleado ante Motagua y encara una misión imposible en la Copa Centroamericana: ¿remontará en San Salvador?

Panamá impulsa el ambiente y la conservación de su biodiversidad

Hallazgo en la Patagonia: científicos desenterraron huevos de dinosaurios gigantes y revelaron el lugar donde los incubaban

“Divertido, arrogante y por encima de la hagiografía”: la crítica internacional elogia el documental de Mariano Llinás sobre Borges