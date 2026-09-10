Denuncian que la ex funcionaria presa por el escándalo de los $27 mil millones sufre una crisis mental en la cárcel y perdió 6 kilos: qué decidió el juez del caso

Albertina Mangini, ex funcionaria del Poder Judicial, acusada en el caso del escaneo de ojos en La Plata

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Albertina Mangini Ortolani, ex funcionaria del Patronato de Liberados de La Plata -presa por el escandaloso caso de la compra de datos biométricos por escaneo de ojos y rostros- atraviesa una fuerte crisis psiquiátrica en la cárcel, según denuncia su abogado, Miguel Molina. “Perdió seis kilos desde que está detenida”, asegura el abogado.

Encerrada en la Alcaidía Roberto Pettinato de la capital provincial, acusada de integrar una asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, y lavado de activos agravado por su rol de funcionaria pública, con un movimiento bruto de $27 mil millones, Mangini enfrentó una serie de evaluaciones de peritos de parte y el análisis de un oficial penitenciario.

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Este oficial presentó un informe el 21 de agosto, donde aseguró que la encontró con un peso “45,3 kilos”, una “perdida importante de peso”, continuó el prefecto del SPB. “Al examen físico se observa pérdida de masa muscular generalizada, prominencias ósea marcadas”, remarcó.

Mangini aseguró “no estar comiendo ya que se siente ansiosa, angustiada, nerviosa por la situación legal que está viviendo”, siguió el prefecto en el reporte. Así, ordenó una batería de estudios para determinar su posible desnutrición e indicó un “tratamiento de base, dieta hipercalórica y rica en fibras, suplemento nutricional tipo Ensure, tres veces al día”.

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Albertina Mangini, en foto de sus redes sociales

El estado de salud de Mangini, desde ya, es un punto clave de su estrategia de defensa para dejar la prisión. El juez del caso, Agustín Crispo, ordenó a la Asesoría Pericial una serie de estudios para determinar en profundidad la situación.

El informe penitenciario habla de un seguimiento de estado de salud mental. Otros informes presentes en el escritorio del abogado Molina reflejan “una intensa angustia mediante un llanto espontáneo” y una “sintomatología ansioso-depresiva”, con esquema de medicación con dosis diarias de ansiolíticos y antidepresivos.

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Semanas atrás, la Cámara platense, con los jueces Oyhamburu, Rezzonico y Dalto, rechazó un hábeas corpus planteado por el abogado de Mangini.

Mientras tanto, la causa por el escándalo de los $27 mil millones avanza, investigada por la fiscal Betina Lacki bajo la firma del juez Crispo. Esta semana, el Departamento Delitos Fiscales de la PFA sumó un detenido más a la lista de Mangini, el financista Ignacio Marchioni y el empresario Mauro Perrotta, dedicado al negocio de los gimnasios, todos ellos vinculados por una serie de relaciones afectivas y personales.

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Marchioni, Perrotta y Mangini, tres de los cuatro detenidos del caso

La pista del coiffeur

La PFA allanó seis objetivos en Mar del Plata y capturó a Cristian Alejandro Scigliano. “Se lo considera parte de la asociación ilícita”, asegura una alta fuente del caso.

Scigliano, un comerciante marplatense de 41 años, se encuentra registrado en los rubros de peluquería de ARCA, se encontraba mencionado en la causa hace varias semanas junto a otros dos sospechosos, entre ellos un conocido empresario cripto. La fiscal Lacki había pedido su arresto, pero el juez Crispo pidió que fundamente su requerimiento con más pruebas a comienzos del mes pasado.

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La imputación en su contra es la misma que la de Mangini: asociación ilícita, defraudación y lavado. La investigación de la PFA en la plata continuaba al cierre de esta nota.