El Turco García prometió casarse y reconquistar a Mariela: "Es sagrado"

El exfutboliista comenzó a reparar la relación con su pareja tras el paso de ella por la casa de Gran Hermano (Video: La Jugada-Stream Telefe)

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La historia entre Mariela Prieto y Claudio “Turco” García se convirtió en uno de los ejes más comentados de la temporada de Gran Hermano: Generación Dorada. La relación, que acumula más de tres décadas, atravesó una crisis pública marcada por celos, ausencias y una boda que nunca se concretó, hasta llegar a un proceso de reconciliación que comenzó apenas Mariela abandonó la casa.

Desde el inicio de su participación en el reality de Telefe, la mediática generó revuelo por su cercanía con el concursante Emanuel Di Gioia: compartieron bailes, momentos de complicidad y hasta un beso en el marco de una dinámica del programa que el propio García describió como algo que “no le gustó un carajo” cuando visitó la casa en el segmento de los congelados.

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La salida de Mariela de la casa más famosa del país fue el puntapié para iniciar el proceso de reconciliación, y el exfutbolista está dando todo de él para reconquistar a su pareja. En La Jugada, el programa de stream de Telefe, Mica Viciconte le contó a Mariela que había hablado con el Turco y que este le había enviado dos audios. “Hoy hablé con el Turco y le mandó dos audios a Marita”, dijo Viciconte. “Ah, a ver”, respondió Mariela, expectante.

La última eliminada del reality show conversó con Santiago del Moro tras quedar afuera del programa (Video: La cumbre/ Telefe Streams)

En el primero de los mensajes, García fue directo respecto al momento que atraviesa su pareja: “Me pone muy feliz que sea tu momento. Ya lo hablamos. Vos jugaste de adentro, yo de afuera. Te acompañé siempre. Somos un matrimonio divertido. Tenemos nuestras idas y vueltas, pero nosotros somos felices. Así que lo importante es que vos disfrutes este momento”. Mariela contestó con un escueto “muy bien”.

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El segundo audio incluyó una definición sobre el vínculo, en medio de la polémica generada dentro de la casa: “Por más que se enoje la gente, que sea un show, que sea un juego, el casamiento es sagrado. Y yo si me tengo que casar con vos, ya te dije, me voy a casar en el registro civil y después en una iglesia. Igual no me falta poco, ya lo sabés. Te mando un besito”. Ante esas palabras, Mariela solo atinó a exclamar: “¡Aaah!”.

La mención al casamiento no fue casual. Dentro de la casa, el programa había organizado una noche de bodas en la que Mariela se vistió con un diseño de Roberto Piazza y esperó del otro lado del altar. El Turco no apareció. Mientras otras parejas sellaban su compromiso ante Andrea del Boca como jueza de paz, Prieto permaneció sola, con el rostro desencajado y ante la mirada de sus compañeros y las cámaras.

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La esposa del exfutbolista expresó su malestar por no haber tenido su momento en las bodas masivas que tuvo la casa en la noche del miércoles (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Sobre ese punto, Mariela aclaró en la charla de La Jugada: “La que no se quise casar nunca fui yo, ¿viste? No, él muchas veces me ofreció casamiento”. La frase buscó despejar cualquier duda sobre quién había sido, a lo largo de la relación, el más reticente a formalizar el vínculo ante la ley y la iglesia.

Mica Viciconte, en la misma conversación, le señaló a Mariela un cambio evidente tras su paso por el reality: “Y la casa te cambió”. La respuesta de Prieto fue contundente: “Sí, completamente. No cambiaría hoy nada de lo que sucedió. Las cosas por algo suceden”.

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La reflexión de Mariela continuó con una referencia a su hijo. “Me di cuenta de los valores que tiene mi hijo. Me dijo: ‘Mamá, vos brillá’”, contó, visiblemente conmovida por el respaldo familiar recibido durante su estadía en la casa. También se refirió al impacto que la experiencia tuvo sobre su vínculo de pareja: “También en replantearse a veces los temas de pareja y bueno, todo es constructivo. Quizás algunas cosas de nuestra relación íntima hubiera quedado truncado. Esto es para un bien”.

Mariela cerró su reflexión en La Jugada con un mensaje dirigido a otras mujeres: “Reencuéntrense con esa niña que me reencontré yo con los años más felices de mi vida. Todo se lo tengo que agradecer a Gran Hermano, Telefe”.

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