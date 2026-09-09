Un grande de Sudamérica rompió el mercado al contratar a un campeón de la Champions con el Chelsea

El futbolista Hakim Ziyech sostiene la bandera del Botafogo tras confirmarse su fichaje por el club de Brasil (Botafogo)

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Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro para sumarse al Botafogo y completar así el fichaje más resonante del último mercado de pases en el fútbol brasileño. El extremo marroquí de 33 años, campeón de la Champions League con el Chelsea y figura del histórico cuarto puesto de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, aterrizó en la ciudad para cumplir con los trámites que oficializarán su vínculo con el Fogão hasta diciembre de 2028.

El desenlace llegó después de una negociación que no estuvo exenta de incertidumbre. La charla entre el club carioca y el entorno del jugador llevaba varios días de avance cuando, de manera imprevista, entró en pausa: Ziyech pidió tiempo para analizar la propuesta con detenimiento. Según informó GE Globo, una de sus reservas giraba en torno al estado de las canchas en el fútbol brasileño. Sin embargo, el delantero terminó por dar el visto bueno, y el domingo se despidió formalmente del Wydad Casablanca, el club marroquí donde había disputado 16 partidos, convirtió nueve goles y sumó dos asistencias.

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El contrato acordado contempla un salario que, de acuerdo con la información publicada, se ubica por debajo de los parámetros que el fútbol brasileño suele destinar a un atacante titular. El Botafogo optó por avanzar con la operación, impulsado por una necesidad puntual que su departamento de scouting había identificado con anticipación: reforzar el extremo izquierdo, una posición que los analistas del club habían marcado como prioritaria antes del cierre del mercado. El perfil del marroquí —experiencia internacional de primer nivel, capacidad técnica y versatilidad— encajó con ese diagnóstico.

El marroquí integró el plantel del Chelsea que ganó la Champions 2020/21

Ziyech construyó su reputación en el Ajax, donde fue una de las piezas centrales del equipo que protagonizó la épica campaña de la Champions League 2018/19, eliminando al Real Madrid y la Juventus antes de caer en semifinales ante el Tottenham. Aquella actuación encendió el interés de los clubes más importantes de Europa y derivó en su transferencia al Chelsea por 40 millones de euros.

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En Londres, su paso resultó más irregular. Hubo destellos de calidad, pero no logró mantener la consistencia que había mostrado en Ámsterdam. De todas formas, integró el plantel que levantó la Champions League 2020/21 y también formó parte del equipo que se coronó en el Mundial de Clubes. Más adelante, su carrera tuvo escalas en el Galatasaray y en la liga qatarí antes de regresar a Marruecos para jugar en el Wydad Casablanca. Ese recorrido por ligas alejadas del foco europeo lo fue desvinculando del seleccionado nacional, razón por la cual no participó de la Copa del Mundo 2026.

Ziyech, con la casaca del Chelsea (Reuters/Paul Childs)

La imagen más recordada de Ziyech con la camiseta de la selección marroquí pertenece al Mundial de Qatar 2022. Allí fue parte del equipo que escribió una de las páginas más importantes en la historia del fútbol africano: Marruecos llegó hasta las semifinales y terminó cuarto, la mejor actuación de una selección del continente en la historia de los mundiales.

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Esa jerarquía es la que el Fogão busca incorporar en un momento de turbulencia. A pesar de contar con uno de los planteles más valiosos del continente, Botafogo atraviesa una recta final del año que dista mucho de lo esperado: ocupa el 14° puesto del Brasileirao y se encuentra a apenas seis puntos de la zona de descenso, aunque también a una unidad de los puestos que otorgan clasificación a torneos internacionales. La diferencia es estrecha en ambas direcciones, lo que convierte a cada fecha en un escenario decisivo.

En la Copa Sudamericana, la eliminación para el Botafogo llegó en octavos de final a manos de Cienciano de Perú, con un contundente 6 a 2 en el global. En la Copa de Brasil, la caída se produjo en los dieciseisavos ante Chapecoense. El conjunto dirigido de forma interina por Rodrigo Bellão lleva una temporada que no cumplió con las expectativas generadas por el nivel de su plantilla.

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En ese contexto, la llegada del extremo marroquí adquiere una dimensión particular. A sus 33 años, Ziyech afrontará en Río de Janeiro su primera experiencia en el fútbol sudamericano. En el vestuario encontrará, entre otros, a los argentinos Cristian Medina y Álvaro Montoro, con quienes compartirá la recta final de un año que el Fogão todavía está a tiempo de torcer.