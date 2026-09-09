Deportes

Un grande de Sudamérica rompió el mercado al contratar a un campeón de la Champions con el Chelsea

Hakim Ziyech, multicampeón en Europa y semifinalista del Mundial 2022, llegó a Río de Janeiro para sumarse al Botafogo

Un hombre con gafas de sol y bufanda sostiene con ambas manos una bandera de franjas negras y blancas con una estrella
El futbolista Hakim Ziyech sostiene la bandera del Botafogo tras confirmarse su fichaje por el club de Brasil (Botafogo)
Guardar

Hakim Ziyech llegó a Río de Janeiro para sumarse al Botafogo y completar así el fichaje más resonante del último mercado de pases en el fútbol brasileño. El extremo marroquí de 33 años, campeón de la Champions League con el Chelsea y figura del histórico cuarto puesto de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, aterrizó en la ciudad para cumplir con los trámites que oficializarán su vínculo con el Fogão hasta diciembre de 2028.

El desenlace llegó después de una negociación que no estuvo exenta de incertidumbre. La charla entre el club carioca y el entorno del jugador llevaba varios días de avance cuando, de manera imprevista, entró en pausa: Ziyech pidió tiempo para analizar la propuesta con detenimiento. Según informó GE Globo, una de sus reservas giraba en torno al estado de las canchas en el fútbol brasileño. Sin embargo, el delantero terminó por dar el visto bueno, y el domingo se despidió formalmente del Wydad Casablanca, el club marroquí donde había disputado 16 partidos, convirtió nueve goles y sumó dos asistencias.

PUBLICIDAD

El contrato acordado contempla un salario que, de acuerdo con la información publicada, se ubica por debajo de los parámetros que el fútbol brasileño suele destinar a un atacante titular. El Botafogo optó por avanzar con la operación, impulsado por una necesidad puntual que su departamento de scouting había identificado con anticipación: reforzar el extremo izquierdo, una posición que los analistas del club habían marcado como prioritaria antes del cierre del mercado. El perfil del marroquí —experiencia internacional de primer nivel, capacidad técnica y versatilidad— encajó con ese diagnóstico.

El marroquí integró el plantel del Chelsea que ganó la Champions 2020/21

Ziyech construyó su reputación en el Ajax, donde fue una de las piezas centrales del equipo que protagonizó la épica campaña de la Champions League 2018/19, eliminando al Real Madrid y la Juventus antes de caer en semifinales ante el Tottenham. Aquella actuación encendió el interés de los clubes más importantes de Europa y derivó en su transferencia al Chelsea por 40 millones de euros.

PUBLICIDAD

En Londres, su paso resultó más irregular. Hubo destellos de calidad, pero no logró mantener la consistencia que había mostrado en Ámsterdam. De todas formas, integró el plantel que levantó la Champions League 2020/21 y también formó parte del equipo que se coronó en el Mundial de Clubes. Más adelante, su carrera tuvo escalas en el Galatasaray y en la liga qatarí antes de regresar a Marruecos para jugar en el Wydad Casablanca. Ese recorrido por ligas alejadas del foco europeo lo fue desvinculando del seleccionado nacional, razón por la cual no participó de la Copa del Mundo 2026.

Ziyech, con la casaca del Chelsea (Reuters/Paul Childs)
Ziyech, con la casaca del Chelsea (Reuters/Paul Childs)

La imagen más recordada de Ziyech con la camiseta de la selección marroquí pertenece al Mundial de Qatar 2022. Allí fue parte del equipo que escribió una de las páginas más importantes en la historia del fútbol africano: Marruecos llegó hasta las semifinales y terminó cuarto, la mejor actuación de una selección del continente en la historia de los mundiales.

Esa jerarquía es la que el Fogão busca incorporar en un momento de turbulencia. A pesar de contar con uno de los planteles más valiosos del continente, Botafogo atraviesa una recta final del año que dista mucho de lo esperado: ocupa el 14° puesto del Brasileirao y se encuentra a apenas seis puntos de la zona de descenso, aunque también a una unidad de los puestos que otorgan clasificación a torneos internacionales. La diferencia es estrecha en ambas direcciones, lo que convierte a cada fecha en un escenario decisivo.

En la Copa Sudamericana, la eliminación para el Botafogo llegó en octavos de final a manos de Cienciano de Perú, con un contundente 6 a 2 en el global. En la Copa de Brasil, la caída se produjo en los dieciseisavos ante Chapecoense. El conjunto dirigido de forma interina por Rodrigo Bellão lleva una temporada que no cumplió con las expectativas generadas por el nivel de su plantilla.

En ese contexto, la llegada del extremo marroquí adquiere una dimensión particular. A sus 33 años, Ziyech afrontará en Río de Janeiro su primera experiencia en el fútbol sudamericano. En el vestuario encontrará, entre otros, a los argentinos Cristian Medina y Álvaro Montoro, con quienes compartirá la recta final de un año que el Fogão todavía está a tiempo de torcer.

Temas Relacionados

BotafogoHakim Ziyechdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Liverpool de Mac Allister venció 2-1 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez por la fecha 1 de la Champions League: todos los goles del día

Los Reds se llevaron los tres puntos en Anfield ante el Colchonero, mientras que PSG goleó 6-1 al Slovan Bratislava y Barcelona derrotó 5-1 al Feyenoord en Cataluña

El Liverpool de Mac Allister venció 2-1 al Atlético de Madrid de Julián Álvarez por la fecha 1 de la Champions League: todos los goles del día

La mejora que tendrá Mercedes en la Fórmula 1: por qué también beneficiará a Alpine y a Colapinto

El equipo alemán tendrá un desarrollo en su motor, al que también accederá el team francés. Las razones de este cambio

La mejora que tendrá Mercedes en la Fórmula 1: por qué también beneficiará a Alpine y a Colapinto

“Me enfada, no lo merece”: la furia de una figura del fútbol europeo ante la chance de que Messi vuelva a ganar el Balón de Oro

En medio del debate por la nominación del delantero argentino, un ex goleador sorprendió con su postura

“Me enfada, no lo merece”: la furia de una figura del fútbol europeo ante la chance de que Messi vuelva a ganar el Balón de Oro

Fue el MVP más joven de la historia y los Bulls retiraron su camiseta: “Fui un ganador”, aseguró Derrick Rose

El exbase de Chicago repasó los dos hitos centrales de su carrera luego de 16 temporadas como profesional y comparó esa situación con la de otras leyendas de la NBA que hoy pasan desapercibidas entre las nuevas generaciones

Fue el MVP más joven de la historia y los Bulls retiraron su camiseta: “Fui un ganador”, aseguró Derrick Rose

8 dormitorios, 10 baños y piscina con jacuzzi: así es la mansión de USD 13.5 millones que compró la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo

El basquetbolista griego, flamante refuerzo del Heat, adquirió una lujosa propiedad en un barrio exclusivo de Miami

8 dormitorios, 10 baños y piscina con jacuzzi: así es la mansión de USD 13.5 millones que compró la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo

MALDITOS NERDS

Hello Games lanza ‘Cosmos’, la actualización 7.0 por los 10 años de No Man’s Sky

Hello Games lanza ‘Cosmos’, la actualización 7.0 por los 10 años de No Man’s Sky

Tom Cruise provoca una crisis global en el tráiler final de ‘Digger’ de Iñárritu

Nintendo fecha The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake para Switch 2

NetEase revela a Gorr y los cambios de la temporada 10 de ‘Marvel Rivals’

Jake Gyllenhaal protagoniza el romance sobrenatural de M. Night Shyamalan

ENTRETENIMIENTO

Bianca Censori reaparece con un atrevido bikini dorado y revive las comparaciones con Kim Kardashian

Bianca Censori reaparece con un atrevido bikini dorado y revive las comparaciones con Kim Kardashian

Lady Gaga podría haber tenido una boda secreta con Michael Polansky tras semanas alejada del ojo público

Desnuda y entre balones: el provocador comercial de Sydney Sweeney que causa polémica en redes

Noel Clarke, actor de “Doctor Who”, fue acusado de seis delitos sexuales

Gwyneth Paltrow revela la verdad detrás de su famosa vela “con olor a vagina”

INFOBAE AMÉRICA

Cuba autoriza las farmacias privadas, pero reserva al Estado la importación de medicamentos

Cuba autoriza las farmacias privadas, pero reserva al Estado la importación de medicamentos

El régimen de Nicaragua acusó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por su apoyo militar a Israel

“No tenemos mejor aliado en la región”: Marco Rubio se reunió con Daniel Noboa en Ecuador

La Cámara Minera y Petrolera propone que el 5% de los aportes mineros tenga un mecanismo trazable en República Dominicana

Guatemala refuerza su Policía Nacional Civil con 3,098 nuevos agentes que Arévalo envía al Oriente y las fronteras