Video: así registraron las cámaras la fuga del acusado de matar a su novia y balear a su suegro en Ituzaingó

Así fue la fuga del femicida de Ituzaingó

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron la fuga de Elías Barrionuevo, el joven de 19 años acusado de asesinar de un disparo a su novia, Ruth Camila Marful Castro (18), y balear a su suegro, Jorge González (35), en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

En las imágenes —registradas este martes pasadas las 18.50— se observa a un hombre vestido con ropa deportiva corriendo por la vereda de la calle Almagro al 2500. Esa secuencia de pocos segundos, que ahora encabeza esta nota, es lo último que se vio de Barrionuevo, quien permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

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Mientras continúa el operativo para localizarlo, una tía del sospechoso habló públicamente y le pidió que se entregue. En diálogo con TN, la mujer contó que tenía una relación cercana con la víctima y que incluso había estado con ella el día anterior al crimen.

“Nosotros queríamos mucho a Camila. Yo un día antes estuve con ella. Estuvimos haciendo un TikTok. Nosotros la queremos mucho. Yo no sé qué pasó”, sostuvo.

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El joven de 19 años se dio a la fuga

Según su relato, los jóvenes mantenían una relación conflictiva. “Eran una pareja muy tóxica que se vivían peleando. Ella venía, él venía, él se iba para allá, ella venía para acá”, afirmó.

La mujer también reclamó que su sobrino se presente ante las autoridades. “Que se entregue a la Policía. Yo quiero que él se entregue directamente porque no se puede estar así”, expresó.

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Además, explicó que desde que Barrionuevo está prófugo la Policía concurre reiteradamente a su domicilio y manifestó preocupación porque allí viven menores. “Cada cinco minutos viene la Policía, nos está pateando la puerta o vienen familiares de ella. Yo tengo menores adentro también, que no tienen nada que ver”, señaló.

Por último, aseguró que colaborará con los investigadores si el joven intenta contactarla o regresar a su casa. “Que se queden tranquilos, que de mi parte, si viene él, yo lo voy a entregar a la Policía”, afirmó.

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Ruth Camila Marful Castro y Elías Barrionuevo

El crimen de Camila

El crimen ocurrió este martes en una vivienda de la calle Almagro al 2500, en Ituzaingó. Personal de la comisaría 4ª de la Policía Bonaerense llegó al lugar luego de que un llamado al 911 alertara sobre un episodio de violencia doméstica.

Al arribar, los efectivos encontraron a Ruth Camila Marful Castro tendida en la vía pública con una herida de arma de fuego en el cuello. Su padrastro, Jorge González también había sido baleado y presentaba heridas en ambas piernas.

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Camila fue trasladada de urgencia en un patrullero al Hospital del Bicentenario, donde finalmente murió como consecuencia del disparo.

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, el ataque ocurrió en medio de una discusión entre Camila y Barrionuevo. González intervino para defender a su hijastra y, en ese momento, el joven habría extraído un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a disparar. Luego escapó.

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Camila fue trasladada de urgencia en un patrullero al Hospital del Bicentenario, donde finalmente murió (Captura de Google Maps)

En la escena, los peritos levantaron tres vainas y dos casquillos correspondientes a una pistola calibre .380. El arma utilizada en el ataque todavía no fue encontrada.

La abuela de Camila contó a Infobae que Barrionuevo era “muy tóxico” y “muy celoso” con su nieta. “Ella era una chica muy bonita, pero no la dejaba vivir. Nunca pensé que por celos iba a llegar a hacer algo así”, había relatado.

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La causa quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial Morón, encabezada por los fiscales Florencia Inés Di Sciascio y Leandro Matías Vaccaro, quienes dispusieron una serie de medidas para localizar al sospechoso y encontrar el arma utilizada en el ataque.