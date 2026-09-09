La Reina del Flow llega al Movistar Arena con el reencuentro de Yeimy y Charly

La Reina del Flow llega al Movistar Arena de Buenos Aires

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Con la primera noche ya agotada, Carolina Ramírez volverá a encarnar a Yeimy Montoya en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 14 y 15 de septiembre, en el marco de la gira latinoamericana de La Reina del Flow en Concierto, el espectáculo en vivo basado en la producción colombiana ganadora del Emmy Internacional. Luego de Buenos Aires, el tour continuará por Córdoba y Mar del Plata.

La actriz, cuya participación fue confirmada por la coproductora Caracol Televisión junto a Fénix Entertainment Group, regresa al personaje que la consagró a nivel internacional a pedido de los fanáticos. “Significa un montón para mí”, declaró Ramírez en un video que circuló en sus redes sociales, donde también definió el regreso como “un nuevo desafío”. El esperado reencuentro en escena entre Yeimy y Charly será uno de los momentos centrales de las funciones porteñas.

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La Reina del Flow llega al Movistar Arena de Buenos Aires con Carolina Ramírez

La primera fecha se agotó en tiempo récord y la segunda sigue a la venta

La convocatoria dejó en claro la magnitud del fenómeno. La función del 14 de septiembre en el Movistar Arena quedó sin entradas disponibles en tiempo récord, mientras que para la del 15 de septiembre todavía se pueden adquirir tickets a través de movistararena.com.ar. Ambas presentaciones contarán con Carolina Ramírez como invitada especial, en una experiencia diseñada para los seguidores argentinos de la serie.

Tras las dos noches en la capital, la gira continuará el 18 de septiembre en el Quality Arena de Córdoba y cerrará el 19 de septiembre en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, con entradas disponibles a través de EntradaUno.com. En todas las fechas, la actriz colombiana tendrá participación especial como Yeimy Montoya.

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Carolina Ramírez volverá a encarnar a Yeimy Montoya en La Reina del Flow

El espectáculo lleva al escenario la música, el drama y los personajes de la serie

La Reina del Flow en Concierto propone ir más allá de un recital tradicional para construir una experiencia integral que combina canciones originales, interpretación escénica, conflicto narrativo y visuales de alto impacto. La puesta recorre la historia de Yeimy Montoya, la joven compositora que atraviesa pérdidas, traiciones y desafíos hasta recuperar su identidad, su talento y su lugar en la industria musical.

El elenco del espectáculo incluye a los personajes principales de la franquicia: Charly Flow, Pez Koi, Cris Vega, Yoni Trejos y Drama Key, con la incorporación de Yeimy Montoya como broche especial de cada función. La producción reúne algunos de los temas más populares de la serie, entre ellos “Perdóname”, “Reflejo”, “Fénix”, “Estamos perdiendo el tiempo” y “Que arda el fuego”, canciones que acumulan cientos de millones de reproducciones en plataformas como Spotify y que encontraron una fuerte recepción entre el público argentino. En el escenario, esos hits tendrán una nueva dimensión gracias a la combinación de música en vivo, performance y recursos audiovisuales.

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La Reina del Flow llega a Buenos Aires luego de convocar más de 120 mil personas en su gira española

Sold out en toda España antes del desembarco en Latinoamérica

El desembarco en Argentina llega tras una gira por Europa que consolidó el paso de la franquicia desde la televisión hacia el espectáculo en vivo. En 2025, el show colmó el Movistar Arena de Madrid y se presentó en el Recorda Fest. Durante 2026, la propuesta recorrió 13 ciudades españolas —entre ellas Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y Pamplona— y convocó a más de 120.000 espectadores, con sold out en varias plazas del itinerario. Las entradas oscilaron entre los 55 y los 88 euros según el tipo de localidad.

Buenos Aires es una de las primeras paradas de la etapa latinoamericana, que representa un nuevo capítulo para el fenómeno cultural. La producción está a cargo de Quireza Events e Iglesias Entertainment para la etapa europea, y de Fénix Entertainment Group para la región.

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La serie La Reina del Flow fue vista en más de 180 países y ganó el Emmy Internacional a Mejor Telenovela de 2019

Una serie que ganó el Emmy Internacional y rompió récords en Netflix

La Reina del Flow llega al escenario con un historial de logros que la posiciona como uno de los mayores fenómenos de la televisión colombiana. Emitida por Caracol Televisión e internacionalizada a través de Netflix, la serie fue vista en más de 180 países y ganó el Emmy Internacional a Mejor Telenovela en 2019, convirtiéndose en la primera producción colombiana en obtener ese reconocimiento.

Sus cifras de audiencia resultaron históricas en Colombia: la primera temporada alcanzó una participación del 56,7% en algunos episodios, superando en rating a los partidos de la selección de fútbol transmitidos por el mismo canal. La segunda temporada, estrenada globalmente en Netflix en noviembre de 2021, acumuló 38.640.000 horas de visualización en sus primeros días y se posicionó como la segunda serie de habla no inglesa más vista de la plataforma, por encima de El juego del calamar. La tercera temporada, estrenada en enero de 2026 con 65 episodios disponibles en Netflix, volvió a romper récords de audiencia y confirmó que la historia de Yeimy y Charly mantiene plena vigencia entre nuevas generaciones de espectadores.

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Con dos noches en el Movistar Arena, una en el Quality Arena de Córdoba y otra en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, el tour argentino de La Reina del Flow en Concierto ofrece a los fanáticos la chance de reencontrarse con una historia que, esta vez, saldrá de la pantalla para encontrarse cara a cara con su público.