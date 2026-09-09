Honduras

Videos de asaltos reavivan la preocupación por la inseguridad en Honduras

Mientras el Gobierno destaca capturas, recuperación de vehículos y municipios sin homicidios, las imágenes vuelven a mostrar una forma de violencia que las estadísticas de asesinatos no alcanzan a reflejar por completo.

El repartidor fue despojado de su motocicleta mientras realizaba una entrega en la Colonia Miramontes. (FOTO: X)
El repartidor fue despojado de su motocicleta mientras realizaba una entrega en la Colonia Miramontes. (FOTO: X)
Guardar

Un repartidor fue despojado de su motocicleta a punta de pistola en Miramontes y semanas antes una mujer fue asaltada por motociclistas en Lomas del Mayab.

Dos videos grabados por cámaras de seguridad en sectores residenciales de Tegucigalpa volvieron a poner bajo discusión la seguridad cotidiana en la capital hondureña.

PUBLICIDAD

El caso más reciente ocurrió la noche del martes en la colonia Miramontes, donde un repartidor que acababa de entregar un pedido fue interceptado por hombres armados y obligado a entregar su motocicleta.

La secuencia duró apenas segundos. El joven había estacionado frente a una vivienda y se disponía a marcharse cuando fue amenazado con armas de fuego.

Los asaltantes huyeron con la motocicleta, su herramienta de trabajo, mientras vecinos auxiliaron a la víctima.

El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia y la Dirección Policial de Investigaciones inició el análisis de las imágenes para intentar establecer identidades y la ruta de escape, de acuerdo con los reportes preliminares.

PUBLICIDAD

Un repartidor en motocicleta con caja de entrega llega a un domicilio de noche. Una persona espera cerca de la entrada iluminada con luz azul. Una segunda motocicleta se aproxima por la calle. Un individuo en esta segunda motocicleta se dirige hacia el repartidor. Se observa un forcejeo y movimientos bruscos entre las personas y las motocicletas. La escena se desarrolla en la calle frente a la residencia y es captada por una cámara de seguridad.

El episodio recuerda otro asalto registrado semanas antes en Lomas del Mayab.

En aquella ocasión, una cámara captó a varios motociclistas pasando frente a una mujer que se encontraba junto a su vehículo. Tres de ellos regresaron posteriormente, la rodearon y le quitaron la cartera.

Dos presuntos implicados fueron detenidos posteriormente, según los reportes difundidos sobre el caso.

Aunque se trata de hechos distintos, ambos comparten elementos: ocurren rápidamente, utilizan motocicletas para movilizarse y quedan expuestos gracias a sistemas privados de videovigilancia.

Una persona se sitúa en una acera adyacente a un automóvil plateado detenido en la vía pública. Un individuo se aproxima al vehículo y abre la puerta. Posteriormente, dos motocicletas con sus conductores se detienen junto al coche, ubicándose a cada lado. La secuencia se desarrolla en una calle urbana con casas, árboles y otros edificios visibles al fondo. La grabación fue capturada por una cámara de seguridad.

La paradoja entre estadísticas y sensación de inseguridad

La difusión de estos videos ocurre mientras las autoridades presentan resultados positivos en otros indicadores de seguridad.

La Secretaría de Seguridad informó recientemente que más de 100 municipios registraban cero homicidios, además de 117 estructuras criminales desarticuladas, más de 5.000 capturas y cerca de 4.000 armas decomisadas.

Pero reducir los homicidios no significa necesariamente que desaparezcan otras formas de criminalidad.

Los robos, asaltos callejeros, extorsiones y hurtos forman parte de la experiencia diaria de seguridad de una población y pueden mantener una elevada percepción de riesgo incluso cuando bajan los asesinatos.

Ese contraste ayuda a explicar por qué un video de pocos segundos puede generar una reacción ciudadana muy distinta a la que sugieren algunos indicadores oficiales.

La inseguridad cotidiana queda en video mientras Honduras reporta avances contra el crimen. (FOTO: El Heraldo)
La inseguridad cotidiana queda en video mientras Honduras reporta avances contra el crimen. (FOTO: El Heraldo)

Las motocicletas están en el centro del problema

La propia Policía reconoce el peso que tiene el robo de automotores en la capital.

Hasta julio, la DPI reportaba haber recuperado 277 vehículos robados durante 2026: 230 motocicletas y 47 automóviles, mediante operaciones desarrolladas principalmente en Tegucigalpa y Comayagüela.

La institución también ha advertido que algunas unidades robadas son modificadas mediante alteraciones de números de motor y chasis para dificultar su identificación y facilitar su comercialización ilegal.

Para un trabajador de delivery, además, perder la motocicleta significa algo más que sufrir un robo: puede representar quedarse sin la herramienta que genera sus ingresos.

Otro video había registrado semanas antes un asalto contra una mujer en Lomas del Mayab. (FOTO: X)
Otro video había registrado semanas antes un asalto contra una mujer en Lomas del Mayab. (FOTO: X)

Las cámaras se convierten en testigos

Los dos casos muestran además la importancia creciente de la videovigilancia privada.

Las cámaras permiten reconstruir movimientos, vestimenta, vehículos y rutas utilizadas por los sospechosos. En Lomas del Mayab, las imágenes habrían contribuido a seguir la pista de los presuntos asaltantes.

Pero su utilidad comienza después del delito. El reto de seguridad sigue siendo evitar que el asalto ocurra.

Honduras puede exhibir menos homicidios, más capturas o vehículos recuperados y, al mismo tiempo, enfrentar ciudadanos que siguen sintiéndose vulnerables al salir de casa, estacionarse frente a una vivienda o realizar una entrega.

Por eso, la seguridad no se mide únicamente por cuántas personas dejan de morir, sino también por cuántas pueden vivir, trabajar y desplazarse sin miedo a convertirse en la próxima imagen viral de una cámara de vigilancia.

Temas Relacionados

HondurasAsaltosInseguridadColonia Miramontes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONU advierte que la sequía mantiene en riesgo la seguridad alimentaria de Honduras

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reforzó su llamado a mejorar la gestión del riesgo, el acceso al agua y las políticas de seguridad alimentaria en Honduras

ONU advierte que la sequía mantiene en riesgo la seguridad alimentaria de Honduras

Segunda vuelta en Honduras vuelve al debate: 86 votos definirán si avanza la reforma

La propuesta de segunda vuelta podría cambiar la forma en que Honduras elige a su presidente, pero antes deberá superar una barrera clave: reunir 86 votos en el Congreso y conseguir después su ratificación constitucional.

Segunda vuelta en Honduras vuelve al debate: 86 votos definirán si avanza la reforma

Tosferina golpea con más fuerza a los bebés en Honduras: 19 muertes y una cobertura de vacunación que no llega al 70%

La Secretaría de Salud confirmó dos nuevos fallecimientos y elevó a 19 las muertes por tosferina en 2026. Once de las víctimas tenían menos de dos meses.

Tosferina golpea con más fuerza a los bebés en Honduras: 19 muertes y una cobertura de vacunación que no llega al 70%

Maras y pandillas controlan zonas de Honduras donde el Estado no logra estar siempre presente, admite Seguridad

El viceministro Rommel Martínez reconoció que estructuras criminales ejercen control territorial en sectores del país y vinculó esa presencia con desplazamientos forzados, amenazas y delitos cometidos con altos niveles de impunidad.

Maras y pandillas controlan zonas de Honduras donde el Estado no logra estar siempre presente, admite Seguridad

Gobierno de Honduras anuncia nuevas intervenciones en barrios “conflictivos” para recuperar territorios bajo presión criminal

Nasry Asfura anunció nuevas intervenciones policiales y militares en barrios afectados por estructuras criminales, aunque todavía no detalló las zonas ni los plazos.

Gobierno de Honduras anuncia nuevas intervenciones en barrios “conflictivos” para recuperar territorios bajo presión criminal

TECNO

Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

La carrera por la superinteligencia: qué preocupa a los investigadores que están desarrollando los modelos más avanzados

Nuevo iOS 27 para iPhone: cuándo se puede actualizar y lista de iPhones compatibles

Todos los lanzamientos de Apple Event: iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods, iPhone Duo plegable y más

Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone18 Pro Max: cuánto valdría en España y características

ENTRETENIMIENTO

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

Entre el recuerdo de Marilyn Monroe y su apuesta por Scorsese: los momentos que marcaron a Ellen Burstyn

Bianca Censori reaparece con un atrevido bikini dorado y revive las comparaciones con Kim Kardashian

De Alan Ritchson a Daniel Craig: los cuatro actores que se probaron el traje de Thor antes que Chris Hemsworth

Lady Gaga podría haber tenido una boda secreta con Michael Polansky tras semanas alejada del ojo público

MUNDO

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Cómo el olfato canino y la inteligencia artificial podrían cambiar la detección temprana del cáncer en la India

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”

Consejo de Europa alerta sobre el deterioro continuado de los derechos humanos en Ucrania ocupada

Un barrio londinense, en pie de guerra contra un centro de datos

El petróleo volvió a cerrar por encima de los USD 100 tras otra escalada militar entre Irán y Estados Unidos