Economía

Jornada financiera: la Bolsa encadenó la tercera suba seguida a pesar de las bajas en los mercados del exterior

El S&P Merval avanzó 1,1%. YPF ganó 3%, de la mano del salto de 4% del petróleo, otra vez sobre USD 100 el barril. Los bonos negociaron mixtos y el riesgo país bajó a 491 puntos. El dólar subió a $1.535 en el Banco Nación y el BCRA absorbió USD 11 millones

Las acciones argentinas avanzaron frente a la tendencia negativa de Wall Street.
Las acciones argentinas avanzaron frente a la tendencia negativa de Wall Street.
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El precio del petróleo se disparó 4% -otra vez sobre USD 100 el barril- y alteró a los mercados internacionales. Los principales indicadores de Wall Street cayeron en un rango de 0,5% a 0,8%, una tendencia que nuevamente pudo evitarse en la plaza local, con alzas para las acciones argentinas y estabilidad para los bonos.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 1,1%, en los 3.110.164 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- tuvieron movimiento mixto. El riesgo país de JP Morgan restó cuatro unidades para la Argentina, en los 491 puntos básicos, debido al incremento de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU, su base de comparación.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte avanzó 3,9%, a USD 101,70 para los contratos con entrega en noviembre. El ADR de YPF subió 3% en Nueva York, a USD 54,79, pero Vista Energy perdió 1,7 por ciento.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, evaluó que “el mercado internacional sigue de cerca dos cuestiones puntuales: la escalada en el petróleo y en las tasas de interés de bonos de países desarrollados. Esto genera un mix ambiguo para Argentina: por un lado las tasas internacionales al alza suelen ser malas para emergentes, aunque la suba del petróleo favorece a las exportaciones de cantidades de hidrocarburos que vienen al alza desde hace tiempo”.

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“En este contexto, además, se espera para mañana una desaceleración inflacionaria para agosto (se informará el IPC del INDEC), a la vez que la dinámica de meses siguientes seguirá siendo influenciada por la inercia, ajustes remanentes en regulados y el dólar”, agregó Franco.

Max Capital observó que “los índices de producción industrial y construcción suelen anticipar la dinámica del proxy mensual del PBI. Nuestro monitor de indicadores de alta frecuencia apunta a una dinámica negativa del proxy mensual del PBI en julio. De cara a agosto, ya se publicaron 13 de los 22 indicadores de alta frecuencia que seguimos, de los cuales 6 registraron variaciones mensuales negativas, apuntando a una dinámica todavía mixta de la actividad económica, que ha mostrado volatilidad”.

“En la plaza local, a pesar del contexto externo adverso para la deuda emergente, las acciones locales y los ADR en Nueva York lograron darse vuelta e ir de menor a mayor impulsados por el sector energético. En contraste, la renta fija acusó el impacto de la venta global de bonos soberanos: los títulos hard dollar registraron recortes marginales”, resumió Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“El apetito por riesgo se vio resentido luego de que el barril de petróleo Brent superara la barrera psicológica de los USD 100 por primera vez en tres meses y medio tras la intensificación de los ataques navales entre EEUU e Irán en el Estrecho de Ormuz. El mal humor financiero se extendió a la renta fija luego de que la actualización del programa de recompra de bonos anunciado por el Secretario del Tesoro, Scott Bessent (por USD 6.000 millones), resultara insuficiente para el mercado”, añadió Vlassich.

Los analistas de Balanz indicaron que “la temporada de balances del segundo trimestre de 2026 en Estados Unidos reafirmó la solidez en las ganancias de las compañías del S&P 500. Después de los muy buenos resultados en el primer trimestre, y en medio de un año signado por el conflicto en Medio Oriente y la presión sobre las tasas de interés, los resultados corporativos emergen como un elemento central del apetito por riesgo, manteniendo a flote el optimismo con la inteligencia artificial”.

“En el ámbito corporativo, el foco absoluto de la sesión se situó en Apple (-0,3%), presentando innovaciones de hardware de alto perfil. El punto cumbre del evento fue el anuncio del iPhone Duo, el primer dispositivo plegable de la marca, cuyo precio oscilará entre los 1,999 y los 3,199 dólares en su versión de 2TB. La confirmación de que sus funciones avanzadas de Apple Intelligence sufrirán restricciones regulatorias en la Unión Europea y China, sumado al sesgo bajista generalizado en las Big Tech desde la apertura, impidió que las novedades actuaran como un catalizador alcista”, comentó Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

En tanto, las acciones de la plataforma de redes sociales de Meta escalaron un 6,6% tras el lanzamiento de Muse, un asistente de IA. Los analistas de Wall Street se muestran optimistas con respecto a este chatbot independiente.

En el plano cambiario, tras alcanzar un máximo intradiario en los 1.517 pesos, el dólar mayorista finalizó con leve alza de 1,50 peso o 0,1%, a $1.513,50, con un importante nivel de negocios de USD 624,6 millones operados en el segmento de contado. El dólar mayorista había registrado un récord de cierre de 1.514 pesos el 26 de agosto.

“Con bastante más volumen, la presión compradora continuó y llegó a operarse en un máximo de $1.517, consolidándose como el máximo operado en el año. En ese nivel finalmente encontró resistencia y logró retroceder, al encontrarse con grandes posturas de venta”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Aunque se trató de movimientos marginales, el tipo de cambio oficial anotó la tercera suba consecutiva. En septiembre gana cinco pesos o 0,3%, mientras que en 2026 anota un incremento de 58,5 pesos o 4%, muy lejos de la inflación estimada en 21% en el período.

El BCRA fijó el techo del régimen de bandas cambiarias en los $1.891,68, cifra que dejó al dólar mayorista con un upside o potencial de alza de 378,18 pesos o 25% para desafiar ese limite de flotación administrada.

“Las proyecciones privadas sobre la trayectoria del dólar y la inflación sugieren cierta estabilidad cambiaria de mediano plazo basada en el ancla fiscal, aun ante el severo impacto social reflejado en el sobreendeudamiento y desempleo juvenil”, expresó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

El dólar minorista subió cinco pesos o 0,3% este miércoles, a $1.535 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Se trata de un máximo nominal que ya había alcanzado en ruedas de julio y agosto. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedia $1.533,53 y $1.481,93 para la compra.

La cotización blue del dólar descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.540 para la venta.

El el segmento de dólar futuro la operatoria transcurrió casi sin variaciones, aunque se distinguió por un volumen creciente de negocios, por el equivalente a 1.385,6 millones, según datos de A3 Mercados. Los contratos más operados, con vencimiento a fin de septiembre, quedaron sin variantes, a 1.528,50 pesos.

El Banco Central compró USD 11 millones en el mercado, solo el 1,8% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas cedieron en USD 115 millones, a USD 50.617 millones. En el día se efectuó un pago de vencimientos con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

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